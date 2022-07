Cartas al director de HERALDO: Los incendios y la política forestal

Los incendios y la política forestal

La mítica ardilla que recorría España de norte a sur sin bajarse de los árboles lo tiene imposible.

España arde por los cuatro costados. Véase por qué, respondiendo a estas preguntas. ¿Veranos secos y cálidos favorecen la propagación del fuego? Sí. ¿Tenemos ingenieros de montes, técnicos forestales, brigadas forestales, mano de obra y maquinaria específica? Sí. ¿Ayuntamientos, diputaciones, gobiernos autonómicos y gobierno central tienen competencias en lo forestal y rural? Sí, todas. ¿Hay presupuesto para una política forestal? Sí, muy escaso. ¿Se puede aplicar inteligencia artificial y tecnología en el estudio, cuidado y explotación forestal? Sí. ¿Son los bosques una fuente de riqueza medioambiental, cinegética, turística, maderera? Sí. ¿Se ocupan los representantes políticos de la explotación, cuidado y sostenibilidad de los bosques? No, en absoluto. ¿Se acordarán los parlamentos del problema cuando acaben sus ‘cortas’ vacaciones? No, elecciones e inundaciones concentrarán sus esfuerzos.

El ciudadano corriente desearía tener cifras de: cuántos miles de toneladas de CO2 son emitidas por los incendios forestales; coste económico de la extinción, por personal, vehículos, dietas, medios aéreos, indemnizaciones, etc.; coste de las visitas de las autoridades a las zonas afectadas, en especial cuando se emplean helicópteros, Falcon, coches blindados en un solo viaje; coste de las reforestaciones; cuántos millones de toneladas de biomasa (pellets) se hubieran obtenido de la masa vegetal quemada. Si nuestra política es justificarse en el manido cambio climático y si la transición energética es hacia la energía solar en los desiertos españoles, ya está todo dicho.

Pablo Rivero San José. ZARAGOZA

Injusticia en las oposiciones

Con los resultados de las oposiciones de Primaria recién obtenidos, querría denunciar la incoherencia de un sistema que tiene en su interior desajustes evidentes que hacen que, visto en global, se esté cometiendo una gran injusticia. La injusticia es de tal envergadura que el hecho de conseguir plaza o no depende más de la letra por la que comienza tu apellido que de lo que trabajes, estudies o te sacrifiques. Las oposiciones de educación siempre han tenido un componente aleatorio, pues se sortean temas y unidades didácticas y pueden tocar unas que controlas más u otras. Pero hoy en día se suma la lotería de los tribunales, pues según caigas en uno u otro tienes más probabilidades de tener plaza. En concreto, en la especialidad de Pedagogía Terapéutica, dos tribunales han asignado 8 plazas de las 50 disponibles y otros tres tan solo una. Esto es así porque unos tribunales ponen notas altas y otros, en cambio, se caracterizan por poner notas bajas. No hay criterio común. Es estadísticamente imposible que la diferente preparación de los opositores en cada tribunal justifique esta situación. No es viable que en unos tribunales los opositores estén tan bien preparados y en otros tan mal. Si cada tribunal va a establecer su criterio, sería mejor que se repartan las plazas disponibles equitativamente por cada tribunal. Lo actual supone una injusticia en mayúsculas.

Vladimir Garvi. VILLANUEVA DE GÁLLEGO (Zaragoza)

Un Roomba con tapete

Mi abuela estuvo en todos los momentos de mi infancia y yo, ayer, viajé un ratito a los suyos mientras hablábamos en la sobremesa. Mi abuela tiene 75 años pero es capaz de encorrerte por el pasillo para meterte un cubito de hielo por la espalda con la misma destreza que lo haría en aquella juventud que me estaba relatando. Entre su nacimiento y el mío España avanzó medio siglo de historia, pero siempre la he considerado una abuela joven por estas cosas y por la flexibilidad que tiene para hacer posturas imposibles al sentarse en el sofá a coser. Sí, definitivamente por eso también. Está en el ADN de los abuelos contarnos las mismas anécdotas en numerosas ocasiones, pero ayer me relató momentos de su infancia que yo desconocía. Dado que no vivió la guerra (que parece que suena más lejana), nunca me había planteado exactamente cuánto ha cambiado el mundo a lo largo de sus 75 años de vida. Ayer descubrí que la misma persona que me manda audios de Whatsapp para que compre el pan, tuvo su primera bañera en casa a los 15 años. Ella, que barría la peluquería sin escoba, ahora llama "el perro" al Roomba porque es incapaz de pronunciarlo, pero sí es capaz de ponerle un tapete "para que no se llene de polvo»" Ella, que se escondía de los hombres de su familia para lavar sus ‘toallitas higiénicas’, le ha abierto la puerta al cartero para recoger un paquete con juguetes sexuales. La misma persona que se casó teniendo en cuenta la opinión de sus padres, hoy conversa conmigo sobre diversidad sexual y poliamor. Pero hay cosas que nunca cambian y, a pesar de la cantidad de veces que le he hecho escuchar la canción de ‘Ay, mamá’, cuando entro a la cocina mientras hace la comida siempre le escucho decir: "Alexa, pon a Julio Iglesias".

Mercedes Gallur Moya. ZARAGOZA

Un problema en Campo de Belchite

Como todas las vacaciones vuelvo a mi pueblo, no estoy la mayor parte del año, toca hacer limpieza y aquí viene el problema. Aparecen una buena cantidad de botes de pintura, disolventes, etc. Y me planteo dónde tirarlos. ¿Qué hacen mis paisanos de Letux y por ende los de toda la comarca? En el Ayuntamiento me remiten a la Comarca, de allí al Inaga (Instituto Aragonés de Gestión Ambiental). Les falta poco para decirme que por qué ando molestándoles, que me busque la vida o un gestor ambiental. En resumen, ¿ustedes creen que cada vecino de la comarca se busca un gestor ambiental o lo tira a la escombrera? Hicieron un punto limpio en Almonacid de la Cuba que no sé si llegó a funcionar alguna vez. Los mal llamados puntos limpios del resto de los pueblos no hacen recogida selectiva. Si van ustedes al de Belchite, cabeza de la comarca, es de echarse a llorar, los del resto no le van a la zaga. Gastamos mucho dinero en obras faraónicas que no llegan a funcionar y sin embargo recoger ciertos productos muy nocivos para el medio ambiente no es viable. Solución, así a bote pronto se me ocurre: ¿sería tan difícil que en cada ayuntamiento hubiera un espacio para dejarlos y cada quince días viniese una furgoneta y lo llevase donde corresponda? Vivo en una ciudad y, como en Zaragoza, es más fácil encontrar un sitio donde depositarlos, pero en esto tampoco podemos dejar atrás a nuestros pueblos. Por nuestra salud, por el futuro, por el planeta.

César Montalbán Lou. LETUX (ZARAGOZA)

