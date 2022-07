Cartas al director de HERALDO: El formidable rey del decreto ley

El formidable rey del decreto ley

Según Sánchez, desde que llegó al poder, España cuenta con un Gobierno social y ejemplar; que respeta la división de poderes (como era aquello de que el Fiscal General depende del gobierno, pues eso…) y prestigia las instituciones.

Que apuesta por el "diálogo, la negociación, y el acuerdo" (con todos menos con la derecha, salvo el voluble e interesado PNV); y con un resultado formidable. Mas, como su antecesor, este Gobierno ha abusado de los decretos leyes, lo que significa que ha relegado al poder legislativo a un papel secundario, en detrimento del principio representativo. Un real decreto ley es una norma con rango de ley para casos "de extraordinaria y urgente necesidad", como contempla el artículo 86 de la Constitución. Se trata de una vía que le permite al Ejecutivo aprobar normas con rango de ley sin tener que atravesar la habitual –y larga– tramitación de las Cortes Generales. En una democracia parlamentaria como la nuestra, son las Cortes Generales las que representan a los españoles y ejercen la potestad legislativa del Estado. Por tanto, la potestad que se atribuye al Gobierno para dictar dichas normas debiera ser la excepción y no la regla. Como decía el Tribunal Constitucional, en ningún modo podemos erigir al poder ejecutivo en colegislador en pie de igualdad con los representantes elegidos por el pueblo. El uso desmedido del decreto ley comporta una grave quiebra del equilibrio constitucional, dejando en entredicho la propia esencia de la democracia parlamentaria; y tanto unos como otros han venido a otorgar carta de naturaleza al uso del decreto ley como instrumento habitual y ordinario para impulsar sus pretendidas agendas reformadoras; orillando así las más elementales normas del parlamentarismo. ¡Qué país, Miquelarena!

Diego-León Guallart Ardanuy. ZARAGOZA

¡Queridos profesores!

He asistido en los últimos días al fallecimiento de dos referentes para mí, dos hombres de una altura humana e intelectual inigualable, lo más similar a dos hombres del renacimiento en cuanto a su capacidad para abordar diferentes disciplinas. Han marchado Ángel Cristóbal Montes y José Luis Rodríguez García, ambos antiguos profesores míos tanto en la Facultad de Derecho como en la de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Ambos, más que docentes, más que comunicadores de sabiduría, más que formadores; ambos, seres empáticos con los que el alumno no tenía la sensación de serlo, sino que más bien le quedaba conferido el rol de participante activo en esa maquinaria que es la enseñanza. Leyendo, como es habitual, estos días atrás las páginas de este diario, asaltaron mi memoria varios escenarios referidos a algunas interacciones con ambos, tanto en el ámbito académico como en el particular, que saboreé con suma satisfacción paliando en parte mi tristeza por lo acontecido. Recordé un seminario que mantuve con don Ángel, en el que tratamos asuntos políticos y filosóficos –su otra gran pasión– y en el que finalizó felicitándome por mis propuestas en filosofía, y sin embargo con una amable sonrisa me indicó: "No sé quién ha preguntado más a quién en lo político". Donde estén, seguirán enseñándonos…

Fernando Belenguer Aina. ZARAGOZA

Adaptación al cambio climático

Un episodio de canícula golpea gran parte de Europa. Y va a peor, con una probabilidad ahora de 1 año sobre 10, que va a aumentar a 1 año sobre 2 en 2050. Además, islotes de calor urbano, como en Huesca, deterioran y arriesgan aún más la salud, en particular de los más vulnerables. Sin embargo el Consistorio de Huesca anunció la financiación europea de trece proyectos por un importe de 6 millones de euros pero ninguno de adaptación al cambio climático. Esto, a pesar de que existen múltiples prácticas fiables, eficaces y baratas, como la vegetalización de calles, muros y tejados de mineral (hormigón, asfalto), además de fuentes y chorros de agua públicos, etc. Ante tal riesgo, cada vez más intenso y frecuente, y también para aprovechar oportunidades de desarrollo, me pregunto cuándo el Consistorio de Huesca va a tomar tales medidas preventivas dentro de un plan de acción. Primero para evitar canículas con alta fatalidad, como en 2003, y también para cumplir con su declaración de urgencia climática votada en 2019. ¿Qué papel tiene la Mesa del Cambio Climático creada en junio de 2021? La financiación no falta, como de la reciente misión de la Unión Europea para la adaptación al cambio climático. Anticipar, estructurar y consensuar son claves en este tema tan crítico, y Huesca y sus habitantes lo necesitan urgentemente.

Emmanuel Bergasse, economista en políticas energéticas y climáticas. IGRIÉS (HUESCA)

¿Un topo en el PSOE?

Dirigentes del PSOE de la vieja guardia se suman a las críticas a Sánchez por pervertir la historia con su Ley de Memoria Democrática y por pactar con Bildu para blanquear a ETA. También se han sumado los barones socialistas. Sánchez no respeta al PSOE, se empecina en sus alianzas con independentistas y filoterroristas, sigue con sus embustes y su credibilidad es ninguna. Ante la grave crisis económica que padece España ha optado por adoptar medidas que lo convierten en un podemita más. El tradicional PSOE jamás habría agredido al pequeño accionista que tiene sus pocos ahorros en acciones, fondos de inversión o de pensiones. Sánchez sí. Que su objetivo es mantenerse en el poder a toda costa es evidente, pero comienza a evidenciarse que puede tener otro objetivo: la destrucción del PSOE. Sánchez no olvida que, en su día, el partido lo expulsó y es de los que pasan factura. Si algo se quiere destruir lo mejor es hacerlo desde dentro, es la técnica que usan los topos infiltrándose. Tal como Sánchez está actuando el PSOE va a la baja y puede quedar muy tocado. ¿Es este un objetivo de Sánchez? ¿Es realmente un topo dentro del PSOE? Deben ser los socialistas de siempre, dirigentes y cargos del PSOE, los que analicen en profundidad si la actuación de Sánchez lleva a reforzar el partido o a destruirlo. Es su responsabilidad valorar seriamente lo que sucede y actuar en consecuencia.

Joaquín Mañeru López. ZARAGOZA

Bicis y patinetes por las aceras

En vez de aplicar el término ‘pacificación’ a la reducción de velocidad en algunas calles, el Ayuntamiento de Zaragoza debería aplicarlo y aplicarse en vigilar el uso de bicicletas y patinetes por las aceras de la ciudad. No solo es ilegal, van a velocidad claramente excesiva para los peatones y no se les puede llamar la atención, ya que, cuando menos, eres facha. Denunciar sería una forma rápida de ayudar a reducir el déficit.

Javier Checa Rodríguez. ZARAGOZA

