Se hace patente en nuestra incapacidad de reacción ante las atrocidades que últimamente nos invaden, estamos así como cansados, anestesiados, medio aquí y medio allí, parcialmente vivos y sin saber demasiado bien qué se espera de nosotros.

Se nos cae el alma al suelo cuando vemos las vidas arrebatadas en Melilla y se nos llevan los demonios al ser incapaces de llenar el depósito de gasolina o pagar la cuenta del súper, pero parecemos no vivirlo con total intensidad. Como si nuestro depósito, valga el símil más que nunca, solo estuviera lleno hasta la mitad y careciéramos de la energía necesaria para reaccionar como exigen estos tiempos dañados. Uno tiene la sensación de que si fuéramos nosotros mismos y estuviéramos a tope de carburante, no permitiríamos el ambiente social que se está creando, la deriva malsana de desgracia y falta de empatía que nos rodea, pero lo permitimos, tal vez porque se nos ha olvidado cómo reaccionar después de tanta desgracia y el efecto social –la anestesia soltada en la atmósfera– se siente ahora más que nunca. En cambio, y asusta el contraste, cualquier nimiedad nos exaspera y basta la menor provocación aislada para que saltemos y explotemos, como si fuéramos hematomas que desbordan con el roce de la aguja. Anestesiados, y también desquiciados. Ojalá reaccionemos pronto, se pase el efecto, huya de nuestro cuerpo esta abulia que bloquea y volvamos a tomar las riendas de nuestras vidas antes de que sea demasiado tarde. Porque ya lo escribió Bukowski: "No hay nada peor que demasiado tarde".