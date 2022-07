Cartas al director de HERALDO: Desarrollar la energía nuclear

Desarrollar la energía nuclear

La energía nuclear es la forma más barata e independiente de producir electricidad, cuando no hay viento, lluvia o sol.

No podemos depender del azar de la meteorología ni de los combustibles fósiles importados, cada vez más escandalosamente caros. La ecología está bien, pero no se puede ignorar la realidad económica. Felipe González implantó la moratoria de construcción de nuevas centrales nucleares en 1984 y se replanteó públicamente la decisión en 2006, porque las circunstancias habían cambiado. Quince años después, todo sigue igual, por la falta de valor de cuarenta años de gobiernos para decidir una estrategia política de oferta energética que acompañe a las estrategias empresariales de inversión, permitiendo una mayor independencia energética como país. La energía es un factor de auge y caída de países; y de gobiernos. Gobierno de España, sea valiente y termine con la moratoria nuclear. Construyamos reactores nucleares modulares pequeños –de 100 a 300 Mw–, más seguros, flexibles y rentables, cuyas piezas se hacen en fábricas y luego se ensamblan donde se quiera, lo que ahorra costes y tiempos de construcción (5 años). No emiten CO2 y los residuos se gestionan sin problemas. Compramos electricidad nuclear a Francia –la interconexión es buena– pero no queremos producir más así en España, ¡qué paradoja! No es renovable, pero es una energía limpia, permanente, y con un precio de la electricidad predecible, 75€ Mw/h (35€ más que las actuales centrales amortizadas, pero 35€ menos que una nueva central tradicional). Hoy está a 300 € Mw/h. En Francia, más del 75% de la electricidad es de origen nuclear. Ojalá en España fuera el 40% en 10 años; hoy es el 22%. Así, nuestra dependencia del gas y otros combustibles fósiles sería marginal.

José Manuel Solá. ZARAGOZA

El C. D. Sadabense, mi equipo, mi club

Quiero expresar en estas líneas mi más sincera enhorabuena y felicitaciones para esta gran familia compuesta por un genial grupo de jugadores, llevados por la manija de Jorge y Adrián, al cargo del departamento técnico, y por supuesto por mis compañeros de directiva, José Carlos, Luis Miguel, Valentín, Marichu, Iván, Arturo y Enrique, porque todos, socios, seguidores y colaboradores incluidos, hemos hecho posible este deseado y anhelado ascenso de categoría a la Regional Preferente. De nuevo, gracias por vuestro trabajo desinteresado, porque gracias a todos el nombre de nuestro pueblo, Sádaba, va a figurar la próxima temporada en lo más alto del fútbol regional. Mucha suerte a todos. ¡Aúpa Sadabense!

José A. Navarro. ZARAGOZA

Extrañas coletillas

Usamos coletillas que sirven un poco para todo. A veces reflejan la realidad con meridiana claridad mientras que otras confunden, máxime cuando recurren a ellas los medios de comunicación. Habitual es oír y leer que cualquier deportista ‘crece’, que es ‘solidario’ o ‘lee’ muy bien el partido; antes se decía ‘mejorar’ o ‘superarse’, ‘jugar en equipo’ o ‘ver’ el juego y actuar en consecuencia. Lo anterior es mera anécdota comparado con lo de la ‘brecha salarial’, que hace pensar en el abismo de salarios. He trabajado para una empresa con 4.500 trabajadores y hombres y mujeres cobran idénticos emolumentos, y lo mismo ocurre en la Opel, en Balay, en las entidades bancarias, por no decir dentro del funcionariado. Todo aquello que está regulado por un convenio colectivo tiene las mismas prerrogativas. A mismo trabajo mismo salario, a misma categoría profesional. Entonces, ¿alguien puede explicarme lo de la brecha salarial? Otra cuestión que me confunde es lo de la ‘paridad’, porque si voy a un hospital la mayoría de los profesionales son mujeres, en enfermería, en medicina, en el funcionariado de oficinas ni contar, al igual que en muchos otros sectores. Desde hace mucho hay igualdad de oportunidades para que hombres y mujeres estudien y se dediquen a aquello que consideren oportuno. No alcanzo a vislumbrar lo de la paridad, cuando en el gremio de la construcción son escasas las encofradoras o las albañilas, tampoco hay muchas camioneras ni mecánicas ni peonas camineras. Otras coletillas son ‘sostenible’, ‘circular’ y ‘transversal’, y no acabo de entenderlas, porque el mundo rural del que provengo y en el que vivo siempre ha sido sostenible para mantener lo insostenible de las ciudades. Mi madre ejercía como practicante en aquel mundo lejano de los sesenta y a cambio recibía leche o gracias, en un ejercicio de lo que ahora pretenden vendernos como ‘circular’ y que toda la vida ha sido el ‘trueque’. Lo de ‘transversal’ que alguien que lo entienda me lo haga entender. Espero que no sean palabras huecas para para quedar bien o una desinformación torticera con ánimo de confundir, porque entonces voy a acabar no creyéndome nada de lo que leo u oigo y al final me guiaré por aquello que ven mis ojos, andamios masculinos y sanidad femenina, o cuando un jugador de baloncesto, por ejemplo, hable de crecer no me lo imagine más allá de los dos metros que ya tiene. Que no me hagan comulgar con ruedas de molino porque la evidencia de lo cotidiano puede más que todas las coletillas e infundios que pretenden vendernos.

Juan Luis Encuentra Calvo. SOS DEL REY CATÓLICO

Autobuses en huelga

Lo de la huelga de los conductores de los autobuses urbanos de Zaragoza promueve reunión tras reunión entre empresa y trabajadores. Las posturas han devenido en inamovibles y los usuarios somos, como siempre, los rehenes. Las autoridades hablan y hablan pero no hacen nada operativo. Los ciudadanos poco podemos hacer, pero algo sí, por ejemplo: cuando subamos al bus pagar siempre en metálico, no usar la tarjeta bus y que el conductor asuma el pago y la devolución, si procediera, teniendo en cuenta que, parece ser, hay una cantidad máxima autorizada, es decir el empleado huelguista tendría que completar una gestión de cobro menos cómoda y contabilizar y cuadrar los viajes cobrados. Ahí lo dejo.

José Ignacio del Diego Lajusticia. ZARAGOZA

¿Prestar atención?

Prestar atención a tu acompañante es una virtud en desuso. Ahora lo más común es mantener una conversación con alguien, pero sin dejar de usar el móvil en un incesante jugueteo. Antaño, si alguien con el que uno compartía el almuerzo se hubiera puesto a leer un periódico mientras distraídamente charlaba con nosotros, lo hubiéramos considerado un grosero; hoy en cambio, por afearle el uso convulsivo del móvil la grosería sería nuestra. Como decía don Hilarión en la conocida zarzuela ‘La verbena de la Paloma’, "hoy las ciencias adelantan, que es una barbaridad".

Ángel Sánchez López. ZARAGOZA

