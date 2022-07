En la casa

He acabado la mañana comprando libros.

Siempre me repito que tengo muchos, que la balda de los pendientes se mantiene porque no soy capaz de ser como Marie Kondo y cumplir que cuando algo entra en casa algo debe salir. En casa los libros entran, hablan conmigo y entre ellos, y se quedan.

La nueva habitante es ‘Brillo’, de Raven Leilani, y al final he dejado en la librería ‘Aniquilación’, de Houellebecq, uno de los escritores contemporáneos que más me gustan. ‘Brillo’ tiene, en un juego de forma y contenido, una cubierta rosa oro que parece alejar toda la oscuridad del mundo, pero es un trampantojo, oculta un texto duro y moderno que habla sobre la soledad. Todas mis últimas lecturas hablan de pérdidas. Me resuena la frase de una amiga cuando murió su gata: "No sirve de nada prepararse antes". Y tiene razón, pero yo solo puedo leer algunas cosas en completa serenidad y lucidez. Solo así los desaparecidos y los muertos me hablan y quieren quedarse en mi casa. El padre de ‘La Casa’ de Paco Roca, el marido de Joan Didion en ‘El año del pensamiento mágico’, los desaparecidos en México de ‘El libro de nuestras ausencias’ de Eduardo Ruiz Sosa y los despedidos en ‘Vivir con nuestros muertos’, de Delphine Horvilleur. Todos esos huecos se cuelan en mi verano, haciéndolo más consciente. Son la grieta de la luz de Leonard Cohen.

Volveré a Houellebecq como se vuelve a las casas cerradas durante el invierno. ‘Aniquilación’ no habla de pérdidas, sino de la pérdida, o más bien, de la desaparición de todo.