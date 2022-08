Luchar contra el fuego

No, la culpa de los incendios no es del cambio climático. Eso es un brindis al sol para eludir las responsabilidades. El cambio climático incrementa el número de días al año con riesgo extremo, pero no provoca ningún incendio. Somos nosotros la causa en casi el cien por cien de los casos. Por indolencia, por error, por estupidez, por accidente o por maldad. Y no es culpa de los ‘ecologistas’ que dicen que no hay que limpiar el monte. No he oído a ningún ecologista de verdad proclamar semejante memez. No se apaga enviando a centenares de bomberos cuando el incendio se ha descontrolado. Lo único que consiguen los irresponsables de los políticos es poner en riesgo vidas humanas con su cinismo. No os creáis que podemos apagar incendios con llamas de 20 a 30 metros de altura y frentes de varios kilómetros. Es una fuerza de la naturaleza ante la que nada podemos. Se extinguirá cuando quiera, cuando queme todo el combustible, se pare el viento, llueva, llegue a un río ancho, etc., pero no por nuestra acción. Los abnegados y esforzados bomberos podrán salvar pueblos y zonas especialmente valiosas concentrando allí sus recursos, pero no apagar el incendio. La única posibilidad de frenar un macroincendio es actuar rápidamente antes de que se extienda. Todo lo demás son milongas de políticos que fomentan nuestra ignorancia. Tenemos tecnología para crear una red de sistemas de detección temprana de incendios en conexión permanente con unas unidades de bomberos muy bien preparadas y equipadas para llegar al incendio antes de que se descontrole. Pero claro, políticamente rinde más comprar hidroaviones y helicópteros chachis o contratar a muchos bomberos para decir que luchan contra el paro y los incendios a la vez. Y eso de utilizar los incendios para introducir en nuestras mentes la aceptación de recortes en derechos y libertades, de recortes drásticos en los servicios y en el consumo... Eso sí, por nuestro bien, «para frenar el cambio climático», dirán. Pero en realidad, para tenernos bien controlados y esclavizados, mientras ellos consumen y emiten CO2 a saco. No hablarán de que la principal causa del estado de los campos y bosques es la despoblación, que se ha producido porque el obsceno sistema económico en el que vivimos ha convertido en inviables las formas de vida rurales tradicionales asociadas a la agricultura, la ganadería y la explotación forestal. En fin. Pero a casi nadie le importará esta información que comparto. Pocos me considerarán una persona con conocimiento que merece ser escuchada. Y casi nadie se preocupará por saber de dónde sale toda esta información e intentar comprender juntos la realidad y buscar soluciones.

Daniel Tomás Navarro Gallego

LITAGO (ZARAGOZA)

La mitad de los catalanes

Sr. Sánchez, estoy avergonzada de haber sido una votante del PSOE desde que puedo votar. Y tengo más de 60 años, saque usted cuentas. Todas las ‘maniobras’ que ha realizado para mantenerse en su ‘trono’ me han parecido deleznables, pero esta última de ceder al chantaje de los independentistas catalanes en cuanto a la lengua ya es el sumun. Usted nos está ninguneando y abandonando, y somos el cincuenta por ciento de la población catalana. Usted, y solo usted, nos está echando en brazos del PP. Bienvenido, Sr. Feijóo, espero que usted defienda mejor nuestros derechos.

Inmaculada Marquina Anadón

TORTOSA (TARRAGONA)

Santa Beatriz y Perdiguera

Se han cumplido 400 años de que nuestros antepasados vieran cumplido un sueño: disponer de Patrona para su localidad. Los restos de esa mártir romana de la persecución de Diocleciano llegaron un 29 de Julio a Perdiguera, con bula de Paulo V incluida, gracias a las gestiones de un perdiguerense que tenía ascendencia en Roma: fray Juan de Horno y Antillón. Por eso se hizo voto de celebrar la festividad de Santa Beatriz el 29 de julio. Nos atrevemos a suponer la inmensa alegría de aquellas personas, hombres y mujeres, niños y mayores, que recibieron los restos de su ansiada Patrona. Suponemos que sería un día con un sol de justicia y quizá en medio de una pobre cosecha y con una sequía que les hiciese ingeniárselas aún más en la simbiosis eterna de esta tierra entre el humano y la baja disponibilidad de agua. Y lo importante que sería para ellos acoger esos restos en el precioso templo mudéjar construido un siglo antes. Ubicaron sus restos en una capilla lateral, en la zona del presbiterio, al lado del altar mayor. Varios siglos después le dedicaron otro altar. Y desde 1928 el atardecer de este día acoge el precioso Rosario de Cristal que recorre las calles de Perdiguera. Perdiguera es la localidad más pequeña de Aragón con Rosario de Cristal. La devoción a Santa Beatriz ha sido compañera de viaje durante los últimos cuatro siglos en Perdiguera. Enorgullecidos de ello, soñamos que lo siga siendo otros cuatro siglos más.

Jesús Juan Usón Ballestar

PERDIGUERA (ZARAGOZA)

Los incendios y el abandono de los montes

«Cuando el monte se quema, algo tuyo se quema». Este lema de antiguas campañas contra los incendios forestales ha vuelto a cobrar vigencia ante la lacra de los incendios que sufre Aragón y todo el Estado en estos meses de infernal calor y sequía arrastrada, que no recuerdo haber sufrido con anterioridad. Episodios extremos de temperaturas que se dan cada vez con más frecuencia, cambio climático que ya ha dejado de ser una suposición. Efectos del calor durante el día que causan estrés en el cuerpo y noches que roban el sueño, produce cansancio y nos cambia el humor. Quemas en nuestros bosques que por su brutalidad encogen el corazón y el alma y arrasan todo lo vivo que se interpone a su paso. Pero estas oleadas incendiarias no debemos buscarlas solo en la crisis climática. En el fondo, el cambio climático no hace otra cosa que venir a cocer el plato con los ingredientes que ya hemos puesto sobre el territorio. Lo que antaño fueron aprovechamientos forestales y cultivos, limpias de leña muerta, cortafuegos y caminos de acceso, hoy es abandono de la explotación agraria debido a los cambios socioeconómicos que han transformado nuestro medio rural en las últimas décadas. Pero esta vez no han sido únicamente las causas climatológicas, para que el fuego devastara distintas zonas de la comarca de Calatayud, sino la chispa de una retroexcavadora de una empresa privada dedicada a la reforestación de los montes. Pero la triste ironía es que en su imprudencia, pretendiendo repoblar en plena canícula 500 hectáreas de cubierta vegetal en la zona de Moros, ha causado el efecto contrario, convertirlas en 14.000 hectáreas de cenizas. Ahora solo queda aprender de los errores, para evitar que hermosos parajes el fuego los convierta en paisajes desolados.

Daniel Gallardo Marín

GARRAPINILLOS (ZARAGOZA)