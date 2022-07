Cartas al director de HERALDO: ‘Sonría, por favor’, un buen lema

‘Sonría, por favor’, un buen lema

‘Sonría, por favor’ es un lema que se repetía mucho en San Sebastián, en los años sesenta, como una invitación a la gente de allí para favorecer el turismo de esa ciudad, una de las más bellas del mundo.

Puede que hubiera más de reclamo publicitario que de una intención sincera, pero sonreír es una de las actitudes que más empodera a los seres humanos. Nos es más fácil quejarnos que sonreír, ya que en la queja cargamos las culpas en los demás y nos creemos el bueno de la película. Es curioso, pero se mueven menos músculos para sonreír que para enfadarse. Además, la queja es destructiva, y la sonrisa es creativa. Siempre me sorprendió la actitud de los primeros cristianos cuando se ponían a cantar poco antes de que los devoraran los leones, lo que contribuyó a la difusión de la nueva religión en el Imperio Romano, su legalización por Constantino y su posterior proclamación como religión oficial. Sonreír puede ser la mejor ‘arma’ contra las guerras, el egoísmo y la intolerancia. La misma capacidad del ser humano para destruir la tiene para construir. Hay mucha mas bondad que maldad en el mundo, pero hace menos ruido. No vinimos a esta tierra para ganar y acaparar, sino para compartir con generosidad lo mucho recibido. Sonreír es una de las más eficaces formas de resolver problemas, un médico sonriente puede curar más que cualquier fármaco. Todos estamos en el mismo barco, o lo salvamos entre todos o nos hundimos todos. Es verdad que con la que está cayendo sonreír puede parecer una utopía, pero depende de todos y cada uno que se haga real. Apreciar el regalo de la vida, y la sonrisa es una bella consecuencia, dará sentido a todo lo que sintamos, pensemos y hagamos. Bien mirado, no es tan difícil. Todo es ponerse. Sonría, por favor.

Miguel Bretón Vallejo. ZARAGOZA

Nueva edición de ‘El bosque ilustrado’

El sábado día 9 de Julio, se inauguró la V edición de la exposición ‘Árboles ilustrados’ en el valle de Pineta, en Bielsa. En esta ocasión se trata de 35 paneles colgados en otras tantas hayas con textos de autores más o menos conocidos. Más ricos en ilustraciones que en otras ocasiones. Siempre, con la intención de difundir la sensibilidad por la buena literatura, la creatividad, el amor a la naturaleza y los alegatos contra la guerra. Todo ello, con una inequívoca vocación pedagógica. Presentó el acto Pedro Buera, presidente de la asociación El Cillo de Espierba, que describió brevemente el proyecto, agradeciendo la colaboración de todos los participantes en la experiencia así como a los asistentes al evento. Después, la consejera María Victoria Broto destacó el valor de la iniciativa desde el punto de vista cultural, expresando todo su apoyo. En la misma dirección se expresaron la representante de la Comarca y del Ayuntamiento. Se leyeron cuatro poemas acompañados de bellas composiciones de música clásica interpretadas por un violonchelista, provocando momentos de gran emoción entre los presentes. El acto se cerró con una cerrada ovación. La muestra se ubica en un hayedo cedido por sus propietarios, próximo al bar del aparcamiento y va a permanecer expuesta hasta el 15 de agosto.

José Luis Cabez Marco. ZARAGOZA

Los viajes de Montero y de Ayuso

El PP ha criticado el viaje de Irene Montero a Nueva York después de que Isabel Díaz Ayuso viajase a Miami para ser entrevistada por Telemadrid, Ok Diario y la Agencia Efe. A eso se le llama ver la paja en ojo ajeno y no ver la viga en el propio. Se han publicado en redes sociales fotografías de Isabel Díaz Ayuso de su viaje a Nueva York en septiembre del año pasado idénticas a las que ahora reprochan desde el PP a Irene Montero. Para todo viaje institucional hace falta un objetivo. El de la ministra de Igualdad fue para reforzar alianzas feministas internacionales. El de la presidenta madrileña para decir en rueda de prensa que Miami y Madrid son ciudades que acogen a personas que huyen del comunismo, seguir estrechando lazos y buscar inversiones. Cabe preguntarse si ambos objetivos podrían haberse resuelto desde sus respectivos despachos a través de videoconferencias y ahorrar de ese modo un dinero al Ministerio de Igualdad y a la Comunidad de Madrid. Lo que sucede es que a los políticos, como a casi todo el mundo, les apetece viajar, y siendo a gastos pagados, mejor que mejor. Tanto Nueva York como Miami son destinos muy apetecibles. El PP pide saber cuánto costó el viaje de Irene Montero con amigas a EE. UU., pero no revela lo que costó el viaje de Díaz Ayuso a Miami.

Antonio Nadal Pería. ZARAGOZA

¿Recesión en septiembre?

Un grupo de economistas ha vaticinado que en septiembre nuestro país es un serio candidato a entrar en recesión. La previsible crisis económica a corto plazo se debe en una gran parte al alza de la inflación así como al probable corte de suministro de gas ruso a Alemania. La previsión llega en unos momentos en los que nuestro sector del turismo anda por las nubes y se han batido los récords registrados en el periodo previo de la pandemia. Ahora bien, conforme a la sarcástica opinión de algunos –y no les falta razón–, lo más preocupante en este aspecto son las declaraciones del ministro de Seguridad Social afirmando que la probabilidad de que España entre en recesión es "muy baja", aunque, ¡ojo!, eso no quiera decir que no pueda "producirse". Las cosas claras y el chocolate espeso.

Miguel Sánchez Trasobares. ZARAGOZA

Ayudar a las mujeres embarazadas

Leo la carta del 7 de julio titulada ‘Parada cardíaca’, firmada por el cirujano Dr. Gasós. Por mi formación como experto en cuidados intensivos pediátricos, ya jubilado, me ha tocado vivir muchas experiencias a lo largo de mi dilatada vida profesional. He atendido a recién nacidos inviables de 200 gramos, pero les he ayudado todo lo posible. He informado a sus padres, que han llorado, les he bautizado a petición familiar, les he consolado. Jamás juzgaré a una mujer o a una pareja que deciden abortar: hay razones que se nos escapan y que pertenecen a la intimidad familiar. Estoy de acuerdo en que a estas personas hay que ayudarlas en todo para que el ser que lleva la madre dentro nazca y se desarrolle: todo nuevo ser lleva un código genético que aporta a la humanidad un montón de novedades e iniciativas. Estas parejas, estas madres necesitan toda la ayuda. Nuestra sociedad es muy hipócrita y decide lo más sencillo y menos costoso: permitir eliminarlos.

Miguel Labay Matías. TERUEL

