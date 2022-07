Cartas al director de HERALDO: Los reservorios y la extracción de sangre

Los reservorios y la extracción de sangre

Va dirigido a todos quienes lleváis reservorio cerca de vuestro corazón.

Un reservorio se nota desde el exterior como una moneda de un euro debajo de la piel, cerca del esternón. Los sujetos activos han sufrido una enfermedad grave y el reservorio ha sido en muchas ocasiones el medio o vehículo que ha servido para poner la quimioterapia. Valgan como ejemplo las mujeres que han tenido un cáncer de mama y han tenido que ser sometidas a este tratamiento. También extrae la sangre a través de ellos lo que favorece su limpieza y evita mayores trastornos en las venas evitando que se deterioren. Habitualmente, cuando en procesos de enfermedad grave se realizan extracciones de sangre, las hacen los servicios de extracción habitual, ya que hay enfermeras expertas que saben manipularlos adecuadamente. Mi sorpresa, y lo aviso para mis compañeros usuarios, es que según me han dicho hace unos días en el servicio de extracción de sangre del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, últimamente no se saca sangre de los reservorios y que es la enfermera quien decide si se extrae el preciado elemento a través del dispositivo que le pusieron tanto para extraer como para introducir elementos. No entro ni salgo en estas decisiones que no me competen, pero sí que me extraña que como excusa me digan que faltan esos dispositivos desde hace tiempo. También pienso en los otros servicios que los utilizan habitualmente, Radiología Intervencionista y tratamientos con quimioterapia, pues habitualmente están saturados por pacientes y ahora tendrán que atender a más, lo que llevará a la saturación de los mismos. Señoras con reservorio, ya están avisadas. Preparen sus venas.

Milagros Bernal Pérez. ZARAGOZA

Los cascos antiguos

Hay muchas ciudades en España que con tiempo y ganas han conseguido rehabilitar sus cascos antiguos y convertirlos en lugares totalmente visitable y totalmente integrados en la ciudad. Se llenan de tiendas que en muchos casos son lugares de obligada visita para los turistas. Nuestro casco antiguo, aunque el nombre mejor sería casco viejo y dejado, sigue sin ser considerado pieza clave e importante para Zaragoza. No solo las instituciones tienen la culpa, sino que hay muchos propietarios que no han querido aprovechar las ayudas o subvenciones, que las tienen y las han tenido, para reformar esas casas que parece que se van a caer en cualquier momento. Algunos propietarios se escudan en que no tienen dinero para añadirlo a las ayudas y poder realizar las obras, pero la verdad es que, si acondicionan la casa, la dividen en pisos habitables y los sacan al mercado, en muchos casos pierden dinero y les incrementan sus pagos de impuestos. Una vez arregladas las casas, las tienen que alquilar a precio de mercado y les será muy difícil seguir con el alquiler de espacios en los que varias personas malviven pero que al propietario le compensa el precio final. Así que pediría que, de una vez, las administraciones pongan manos a la obra y a los propietarios que no trabajen con legalidad se les dé un toque de atención. Con un poco de suerte y años, hablaremos de nuestro casco antiguo con la satisfacción del deber cumplido.

Adela Laborda Gavalda. ZARAGOZA

Disforia de género

Tanto la llamada ‘ley trans’ que se quiere aprobar en España como las leyes de las comunidades autónomas ya en vigor obvian la realidad de la ‘disforia de género de inicio rápido’ (DGIR) y las terribles consecuencias que su abordaje inadecuado puede provocar en infancia y adolescencia. La disforia de género, en su forma clásica, se define como una fuerte disconformidad de la persona con su sexo biológico, manifestada desde edades muy tempranas. La DGIR es un fenómeno nuevo, que se presenta de forma repentina en la pubertad o adolescencia y que tiene un fuerte componente de contagio social, como otras problemáticas bien conocidas lo tuvieron en los años noventa; un ejemplo claro es la anorexia. El perfil de los adolescentes DGIR es, también, muy claro. Son en su mayoría chicas, frecuentemente con altas capacidades y con problemas subyacentes de TEA, TDA, acoso o abusos sexuales previos. En ocasiones, la DGIR viene acompañada de trastornos alimenticios y autolesiones. Frente a este panorama, las leyes trans prohíben la terapia exploratoria que permita conocer y afrontar estos problemas subyacentes, y solo admiten la afirmación, es decir, la no terapia: decir que sí con la cabeza al autodiagnóstico y tratamiento que piden las y los adolescentes. Éstos, bien aleccionados en redes sociales, exigen generalmente el cambio inmediato de nombre y pronombres, así como tratamientos hormonales y quirúrgicos con consecuencias irreversibles sobre su salud física y mental. Plantear otra alternativa por parte de los padres puede llegar a poner en riesgo su patria potestad. No son casos aislados, se está produciendo un aumento exponencial. Por ejemplo, en Madrid, la Unidad de Identidad de Género del hospital Ramón y Cajal tuvo un incremento de solicitudes de atención del 500% entre 2017 y 2019, la mayoría de chicas muy jóvenes. Desde entonces no hay datos, pero podemos estar ya en un aumento de varios miles por ciento. ¿Algo muy relevante y que no se suele contar? La DGIR se supera sin transición hormonal y quirúrgica en casi la totalidad de los casos al finalizar la adolescencia con el adecuado apoyo familiar y profesional.

Teresa Diloy. CALATAYUD

Agua que se desperdicia

Es desalentador ver que, mientras estamos en extrema sequía, en algunos sitios, como en Castejón de Sos, en época de riego se pierden cientos de litros de agua por el deterioro de las acequias. Estas se desbordan vertiéndose el ‘oro líquido’ por todo el camino. Se debería erradicar la creencia de que el pueblo es mío, el agua es mía y la naturaleza también es mía. Un bien tan preciado como el agua no debería anegar caminos.

Nacho Barranco Sos. ZARAGOZA

Estancia en el hospital

El 23 de junio fui ingresado de urgencia en la Clínica Miraflores de Zaragoza. A mis 88 años, estar ingresado me causaba cierta inquietud, pero quiero resaltar no solo la eficacia del cuadro médico, sino también la amabilidad y el cariño que me dispensaron todos los profesionales que me atendieron: personal de enfermería, auxiliares, celadores y personal de limpieza. Hicieron que la estancia, siempre preocupante, en un hospital fuera muy llevadera. Muchas gracias.

Nicolás Javier Espinosa Urbez. ZARAGOZA

