Hacia la nueva Romareda

Con la decisión adoptada por la comisión municipal de Urbanismo para construir el nuevo campo de fútbol en la ubicación del actual, Zaragoza emprende oficialmente el camino para dotarse de un estadio acorde con las expectativas del siglo XXI.

En la votación de ayer se abstuvieron el PSOE, Podemos y ZEC, pero todavía hay margen para que la ratificación en el pleno se haga con un mayor grado de acuerdo político, como sería deseable dada la trascendencia que tiene a largo plazo un equipamiento de este tipo.

En el proceso de consulta con diversas organizaciones, asociaciones y colectivos que convocó el Ayuntamiento sobre el lugar en el que debería construirse el nuevo estadio, la opción preferida mayoritariamente fue la de mantenerlo en la Romareda. Esa elección, que tiene evidentes ventajas, se convierte ahora en oficial, una vez que ha sido aprobada en la comisión de Urbanismo. Contó ayer con el voto favorable de los partidos del equipo de gobierno (el PP y Ciudadanos) y de Vox, pero los otros grupos no votaron en contra, sino que se abstuvieron. Cabe por tanto pensar que no sería imposible que se sumasen al acuerdo en un proceso que sería conveniente que contase con el máximo respaldo político. En todo caso, el camino para que Zaragoza disponga de un moderno estadio no ha hecho más que empezar y urge acelerar el paso para llegar a tiempo a la cita del Mundial de 2030. Un aspecto esencial será acordar las fórmulas para la financiación del proyecto, lo que requerirá conversaciones con el Gobierno de Aragón y con la nueva propiedad del Real Zaragoza. Un estadio es un equipamiento esencial para la ciudad y su trascendencia va más allá de lo deportivo para incidir en lo urbanístico, lo económico y hasta en lo sentimental e identitario. Zaragoza necesita dotarse de un campo de fútbol que esté a la altura de la imagen que debe transmitir la quinta ciudad de España.