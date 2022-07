Relaciones líquidas

Hay un concepto (con denominación de origen en la filosofía moderna) que ha tenido cierta suerte a la hora de explicarnos qué somos o cómo somos: la ‘liquidez’ de nuestro comportamiento y de los vínculos con nuestros semejantes.

La vida es líquida, la realidad es fluida. Aunque, siendo justos, algo parecido ya estaba inventado aquí mismo y hace mucho, con aquella versión de que "nuestras vidas son los ríos…", etc. O lo fue antes con el ‘panta rei’ de Platón o Heráclito. Sea como sea, aquella tesis se puede utilizar actualmente para justificar la caída en desgracia de cualquier modelo de conducta social o individual: las relaciones humanas no son un fenómeno estático, sino una realidad en movimiento que se adapta constantemente a las circunstancias por las que discurre. Daría para ahondar en cuestiones trascendentales, tal vez en otra ocasión.

Hace unos días se ha conocido el informe anual del Instituto Nacional de Estadística (INE) que publica las estadísticas del año 2021 sobre nulidades, separaciones y divorcios. Los datos, nada fríos, nos dan una foto fija de la sociedad española. En total, 90.582 rupturas matrimoniales (que, lógicamente, no incluyen las parejas de hecho). Un 13,2% más que en el ejercicio estadístico anterior, incremento que se explica por razones que tienen que ver –aunque no exclusivamente– con la pandemia. La mayoría de las rupturas son divorcios, casi el 96% del total, ya que apenas se recurre a la separación matrimonial (poco más del 4% de las rupturas). Tiene su lógica en realidad, si los requisitos para la separación matrimonial son los mismos en nuestro Derecho que los del divorcio; en otros países, sin embargo, sí ha sabido valorarse por sus legisladores la utilidad que la separación puede reportar respecto del divorcio vincular. En cuanto a la nulidad, todavía menos significativa, no alcanza el 0,1% del total de las crisis. Por cierto, Aragón ocupa el penúltimo lugar de la tabla de rupturas por cada mil habitantes, pues le corresponden 1,6 (Ceuta la encabeza con 2,4).

Según la estadística, la gran mayoría de los procedimientos judiciales que tienen por objeto la crisis matrimonial se resuelven antes de un año. El 74,7% de los divorcios y el 82,9% de las separaciones se están resolviendo en menos de seis meses. Lo que demuestra que todavía se antoja un tanto exagerada la afirmación (que no es ocurrencia mía) de que es más fácil acabar con un matrimonio que librarse de la compañía telefónica con la que estamos comprometidos (quien haya pasado por la experiencia sabe). Para ponderar esta cuestión hay que tener en cuenta que, desde la conocida popularmente como ‘ley del divorcio exprés’ de 2005, la separación y el divorcio pueden solicitarse a los tres meses de celebrado el matrimonio, o menos incluso cuando concurran determinadas conductas abusivas. Ya no hay otras causas (o causales, como se denominan en otras tierras) que tengan que fundamentar la demanda. Es delgada la línea entre lo matrimonial y lo que deja de serlo, pues el mecanismo para poner fin a un matrimonio resulta bastante ágil. Y escaso el ‘período de reflexión’ para finiquitar la pareja, en tanto las herramientas de gestión de las crisis familiares, como la mediación, no acaben de recibir el impulso que merecen (descontando pasajeros arrobos institucionales).

Las estadísticas no solamente revelan una realidad, permiten identificar algunas incógnitas. Por ejemplo, compárese el número total de rupturas (más de noventa mil) con los 147.823 matrimonios celebrados en nuestro país durante el ejercicio estadístico. Por supuesto, no se trata de que las mismas parejas que se casaron el año pasado también se hayan roto en ese mismo período. Además, los matrimonios españoles están durando unos 16,5 años de promedio. Finalmente, téngase en cuenta para los contrastes que se ha producido en 2021 un incremento de 63,03% de matrimonios respecto del año anterior (de nuevo, la pandemia).

Ojo al dato… Mientras, las cosas siguen fluyendo.