Cenizos, aguafiestas y malasombras

En la actualidad, el gran conjunto de cenizos que rodeamos a los europeos contemporáneos que transitan por las calles de nuestras magníficas ciudades parece que nos hemos empeñado en atemorizarlos hablándoles de manera continua y pesimista de ciertas experiencias sociales que nos rodean, como por ejemplo: hambre, migraciones masivas, guerras, terrorismo, catástrofes climáticas, diferentes epidemias y pandemias, subidas del IPC, avaricia de ciertas compañías energéticas y un aparente ambiente moral general del tipo ‘tonto el último’.

Por alguna razón personal de cada cenizo, no hacemos más que denunciar una atmósfera inquietante de amenazas, sin darnos cuenta de que estamos atenazando la alegría con la que al ser humano le gusta deambular por esos senderos que la vida le va ofreciendo. Pocas veces le recordamos y le hacemos reflexionar sobre el gozo de esa notable democracia, prosperidad, despegue científico, técnico, humanístico artístico, biosanitario, educativo, y esa capacidad organizativa que hemos alcanzado, al menos en Europa, y que, siendo mejorable, no está nada mal.

Alertar y concienciar a la sociedad de los muchos problemas y peligros que nos acechan es necesario, pero no se trata de sembrar a todas horas el temor y el pesimismo

Dudo de que haya habido en la Tierra alguna civilización en la que por sus fuentes manara leche y miel, todos fueran felices, tuvieran relaciones entre sí de cualquier tipo y te dejasen en paz. Y me imagino que en todas las civilizaciones los cenizos de pro se habrán encargado de recordar periódicamente, con periodo muy corto, las señales siniestras, los malos augurios y los oráculos sombríos existentes, encargándose de generar temor, siguiendo el proceso de ‘a temor superado, temor puesto’. Parece como si los aguafiestas existentes quisiéramos acostumbrar al prójimo a que, nada más levantarse, su primer pensamiento sea: ¿cuál es el íntimo temor del día?, en vez de: ¿cómo voy a intentar pasarlo bien hoy?

Reconozco que los numerosos medios de comunicación existentes en la actualidad, que van desde los grandes conglomerados mediáticos hasta las redes sociales, tienen como objetivo comunicar, presentando desde noticias objetivas hasta rumores de lo más descabellado. Como he referenciado al principio de este texto, tienen mucho a que referirse, pero ¿por qué tiene que ser siempre en plan malasombra y no aprovechar las oportunidades para hacer comentarios justificados del tipo ‘no hay mal que por bien no venga’? ¡De cualquier experiencia humana se puede aprender en positivo! Igual es que los cenizos no quieren que nos aficionemos a intentar disfrutar de cada día.

Si se quiere y no se consigue, debe ser porque la tarea no es fácil. Puede que haya que discurrir de manera diferente y para ello nos tengan que formar, ya sea con una actividad extraescolar o con una asignatura optativa. Todos deberíamos poner atención si alguien pretende enseñarnos la actividad/asignatura ‘Cómo no ser cenizo cuando abres la boca o escribes dos líneas’.

Recuerde siempre que si por su profesión se dirige al gran público o por su vocación le habla a un amigo en la barra de un bar, no debe intentar reforzar la zona de la intranquilidad de ese cerebro mortal que le escucha. Tenga piedad, hay muchas formas de decir las cosas, lo adecuado es hacerlo de una manera inteligente, que no quiere decir, mintiendo u ocultando la verdad. Para eso ya hay profesionales.

No hay que ocultar la realidad, sino mostrarla de manera inteligente

Queridos cenizos, recordemos que estamos en un periodo estival, viviendo en una época curiosa y difícil, aunque no menos difícil que otras épocas, y en un entorno europeo que es privilegiado. Ayudemos a pensar que, si hemos llegado hasta aquí desde el Paleolítico, malo será que no lleguemos hasta final de año, aunque ciertas grandes compañías y algunos políticos ineptos se empeñen en aguarnos la fiesta todos los días.

La sabiduría popular dice que "a cada cerdo le llega su San Martín"; pues eso, no sea miembro de esas abundantes piaras que generan grandes problemas, ni integrante de esos más que abundantes rebaños de malasombras. Disfrute de la vida e intente hacer felices a los que le rodean, en la medida que sus problemas personales se lo permitan.