Cartas al director de HERALDO: El desliz del presidente Sánchez

El desliz del presiente Sánchez

Hace unos días me he enterado de que Euskadi es una nación y, para más inri, el título se lo ha concedido el presidente del mi Gobierno.

Yo tengo unos cuantos años y tuve un maestro de los de antes que me enseñó que mi país era España, que estaba en Europa y que muchos años antes dominábamos el mundo, después venían las retahílas de las provincias, que las aprendíamos de memoria y hoy las recuerdo agrupadas en regiones. Aragón, tres, Huesca, Zaragoza y Teruel; Provincias Vascongadas, tres, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, y así con todas las demás. Todavía guardo el libro Fundamentos, Libro III de ‘labor escolar’ del segundo ciclo de enseñanza elemental. Lo que hoy nuestro amado presidente titula como ‘nación’, Euskadi, según mi libro de referencia no existe. Seguramente el libro ha quedado desfasado lo mismo que todas las enciclopedias que ya nadie utiliza porque el mundo se mueve a la velocidad que dicta Google, único lugar en donde podemos encontrar la verdad actualizada. Pues bien, Euskadi no figura como nación a fecha de hoy. Que alguien del extenso equipo de asesores de nuestro amado presidente le haga saber que se ha equivocado, o ¿acaso el error no es tal porque venía escrito en el papel, que le escribieron sus asesores? Lo más lamentable de este episodio es que nuestro amado presidente no tenía ninguna necesidad de claudicar ante los separatistas vascos porque sus votos no son imprescindibles. Solo tiene que escuchar los debates de la radio que no tienen nada que ver con las tertulias televisivas y de donde puede obtener información que no recibe de todo su arsenal de asesores, que solo están ahí por lo de siempre, ‘¿qué hay de lo mío?’

Pedro Calvet Gutiérrez. ZARAGOZA

Ocho días en la sala de observación n.º 2

El lunes 20 de junio acompañé a mi esposa a las urgencias del Servet, fiebre alta, mal estar general, tos, cierta dificultad al respirar. Llegamos a las 23.20 y la derivaron a la zona covid: nos separaron, ella se quedo aislada y yo, esperando que alguien me informara de algo. La espera se hacía insufrible, la información no llegaba y el control de acceso, imposible; solo me decían que la estaban atendiendo. Sobre las 2 de la mañana mi esposa me llamo al móvil: había dado negativo en covid, pero la auscultación médica no era buena y le iban hacer una radiografía, no había camas libres en la planta de Neumología y la pasaban a la sala de box de urgencias. No podía entrar a verla bajo ningún concepto. A las 4 de la madrugada, me volvió a llamar: le habían detectado una neumonía y la trasladaban a la sala de observación n.º 2. Es una sala en la que unos 8 pacientes de diversas patologías están en camas, medicados, les dan las cuatro comidas del día, tienen un baño, sin ducha, para los que pueden levantarse, a los que están en peor situación les ponen pañal. En realidad son tres salas juntas, la 2 es una sala mixta, para todas edades, no hay paredes, solo un biombo separa a los pacientes. Conciliar el sueño es imposible, el uno llama, el otro que se desorienta, otros que se arrancan la vía, enfermos que necesitan y reciben una atención continua, sin descanso. Esa es la vida del enfermo en la sala de observación n.º 2; la del acompañante, irse a casa y esperar noticias. Al día siguiente sobre las 12, intenté entrar y no me lo permitieron. Hasta las 20 del martes no pude entrar a verla, y lo hice con las artimañas. El mismo proceso se repitió martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y martes, diez minutos al día y usando artimañas para entrar a verla. El lunes la doctora se sorprendió de que aún no había subido a planta: no era normal. Mi crítica es para los responsables del hospital por esta malísima organización. Quiero excluir de esta crítica a todos los auxiliares, enfermeras, médicos y personal de limpieza y demás gremios, ya que el trabajo que realizan es encomiable. Particularmente, doy las gracias a la doctora Begoña Gallego, de la planta de Neumología, por todo el interés que dedicó a mi mujer. Se supone que las salas de observación son un lugar de paso, no para estar ocho días.

José Benito Gascón. ZARAGOZA

Pilar Montero, directora y líder

Una directora que inspira confianza, empática, motivadora, entusiasta, trabajadora, ejemplar, humilde, centrada, resolutiva, compañera, administradora, trabajando en equipo, con capacidad de escuchar, creciéndose ante las adversidades, dejando sus problemas personales en casa… y además divertida y con sentido de humor, en definitiva, una líder. Le ha tocado lidiar con una pandemia, con la borrasca Filomena, con la división de dos centros, con el programa de tiempos escolares, con obras de acondicionamiento, con problemas familiares, con situaciones de emergencia, con distintas casuísticas de profesores, con la resolución de conflictos, haciendo que el centro funcionara todos los días con normalidad. Pilar se ha subido en todos los vagones en los que era necesaria, en el de las tecnologías, en el de los proyectos y programas, ha dado clases en todos los niveles, ha sustituido, ha estado en actividades deportivas, ha participado en concursos, ha hecho labores de enfermera, de madre, de amiga, se ha formado constantemente, la hemos visto limpiando, con el carretillo, organizando estancias y clases, se ha levantado a horas intempestivas porque sonaba la alarma… Con ella, el centro ha tenido múltiples reconocimientos, premio en Francofonía, premios de Lectura en Público, premio corto Compañeros Ayudantes, premios en Atletismo Divertido, entre otros. Añado una cita que aportó la jefa de Estudios (Nuria Catalán) en su acto de despedida: "Quien no tiene consideración por las necesidades de sus hombres, no debe mandar jamás. Nadie como ellos es sensible a la atención de un jefe" (‘Sidi’, de Pérez Reverte). Pilar, tú sí que has tenido en consideración las necesidades de todos. Gracias.

Montserrat Abad García y CEIP Nertóbriga. La Almunia de DOÑA Godina

De la familia

Dejar el cuidado de tus hijos en manos de alguien que no conoces nunca es fácil. Buscamos jardines de infancia, colegios… nos guiamos por intuiciones sin llegar a estar completamente seguros de que nos irá bien. En nuestro caso, con tres hijas, lo que podría ser una simple guardería se ha convertido en familia. Ocho años en Alierta Baby School (en Zaragoza) han dado para mucho… ¡incluso para pasar una pandemia! Queremos reconocer su labor, su trabajo con nuestras pequeñas y el cariño con el que siempre nos han tratado. Cerramos una etapa con vosotras, con la mejor directora, profesoras y todo el personal con el que nos podríamos haber encontrado. Gracias y hasta siempre.

Esther Iriarte Fabana. ZARAGOZA

