Cartas al director de HERALDO: Entre La Codoñera y Belmonte de San José

Entre La Codoñera y Belmonte de San José

Embobado me quedé bajo una bóveda encapotada de arcos de medio punto.

Acorralado de columnas y capiteles. A desayunar me senté en el bar abrazado a la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción en la Codoñera (Teruel). Unos hombres encorvados entraron. Se sentaron en la barra con la mirada perdida y una mochila de pesares en sus caras. No les quise molestar y salí a caminar por el Barranco Fondo. La pista era árida, el terruño yacía yermo. Mas yo estaba ansioso por merodear por el río Mezquín. La vegetación devoraba el viejo molino de Siscar. Pero el monstruoso animal no era un peso inerte; lo envolvía y lo oprimía todo. Interrogué a aquellos árboles y rocas a dónde iban de aquel modo. Me contestaron que no lo sabían; pero que, sin duda, iban a alguna parte, ya que les impulsaba una invencible necesidad de moverse. A su paso, el río discutía con el follaje. Era evidente porque en ocasiones se veía al agua asomar la cara llena de arañazos... Monstruos de diferentes formas y tamaño, con rostros petrificados por algún hechizo, de piel suave debido a la erosión, no me dejaron ni a sol ni a sombra. Se diría que me estaban acompañando para defenderme de un posible mal. El cortejo iba junto a mí, y se hundió en el horizonte, por el lugar donde la superficie redondeada. Me obstiné unos instantes en querer penetrar el misterio; mas el camino me desencaminaba y pronto llegué a Belmonte de San José. De repente, la música del órgano de la Iglesia del Salvador, como un aroma perfumado, me abdujo y no me pude resistir. Cuatro columnas salomónicas coronadas por sendos capiteles custodiaban la puerta. Sobrecogido, me santigüé y penetré en aquel santo lugar.

Venancio Rodríguez Sanz. ZARAGOZA

La lectura en el bar

Suelo tomar café casi a diario en un bar próximo a mi domicilio y, a la vez, leo la prensa que hay en el mismo. Esto me he permitido observar, a lo largo del tiempo, que hay varios tipos de lectores. En primer lugar, está el individuo que no te pierde de vista e incluso se coloca en un sitio estratégico, próximo a ti, para coger rápidamente el periódico que estás leyendo: es el observador. En segundo lugar, está el individuo que te avisa para que le des el periódico en cuanto lo acabes, esto, naturalmente, hace que no lo leas con tranquilidad: es el inquieto. En tercer lugar, está el tipo que coge todos los periódicos a la vez, para leer uno tras otro, los camufla, mientras los demás los andamos buscando: es el aprovechado y gorrón, aparte de mal educado. En cuarto lugar, se encuentra el sujeto que lee, relee y vuelve a leer el periódico empezando por la primera y luego por la última página: es el insistente y repetitivo. Está, por fin, el individuo correcto y amable que te ofrece el periódico, incluso antes de que él mismo lo termine de leer. Pese a todas las molestias y estos pequeños inconvenientes, siempre será un placer leer la prensa escrita, merece la pena esperar.

Jesús Fleta Zaragozano. ZARAGOZA

El triángulo España, Marruecos, Argelia

Nunca llueve a gusto de todos. Y esta aplastante verdad rige también en el espacio político internacional. Y se plasma en el triángulo, más parecido a un torbellino, de las relaciones entre España, Marruecos y Argelia, situándonos en un camino bifurcado en el que ninguna dirección es correcta y quedarse quieto no es una opción. La disputa se remonta al ‘Viento del cambio’ en 1960, el año de África. Mauritania abandonó la carrera que se mantuvo entre Argelia y Marruecos, manifestada con la guerra de las arenas. Desde entonces se han vivido tensiones como las Marchas Verdes, que contaban con el entusiástico apoyo de franceses y norteamericanos. Amenazados por un Frente Polisario con tendencia comunista y una historia turbulenta en sus intercambios con ambas naciones. El estímulo de un movimiento independentista en Canarias llevó a la firma de un acuerdo de amistad para la cooperación económica y relaciones pacíficas entre Argelia y España. Tratado que consideraba al país africano como un socio estratégico. Avanzamos en un movimiento pendular entre la falta de suministros y la crisis en fronteras. Acompañado de una emergencia humanitaria con casi 200.000 refugiados saharauis privados de su derecho a influir en su destino mediante un referéndum. La presión estadounidense, el control de dos terceras partes del territorio saharaui y su estatus como nuestro principal socio comercial en África, presentaban Marruecos como un camino más iluminado que su contrario, sin embargo, la decisión resulta inoportuna ante la necesidad de cubrir el agujero del gas precisado por Europa. Ante un futuro incierto con relación al abastecimiento de energía y la protección de los límites nacionales, recientemente abiertos y cubiertos por Marruecos, bajo la estupefacta mirada del activismo por los derechos humanos. Cabe preguntarse, si la mejor opción sería obrar bajo nuestra propia norma, rompiendo la pared que nos mantiene entre ella y una espada causante de tratos inhumanos y desestabilización económica.

Sara Borruel Cancelas. ZARAGOZA

¡Soy menor!

Cualquier día, en cualquier momento. Las dos de la tarde, las tres, las cinco, las siete, las ocho… las once de la noche, las doce, la una, las dos y las tres de la mañana… Como soy menor y un astro del fútbol, uso tu casa como mi portería. Si te rompo un cristal de una ventana, me da igual, soy menor. Te llamo al timbre cada vez que paso por tu casa y le doy hasta que se queme, a mí ¿qué responsabilidades me vas a pedir, si soy menor? Te pego patadas a la puerta de casa cogiendo carrerilla para darle más fuerte, ¿y qué?, soy menor, no me vas a grabar o hacer fotografía para que quede constancia, que soy menor, eh… ¡cuidadito conmigo! Soy menor, soy intocable, hago lo que me da la gana, sin ninguna responsabilidad. Pero eso sí, con muchos derechos. Soy menor.

Silvia Ibáñez Cambra. UTEBO (ZARAGOZA)

En la España rural

Me crié en un pequeño pueblo de Teruel. Mi mirada preocupada se dirige hacia la España rural, donde las prácticas democráticas son muy débiles: el posfranquismo y el caciquismo no se han acabado y la corrupción está presente. Todavía se practican monterías de caza mayor para pagar favores a señoritos. El turismo rural sostenible se convierte en la tabla de salvación de la población afincada, pero está amenazado por la galopante burbuja de las energías renovables, que no son limpias ni siquiera en los mecanismos de su implantación y están arrasando el territorio.

Manuel Muñoz Serrano. ALFAFAR (VALENCIA)

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es