Quiero ser un bote de Colón / y salir anunciado por la televisión". Lo escribió Carlos Berlanga y lo cantaba Alaska a principios de los ochenta.

Esos versos, en los que se condensa el cachondeo warholiano de la Movida, el espíritu postsesentaiochista y la frivolidad ‘fin de siècle’, fueron unos versos visionarios. Yo cuando veo a un ‘influencer’, lo que veo es un bote de Colón con brazos, piernas y el pelo tintado. Tías, tíos y tíes que se han convertido en anuncios infinitos y que ganan mucha pasta haciendo el tonto, básicamente. No los envidio. Tampoco me dan pena. Un amigo mío se pagó buena parte de la carrera disfrazándose, no recuerdo si de Mickey Mouse o de Espinete, en el parque de atracciones todos los fines de semana. Ese sí que era un asco de trabajo, no tanto por los niños, según me contaba mi amigo, como por los padres, y eso que entonces los teléfonos móviles no disponían de cámara y los padres no acribillaban fotográficamente a sus hijos en todo momento y bajo cualquier circunstancia.

Instagram y Tik Tok han desplazado a la tele, ese trasto antiguo que ya ni siquiera une a la familia, pero la canción de Alaska y Dinarama no ha perdido vigencia. Al contrario. Toda la chavalería aspira a ser un bote de Colón y salir anunciada por Tik Tok. ‘Followers’ y ‘money’, y cuantos más ‘followers’, más ‘money’. Así de sencilla es la fórmula. Cuestión de jeta, en definitiva, porque de eso se trata: de echarle mucha jeta. Narcisismo, consumismo, boberío. No hay más. ¿Quién dijo que el hombre es un animal pensante? Somos botes de Colón. ‘Minions’ unineuronales. Pero es lo que mola, co, que no te enteras. Y lo que da pasta.