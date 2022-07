Cartas al director de HERALDO: Abandono y suciedad en la carretera de Logroño

Abandono y suciedad en la carretera de Logroño

Falta de mantenimiento y sobra suciedad en el tramo de Utebo al límite de Garrapinillos junto a la carretera de Logroño.

Arcenes y medianas de la autovía permanecen meses invadidos por la maleza y suciedad, auténticos vertederos donde se arrojan todo tipo de desperdicios. Las dos marquesinas del bus a la altura del centro comercial Alcampo permanecen sin papeleras; antes usadas por aquellos que tenían un comportamiento cívico, hoy son excusa para que el incivismo campe a sus anchas, arrojando en su entorno todo tipo de residuos, al suelo o la carretera, en la espera del casetero. Un poco más adelante por el carril de aceleración dirección Zaragoza, donde termina Utebo y comienza Garrapinillos, en ese lugar de nadie, se divisa una gran parcela junto a la urbanización Torreblanca y el que fuera centro comercial Aldi, hoy vandalizado y en estado de ruina. Parcela cubierta de maleza y suciedad acumulada en años, paraíso para la proliferación de todo tipo de roedores, transmisores de todo tipo de enfermedades, donde les basta salvar un seto para convivir con los vecinos de la propia urbanización. Estado de abandono que conlleva el peligro de incendio debido a la sequedad del terreno. En ese averno no falta un parking abandonado, proyectado como futura zona comercial, con papeleras atestadas de basura que nunca fueron recogidas. Pasan los años, sea por la inacción de ayuntamientos, en ese tradicional abandono que sufren los barrios, mayor si se trata de su periferia, la irresponsabilidad de quienes dejaron sin papeleras la parada del bus y la falta de civismo de quienes arrojan todo tipo de residuos o simplemente lo acepta. Uno piensa que se blinda con los años y que puede ver la suciedad a distancia, pero yo al menos no puedo.

Daniel Gallardo Marín. GARRAPINILLOS (ZARAGOZA)

Los jardines de Valdespartera

Algunos veranos, el Ayuntamiento de Zaragoza decide no regar algunos de los jardines de Valdespartera, de manera que las zonas verdes aparecen secándose con un tono pardo que da lástima. Hace unos años, pregunté por qué dejaban de regar en verano y me dijeron que el estado era «aceptable»; no obstante, al día siguiente empezaron otra vez a regar. Pero este año ni siquiera se han dignado contestar mi queja y los jardines en algunos sitios están ya totalmente secos. Pero en la plaza de España o la Vía Hispanidad u otras zonas de Zaragoza, veo a los trabajadores de la empresa de parques y jardines afanándose por plantar macetas de flores, regando, podando y dejando los jardines bien bonitos. ¿Por qué el Ayuntamiento decide que en Valdespartera los jardines se sequen, sin dar explicaciones, y en otras zonas cuidan con mimo las plantas?

María José Hernández Arnal. ZARAGOZA

Las debilidades humanas

¿Somos seres humanos o mercancía humana? Al ser humano le deberíamos preguntar: ¿qué le parece a usted? A la mercancía con ojos no le preguntamos, la llevamos a nuestro escaparate, le enseñamos lo que le gusta ver, sea verdad o mentira, decente o indecente, y ya tenemos el voto, el negocio, el apoyo que buscamos. Con los medios actuales de control de masas, el ser humano está pasando de ser independiente a número en la caja registradora. Al poder le cuesta poco descubrir las debilidades humanas, los deseos que pueden mover su voluntad aun por encima de su conciencia y sacar tajada del deterioro moral. No importa la verdad, que lucha contra la mentira, el honor, que para ellos huele a rancio pero que otorga la pequeña gloria a nuestro alcance, la dignidad, ante el desprecio de una sociedad manipulada, la honradez por encima de la ventaja, el valor de sostener la nobleza de un corazón limpio. Y podría seguir con la voluntad de sacrificio para con todos los seres bajo nuestra responsabilidad y los verdaderamente necesitados. Todo eso ya suena a película en blanco y negro, a ‘Qué bello es vivir’ o ‘Marcelino pan y vino’, pero si se pudiese volver a aquellos valores que daban confianza a la vida, aunque tuviésemos que prescindir de comodidades que han desencadenado el irreversible calentamiento global, aunque tuviésemos que comunicarnos por carta, la comunicación no sería ni sucia ni agobiante, sino un placer. El placer de sentirnos humanos hechos a la imagen de Dios. Según su palabra, sí, volveremos.

José Luis Sancho Sánchez. ZARAGOZA

En la evacuación

Soy una de las personas evacuadas por el incendio de Ateca. Cuando nos avisó la Guardia Civil, encima mío había dos personas, un matrimonio de Madrid, ancianos, cercanos a los 90 años, a los cuales saqué de la cama y les dije que se llevasen la medicación y un par de mudas. Nos mandaron a todos a Nuévalos, yo, como iba con mi coche, me cogí la carretera y pude volverme hacia mi casa, y este matrimonio se quedó esperando a que llegase el autobús que los trasladaría. De allí los llevaron a Calatayud. Ayer volvieron al pueblo y nos contaron el trato que tuvieron Cruz Roja, Protección Civil, Guardia Civil y voluntarios. Los trataron con todo el cariño del mundo al ver a dos personas mayores desvalidas. A las dos de la noche les llevaron un helado a los que querían y estaban despiertos. Tenían que coger el Ave para volver a casa y un chico de Cruz Roja les pidió los billetes. Al día siguiente los llevaron en coche a coger el tren. Otra persona los subió y los dejó acomodados. «¿Cómo se llaman?», les preguntó; «Carmen y José María»; «pues en Madrid habrá un compañero nuestro para recogerlos y dejarlos con su familia». Así fue, al llegar a destino una persona les ayudó a bajar y les acompañó hasta dejarlos con sus hijas. Es el maravilloso trato que estás personas dan en momentos de tensión: cariño y respeto.

Rafael Faci Lúcia. LUMPIAQUE (ZARAGOZA)

‘Rescates’ en taxi en Ordesa

Una de las mayores incongruencias que he conocido por parte de la Administración se da en el Parque Nacional de Ordesa. Regulan la subida y bajada con autobuses que dan un buen servicio mediante un concurso por el cual se llevan un buen dinero. Ahora bien, si tienes un problema y pierdes el autobús de vuelta, repito, por un problema, la solución que te dan al llamar al 112 o a la Guardia Civil es que llames a los taxistas de Torla. Los guardas no te pueden bajar, los autobuses ya han hecho su negocio y no dan servicio de noche y tiene que ‘rescatarte’ un taxi de Torla. Que, por cierto, a estos taxis no se les deja subir durante el día para no interferir en el negocio de los autobuses, pero se les obliga por el Ayuntamiento y el Parque Nacional a dar el servicio de noche. Mala gestión, poca vergüenza o no sé cómo calificarlo, pero es muy mala gestión para los usuarios y para los taxistas.

Marisa Núñez Vallejo. ZARAGOZA

