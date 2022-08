Palabras que no y no, ¿no?

Publicaba el otro día un colega en las redes una serie de palabras que le producían ictericia en el alma, acompañadas de frases hechas igualmente urticantes.

Y no buscaba aplauso o adhesiones: las compilaba como debe hacerse, por pura salud epidérmica. Ahí asomaban algunas que también me causan tabardillos: flamenquito, zona de confort, no lo siguiente (paso de pausar tras el ‘no’: estoy enumerando y la coma confundiría) y otras neuras suyas que suyas son, como gris marengo, ‘man’, disruptivo (bonita, pero desasosiega un poco) o ‘crunchy’, que me enternece como placer culpable que es, ya que la asocio al profe de Canal Cocina Sergio Fernández, que me ayuda a ser menos zote entre fogones. Una amiga de la redacción añadía otras surgidas de su adolescentísimo hijo, que forman parte del vocabulario de la generación ‘T’. Nota: esa camada de zagales y zagalas no se llama ‘T’ por el forzudo del ‘Equipo A’, sino por la letra ‘t’ de ‘touch’ o táctil; nacieron en 2010 y siguientes, y el relevo generacional les llegará hacia 2025. Ellos y sus mayores inmediatos dicen cosas como ‘padrear’ (hacer una jaimitada que mola, vacilar), ‘fachero’ por algo chulo; ‘chill’ (es traducción directa: ir de ‘tranqui’, decían los de tres generaciones atrás); introducen cada frase diciendo ‘en plan’ con calzador; ‘random’ o ‘cringe’ como traducciones literales de ‘lo que sea’ o ‘mucha vergüenza’, ‘bro’ en vez de colega, ‘cien por cien’ como reafirmación universal de lo más veraz e inapelable... ¿sueno como un yayo analizando a la ‘juventú’? Sí, y lo sé. Pero antes de concluir, y para que conste, nunca dije ‘cantidubi’...