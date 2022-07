Cartas al director de HERALDO: Viruela del mono, vuelven los prejuicios

Viruela del mono, vuelven los prejuicios

Recuerdo lo que significaba el sida a finales de los años ochenta.

Afortunadamente, ya no es enfermedad mortal, pero seguimos con la misma mentalidad y si entonces se estigmatizó a las personas infectadas de sida etiquetándolas de drogadictos, libertinos u homosexuales, en 2022 hacemos lo mismo con otra enfermedad mucho menos letal, la viruela del mono. Acabo de superarla, y porque tengo 38 años y una psicología muy fuerte, pero si me pilla con 17, me hunden. Fui el caso número 10 de Aragón, es decir, que lo que a mí me pasara era un 10% de lo que pasaba en Aragón. En un comunicado de Sanidad se podía leer que "todos los infectados tienen el mismo perfil epidemiológico, hombres manteniendo relaciones sexuales sin protección". En ese momento al menos un 10% de los casos no cumplía esa estadística y ni siquiera le habían preguntado. Además, sanitarios que me atendieron, poniendo en juicio la información que les daba. Y el tabú de la sociedad, con preguntas encaminadas a saber cómo me había infectado. No sé cómo me he infectado. Quizás el chaval de 17 años quiere decirles a sus padres que tiene relaciones con chicos o le gustan los chicos y resulta que se enteran porque le detectaron la enfermedad y leen estas estadísticas. Quizás el chaval de 17 no vaya al médico a tratarse por miedo a que le etiqueten de homosexual o de libertino y termine con algún problema de salud más importante. Si sanidad confina a los infectados de viruela y la OMS está a punto de declararlo pandemia, no es precisamente porque la viruela se contagie solo con sexo, las estadísticas igual dicen esto, pero las estadísticas fallan. Sanidad quiere tranquilizar a la sociedad y es más sencillo hacer pensar que la viruela del mono no se contagia por la calle; más sencillo para todos, salvo para nosotros, los infectados.

José Ángel Gómez Cuartero. ZARAGOZA

La primera comarca

La Comarca del Aranda fue la primera en formarse en Aragón y lo hizo con ilusión en 2001. Ha sabido imponer su afán de existir por encima de las dificultades orográficas y las limitaciones de sus vías de comunicación. La pérdida industrial de la fabricación de calzado ha hecho que la economía de los los trece municipios que la forman esté tocada y ha derivado en el síndrome de la despoblación y el desfile de trabajadores diariamente a otras comarcas cercanas o a Zaragoza. Desde los ayuntamientos, plataformas, SOS y Zumaque, se ha solicitado a la DGA una reindustrialización e implantación de empresas, como en otras zonas de Aragón está sucediendo. Ha habido manifestaciones y reuniones con el Gobierno aragonés, pero pasan los años y los habitantes de la primera comarca ven que cada día se anuncia la implantación de empresas en otras comarcas y en la del Aranda no. Muchos ya piensan que es una comarca olvidada y se preguntan qué es lo que está pasando con la primera comarca de Aragón y su futuro.

Francisco Tofé Andrés. BREA DE ARAGÓN (ZARAGOZA)

Demasiada espera

Soy una persona de 75 años con una amplia historia clínica de carcinomas. Después de una espera de cinco meses desde que el Servicio de Dermatología del Hospital San Jorge me confirmara la necesidad, con prioridad preferente, de una nueva intervención para tratar otro nuevo carcinoma, y en esa espera agotar todas las vías administrativas para que me adelantaran al menos una horquilla de fechas para la intervención, y de no recibir más que respuestas irrespetuosas, carentes de la mínima sensibilidad y argumentos poco o nada razonados, me sometí a esa intervención en un centro sanitario privado, porque la salud es, para mí y mi familia, el principal activo. El coste de esa intervención me ha supuesto la cantidad de 1.152 euros. Le pido al Sr. Lambán que valore y califique esta situación real. Le he oído calificar las críticas políticas sobre las listas de espera. Creo que esta le resultará muy sencilla. De verdad que espero su respuesta y se lo agradezco.

José Antonio Aguinagalde Aranzabal. ZARAGOZA

La vida cuesta arriba

El título del libro de Carmen Martín Gaite ‘Lo raro es vivir’ hoy más que nunca está de actualidad. Hoy no vivimos, sobrevivimos, subsistimos entre tanta adversidad. Como si de un mal sueño se tratase, vemos cómo cambia todo a nuestro alrededor. Ir al súper a comprar es salir con menos productos por el mismo gasto. Lo mismo sucede con la gasolina, la luz… todo sube y no tenemos los ingresos necesarios para cubrir nuestras necesidades, que no han aumentando, sino que las estamos disminuyendo por esta brutal carestía. El consumo interior del país tan apenas creció en el primer trimestre de este año; y el segundo, tiene aspecto de ser más de lo mismo o incluso menor. Si solo sucediese este situación en nuestro país, los expertos dirían que son por desajustes de nuestra economía. Pero cuando la misma situación se produce en el resto de los países, estamos hablando de una transformación de la forma de vida y de la sociedad, que desconocemos donde nos puede llevar. Ni políticos, ni responsables económicos, tienen las soluciones. Tal vez, acuerdos económicos a nivel europeo y nacional ayudarían un poco. Vivir hoy, es hacerlo como se puede y como nos dejan.

Pedro Marín Usón. ZARAGOZA

La reforma de la calle Predicadores

La calle Predicadores del centro de Zaragoza, que va a dar al Mercado Central, fue inaugurada el pasado día 19 de julio por el Sr. Alcalde, D. Jorge Azcón. Ha quedado una calle muy funcional, prácticamente peatonal salvo garajes y comercio. Fue terminada con algo de retraso, pero al fin ha visto la luz una remodelación muy reivindicada por el movimiento vecinal desde hace muchos años. No ha sido un camino fácil, no ha sido un camino de rosas, casi todas las administraciones municipales iban dando largas y prometiendo actuaciones que luego incumplían sistemáticamente, justificándolo por la falta de presupuesto. Ahora es una calle limpia, diáfana, tal vez falta algo más de arbolado, alguna fuente, y supongo que pondrán algunos bancos –digo de los de sentarse, porque de los otros ya casi no hay– a lo largo de su espigado trayecto. Como la calzada está a la altura de las aceras, lógicamente la velocidad de los vehículos se verá muy reducida, primando la seguridad de los peatones. En definitiva, hay que dar las gracias a la ciudad, a su ayuntamiento y a la corporación que votó a favor, y por supuesto, a los vecinos implicados, por esta importante obra que sin duda necesitaba a gritos esta parte del casco histórico de Zaragoza. Gracias, Sr. Alcalde, por cumplir con su palabra.

Luis Solanas Cebolla. ZARAGOZA

