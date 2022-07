Cada verano tiene sus libros.

De pequeña, cogía Astérix y Barcos de Vapor en una biblioteca-quiosco que montaban en el parque del Tío Jorge. Después me pasé a la biblioteca de mayores. Recuerdo que un verano fue de Agatha Christie. Más tarde pasé unas vacaciones acompañada por Paul Auster. Mis veranos nicaragüenses fueron de Gioconda Belli. Otro viajé con ‘El tiempo entre costuras’. Un año no acerté con los libros que me llevé en la maleta y acudí a la biblioteca de Cervera. Ahí descubrí ‘La pequeña comunista que no sonreía nunca’ y ‘Correr’. Fue un verano deportivo con Nadia Comaneci y Emil Zatopek, entre baño y baño en la piscina helada del pueblo. En el último viaje a Lisboa, volví a releer ‘Sostiene Pereira’ (qué maravilla). Mi libro del verano pasado fue ‘Feria’.

La elección de los libros que me acompañan de vacaciones es un momento especial antes de cerrar la maleta. Sigo siendo una romántica de los libros de papel; no me seduce el ‘ebook’ aunque sea más cómodo y ligero. ¿Qué libros me llevaré este año? Tengo dudas hasta el último instante. Hay ejemplares que me esperan desde el Día del Libro; otros son recomendaciones antiguas o flechazos de última hora. De momento, me acabo de sumergir en ‘El libro del verano’, acompañando a Sophia y su abuela en sus paseos por una isla finlandesa. "Era temprano una mañana calurosa de julio y había estado lloviendo durante la noche. De la montaña desnuda salían nubecillas de vapor, pero el musgo y las grietas de la roca estaban empapados de humedad y todos los colores se habían vuelto más intensos…". ¡Feliz lectura!