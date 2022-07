Cartas al director de HERALDO: Los abuelos en el balneario

Los abuelos en el balneario

Los días en el balneario eran aburridos, tediosos. Un año acompañé a mis abuelos.

La Felisa estaba reumática y sus articulaciones de las manos deformadas. A mi abuelo Antonio, su mala circulación le obligaba a ir encorvado y con bastón. El médico de familia, don Rafael, les recomendó un balneario para recibir aguas termales y barros. Además, se comía muy bien y estarían cómodos. Mi abuela asumió lo que el doctor le recomendó, pero mi abuelo no y fue al balneario a regañadientes. Mis tíos me pidieron que fuera con ellos para cuidarlos. El personal pasaba de los 60 años, como los pacientes. El primer día, ya estaba el plan preparado. El itinerario empezaba en la consulta del médico, un anciano. Cuando me vio, los ojos se le abrieron de emoción. Yo tenía 18 años. Me dijo que me sentara en la camilla, que luego atendería a mis abuelos. Con un martillo de reflejos me dio golpecitos suaves en las rodillas. Al levantar las piernas, se subía la falda. Mi abuela, suspicaz, le dijo al médico que yo no estaba de paciente, sino de acompañante. El médico sonrió, yo me bajé de la camilla y ayudé a mi abuela a sentarse en ella, luego a mi abuelo. Les recomendó baños de barro todos los días. Sobre una camilla de piedra los embadurnaron de barro muy caliente, desde los pies al cuello. Mi abuelo se rebeló, chilló y se quejó al enfermero porque no aguantaba el barro. Mi abuela le insultaba desde la otra cama y le reprochaba lo mucho que costaba el tratamiento. El enfermero lo retenía con respeto, pero los pegotes del barro caían al suelo porque mi abuelo no dejaba de moverse. Vino otro enfermero y lo llevaron a una sala de duchas para limpiarle. Nunca más quiso repetir la experiencia. El único sitio al que iba voluntario era al comedor y comía muy a gusto todo lo que le ponían.

Pilar Valero Capilla. ZARAGOZA

Trampas peatonales

La calle Argualas conecta dos de los mayores centros sociales y deportivos de Zaragoza, el Stadium Casablanca, en Vía Ibérica frente a la calle Argualas, y el Estadio El Olivar, justo al final de la calle Argualas. Los coches aparcan en la calle Argualas y de ellos se bajan padres, niños, ancianos, para ir a las piscinas de Casablanca y de El Olivar. Durante 50 años no ha habido trampas peatonales en esta calle. Y eso que ahora es una calle pacificada a 30 km/h. Hace poco el Ayuntamiento puso rebajes en las aceras para quitar barreras, ¡pero son rebajes sin pasos de cebra! Los coches, el autobús de la línea 57, una furgoneta de reparto al polígono pueden atropellar a un peatón en silla de ruedas, a un niño, a un carro de bebé o a un invidente. Todos ellos bajarán de la acera por los rebajes y cruzarán por fuera de los pasos de peatones. Si el Ayuntamiento se ha tomado la molestia de hacer rebajes para eliminar barreras, con más razón debería pintar los pasos de peatones y señalizarlos verticalmente. Mientras tanto, serán trampas peatonales, con graves consecuencias en caso de atropello. Los rebajes están en las entradas y salidas de los polígonos y en la entrada a la calle El Greco, donde sí está pintado el paso de cebra, pero dos metros más allá de los rebajes: donde está el paso de cebra no hay rebajes y donde están los rebajes no hay paso de cebra, ¡menuda trampa!

Pedro Gonzalvo Escribano. ZARAGOZA

El inglés y el latín

Fui estudiante del BUP (Bachillerato Unificado Polivalente). No era raro encontrarte con un amor hacia las disciplinas clásicas. Nos iniciábamos con el alfabeto griego, uno de los más antiguos de Europa. Llegamos a traducir poemas épicos de Homero. A la par nos adentrábamos en el latín, origen de las lenguas romances. Allí gallegos, catalanes, asturleoneses, aragoneses y todos los españoles nos encontramos. Es lengua científica en muchos saberes y hasta litúrgica de la Iglesia católica. Margaret Thatcher calificó al inglés como el "latín del presente". Sería un filólogo alemán, Wilfried Stroh, quien respondiera a tal osadía. El latín fue lengua universal gracias a las singulares proezas de los romanos en la Antigüedad. Con todo el respeto a Shakespeare, a Newton y a Agatha Christie, no es tan evidente que la cultura inglesa tenga una relevancia comparable en el mundo. Los anglicismos son imparables. Por ello, ha sido una grata sorpresa que una fundación opte por denominarse con aquella gran lengua: Capiunt. Esto ya marca una diferencia. ¡Enhorabuena!

Isabel Montañés Nerín. ZARAGOZA

Dormir bien

El sueño, desde tiempo inmemorial, ha sido considerado uno de los pilares fundamentales del bienestar de los seres humanos. Ahora bien, si dormir bien o ‘a pierna suelta’ les resultaba difícil a algunos antes de la aparición de la maldita pandemia, a partir de la propagación de la misma se les ha podido convertir casi en un auténtico privilegio. Cierto es que, al decir de los especialistas, este buen descanso se va modificando a lo largo de la vida, pues, mientras los recién nacidos necesitan dormir muchas horas (alrededor de 18), cuando se alcanza una edad madura se estima que entre 7 y 8 son suficientes. Además, son imprescindibles tres elementos para un sueño de buena calidad: la duración, que permita al durmiente sentirse descansado al día siguiente, la continuidad, es decir que sea sin fragmentación, y la profundidad, hasta el punto de ser restaurador. Junto a una dieta saludable y a una actividad física regular, es el camino para que las personas aseguren su bienestar general.

Mar Ramos Navarro. ZARAGOZA

El huerto, sin mariquitas

Entiendo que, con la que hay liada en el mundo, mi problema igual les resulta gracioso, pero si lo pensamos bien, no escribo ninguna tontería. Tengo un pequeño huerto urbano con pimientos, berenjenas, calabacines, lechugas, tomates, cebollas… Pues bien, desde hace unos años las mariquitas no aparecen por mi huerto, ni por el mío ni por el de mis vecinos y vecinas. Estos insectos son voraces consumidores de pulgones, ácaros y cochinillas de las plantas, por lo que se les considera controladores biológicos de plagas. Las mariquitas me vendrían muy bien porque me niego a usar pesticidas tóxicos que puedan dañar al medio ambiente, por lo que solo utilizo jabón potásico, que es un pesticida natural compuesto por agua, grasas e hidróxido de potasio. Quizás la desaparición de las mariquitas tiene que ver con el cambio climático o con el uso excesivo de pesticidas, esas sustancias tan tóxicas que amenazan, no solo a la familia de las mariquitas, sino a muchos insectos beneficiosos. Ojalá que estas líneas sirvan para aumentar la concienciación ambiental.

Eric García Miras. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es