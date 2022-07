Cartas al director de HERALDO: Érase una vez en Anento

Érase una vez en Anento

Un pueblo perdido en el mundo como cualquier otro del territorio español; pero este del cual escribo hoy es Anento, en nuestra comarca, la del Campo de Daroca.

Un fin de semana, los días 16 y 17 de julio, muy especial, repartiendo luz, belleza y mucha imaginación; tanto a niños como a mayores, transportando a la niñez de los cuentos de antaño, esos que vivieron a través de las voces de sus padres o abuelos, y por unos días representados por su plaza y sus calles; las que recorrieron una vez de chicos y de nuevo en la edad adulta les han hecho volver a esos años de infancia con las escenificaciones de ellos por todos sus rincones.

Esas mismas calles, por su construcción natural, estrechas, empedradas, y sus fachadas anaranjadas han hecho de nuestras pisadas mágica transformación al hacer realidad aquel cuento tan deseado, forjando las maravillas de nuestros sueños. Un mundo de ensueño a su alrededor.

No perdamos esa bella ilusión y la maravillosa imaginación que de cada uno de nosotros pueda salir y experimentar. Gracias, a esas personas que se han involucrado y han hecho posible la realidad de nuestros imaginarios viajes. Gracias, Anento, por el festival ‘Érase una vez... Anento, un pueblo de cuento’. Un cuento inolvidable para niños y adultos que, disfrazados de sus personajes favoritos, han viajado juntos haciéndolos realidad. Un viaje para disfrutar en familia.

Seguiremos surcando mares y volando el firmamento. Acabamos en el principio, donde la ruta del Aguallueve nos cautivó; desaparecimos en sus aguas cristalinas, entre bellos e inigualables parajes, donde nos absorbió y nos dijo hasta pronto; queremos volver a sentirte.

Nuria Marruedo López. ZARAGOZA

El precio del gas en la calefacción central

Creo que sería interesante que la sociedad conociera la diferencia en el precio del gas en las comunidades de propietarios que tienen servicio de calefacción y agua caliente centrales respecto al de las calderas individuales. Los edificios de viviendas con calefacción central, al disponer un único contador para todas las viviendas, están considerados como ‘grandes consumidores’, y esto les implica que no pueden acceder a las tarifas TUR, tarifas reguladas, y por tanto el coste del combustible para las viviendas de calefacción central es casi el triple comparativamente con las viviendas de calefacción individual. Esto es algo absolutamente injusto, ya que en ambos casos son viviendas (las tarifas TUR no se aplican en función de los ingresos familiares sino del consumo anual) y unos pagan casi tres veces más que los otros. Hay que señalar además que energéticamente una calefacción central es más sostenible, y así lo indican todas las ordenanzas municipales de ecoeficiencia, como la del Ayuntamiento de Zaragoza, y programas de certificación energética, por lo que se está penalizando a las instalaciones centrales eficientes y se favorece la transformación de estas a instalaciones individuales menos eficientes, pero con un coste de consumo a un tercio del coste de una central. Si se estudia una oferta de tarifa tipo 3 de una comercializadora, se aprecia la diferencia de precio del kilovatio hora de 0,149483€ para edificios de viviendas con calefacción central y de 0,052309€ para calefacción individual, totalmente abusivo siendo ambas viviendas, y favoreciendo además las instalaciones menos eficientes.

David Lou Gómez. ZARAGOZA

Hipócrates y la deontología médica

Diría que leyéramos en algún momento ‘El mundo de Sofía’, pero nos puede venir grande, porque hay que ir descubriendo sus pros y sus contras, pues hoy en día hay muy poca formación humana y cristiana, y esta lectura podría crearnos desvaríos si no tenemos las ideas claras a la hora de entender lo que leemos. Hipócrates, el fundador de la ciencia griega de la medicina, decía que había que cuidar la salud. Hoy en día, se habla constantemente de la ética médica, con lo que se quiere decir que el médico está obligado a ejercer su profesión médica según ciertas reglas éticas. Un médico no puede por ejemplo extender recetas de estupefacientes a personas sanas. Un médico tiene también que guardar el secreto profesional. Estas reglas tienen sus raíces en Hipócrates, que exigió a sus discípulos que prestasen un juramento que ordenaba ayudar a un enfermo en lo que el médico pudiera, pero añadía que no le daría un veneno aunque lo pidiese o lo sugiriese. Tampoco daría abortivos a ninguna mujer con el fin de evitar un embarazo. El juramento obliga al médico a considerar sagrados su vida y su arte. Este pensamiento fue antes de Jesucristo, no echamos la culpa a nadie, fue su conciencia la que le hablaba. ¿Cuántos médicos que trabajan por hacer el bien están sufriendo a causa de que les obliguen a cumplir leyes injustas? Por eso y por tantas cosas, se quiere quitar de las aulas la asignatura de Filosofía, porque es la que te hace pensar.

Carmen Bardaji. ZARAGOZA

Mi abuela Felisa y los dos cerdos

¡Qué lista era mi abuela Felisa! Mi abuelo era caminero de obras públicas y pasaba varios días trabajando fuera de casa. Tenían cuatro hijos y la vivienda era prestada a los empleados. Al corral se accedía por la cocina. Era grande, con departamentos para animales: espacios para conejos, gallinas, cerdos y algún burro. Al fondo, un cuartucho para aperos de la huerta y trastos. Un día llamó a la puerta del corral un gitano que vendía dos cerdos y un burro en lamentable estado de nutrición. El cerdo de mejor aspecto se lo ofreció a mi abuela por un barato. El segundo presentaba peor aspecto. Si se quedaba los dos cerdos le hacía un buen precio. Mi abuela examinó al cerdo desnutrido pensativa y le dijo que ese cerdo se lo tenía que regalar. El gitano hincó la gayata en el suelo, se ajustó el sombrero y le echó una maldición a mi abuela. Se fue con los tres animales, pero al llegar al camino se dio la vuelta y regresó para hacerle otra oferta de dos por uno. Mi abuela, envalentonada, no cedió y el gitano, cabizbajo, dijo que le diera lo que quisiera. Se los quería quitar de en medio, renegando de su sombra. Mi abuela puso al cerdo enfermo aparte en el corral, lo alimentaba con manzanas recién cogidas del árbol de la huerta y mondas de patata, lo cepillaba con ternura todos los días, le hablaba en susurros con palabras bonitas, y poco a poco el animal se hizo más rosado y lustroso. Cuando veía a mi abuela, la saludaba moviendo el hocico. Llegó noviembre, el mes de la matanza del cerdo. En el pueblo había gente encargada de matar a los cerdos. Del cerdo que cuidó con tanto cariño mi abuela no comió nunca, pero alimentó todo el año a la familia.

Pilar Valero Capilla. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es