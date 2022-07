Torrente ‘forever’

Torrente es el personaje más memorable que ha dado el cine español en las últimas décadas.

Perteneciente a un antiguo y españolísimo linaje, entre sus ilustres antepasados están el Lazarillo de Tormes, la Celestina, el Guzmán de Alfarache, el Buscón, Don Latino de Híspalis, Carpanta, Mortadelo y los inquilinos de 13, Rue del Percebe. Se mire como se mire, Torrente es un tipo despreciable, que arranca nuestras carcajadas porque nos sitúa ante un espejo deformante, como el del callejón del Gato.

En los últimos años, he visto o creído ver a Torrente todo el tiempo y en todas partes. No solo en el ‘Parlament’, en las fotos de Colón, en ‘La Sexta Noche’, en ‘Al rojo vivo’ y en ‘Sálvame’, también en el asalto al Capitolio, en los botellones que organizaba Boris Johnson en el número 10 de Downing Street o en el Krem-lin, pidiéndole a Putin un bote de kétchup y otro de mayonesa para aliñar el caviar. Todos intuimos con qué partido de reciente creación simpatiza, aunque yo no descartaría que se hubiera pasado al bando contrario, incluso que se haya hecho trans y vegano. De hecho, no me cuesta ningún esfuerzo imaginármelo por los callejones del juego y el vino en compañía de Monedero, Rufián y Echenique, cantando, todos a una, jotas procaces. Solo hay una camiseta a la que Torrente le será fiel hasta el fin de sus días: la del Atlético de Madrid.

Seguro que Torrente no se ha vacunado contra la covid por miedo a que le instalaran un chip y seguro que hizo negocio con la compra-venta de mascarillas en los peores momentos de la pandemia. Lo que me extraña es que todavía no haya salido su nombre en las grabaciones del comisario Villarejo.