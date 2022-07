Cartas al director de HERALDO: Ángela Abós, la mujer que no renunció a nada

Ángela Abós, la mujer que no renunció a nada

Conocí a Ángela Abós Ballarín en septiembre de 1951 cuando ambas concurrimos a la Facultad de Letras de Zaragoza a cursar nuestras carreras.

En aquel momento existían dos primeros cursos, llamados comunes, que debíamos cursar obligatoriamente antes de elegir especialidad. En Zaragoza solo existía la modalidad de Historia y Geografía y por ello antes de empezar tercero se iban de aquí cuántos deseaban seguir otro camino. Aquel año partieron hacia Salamanca dos grupitos que optaron por Pedagogía o por Filología Románica. Entre estos últimos estaba Angelita, una alumna inteligente y llena de entusiasmo. Nunca le perdí la pista. Amigas comunes y mi posterior vinculación con Jaca me lo pusieron fácil. Hoy leo y oigo la noticia de su necrología y, aunque todas las reseñas me han parecido completísimas, creo que les falta recalcar un importante aspecto que solo valoramos las mujeres de su generación que hemos cursado una carrera en un momento en que se nos apuntaba la simple disyuntiva de ejercerla y descuidar tu vida familiar o, viceversa, formar una gran familia y dejar de lado tu vida intelectual. Angelita fue admirable porque no renunció a nada (tal vez no tuvo la mala suerte de tropezar con un docente que la instara a renunciar). Angelita ejerció su profesión con entrega y entusiasmo pero fue a la vez madre de una gran familia, esposa, política por vocación. Llegó a todo, destacó en todo y, por un arte casi mágico, cumplió muchos años sin envejecer. Siempre sonriente, siempre bien vestida con ropa juvenil, sin excesos. Nos deja una imagen envidiable y una trayectoria que las de su generación sabemos valorar y en muchos casos envidiar. Parafraseando la conocida tonada "algo se muere en el alma cuando alguien de tu curso se va...". Y cada vez nos vamos quedando más solas.

Ana María García Terrel. ZARAGOZA

Memoria de las universidades laborales

Se cumplen 58 años de la finalización de mis estudios en la Universidad Laboral de Córdoba a donde llegué desde Soria a primeros de febrero de 1957. Ahora que en Zaragoza se comenta la demolición de la Universidad Laboral toca recordar la gran labor que llevaron a cabo en estos centros de enseñanza dedicados a hijos de trabajadores con el apoyo de las Mutualidades Laborales. Se inició su andadura con la de Gijón en 1955, a la que siguieron las de Sevilla, Córdoba y Tarragona, habiendo estudiado en todas ellas cerca de medio millón de alumnos en el periodo de tiempo en que estuvieron funcionando. Lo fundamental a lo que estaban dedicadas era la Formación Profesional, pero pronto llegaron a dar también titulaciones medias. Han pasado muchos años pero debo decir que estas generaciones hemos logrado estar en puestos de responsabilidad en todo tipo de empresas con gran profesionalidad en el trabajo encomendado. Ahora, jubilados, es de bien nacidos ser agradecidos por lo que conseguimos basándonos en el esfuerzo y el orden en estos centros, que disponían de buenos medios y mejores profesores y educadores. La memoria es importante y el olvido –como el que se pudo ver en la exposición ‘40 años con Franco’ en Zaragoza en 2015, donde no se citó para nada las universidades laborales– es para hacérselo mirar, pues dieron a sus alumnos unas enseñanzas para tener un futuro laboral muy digno. Se pasó en poco tiempo de llevar la maleta de cartón a trabajar como técnicos cualificados en empresas de todos los tamaños y sectores. Significaron mucho en los años de los planes de desarrollo. La formación era muy completa y podemos señalar los deportes que se practicaban y otras facetas relacionadas con la cultura. Leí hace poco el recuerdo de una persona que decía que había aprendido a pintar en la Universidad Laboral con Paco Zueras, profesor de dibujo, natural de Barbastro y con una vida muy especial, que dejó en Córdoba una gran huella como pintor y como persona.

Luis Carramiñana La Vega. ZARAGOZA

La trampa de la moderación

Se las promete muy felices el señor Feijóo, tras su rotunda victoria electoral en Andalucía, de que el cambio de ciclo es inevitable y que esta tendencia le va a llevar a la Moncloa desde la ‘moderación’. Posiblemente así será, pero la gran pregunta es: ¿para qué? Cuando el Partido Popular ha llegado a la Moncloa se ha centrado en arreglar los destrozos económicos que lleva inherentes cualquier gobierno socialista, y por supuesto que esto es muy importante, pero no es lo único. La izquierda le ha cogido la matrícula de su apelación a la moderación y le han hecho una interpretación a su medida. Para la izquierda española la moderación es que el hipotético gobierno del señor Feijóo se limite a solucionar los desastres económicos que ellos generan y son incapaces de gestionar, y que ni se le ocurra derogar o modificar ni una sola de las leyes profundamente ideológicas y sectarias con las que nos han obsequiado a lo largo de la democracia. Me refiero a la ley de memoria histórica, que vuelve ochenta años después a clasificar a los españoles en buenos y malos, me refiero a la ley de violencia de género, que lejos de erradicar esta lacra, lo que promulga es que los hombres y solo los hombres somos culpables hasta que demostremos lo contrario, fumigando la presunción de inocencia. También, a la ley de educación, que es una fábrica de indigentes intelectuales dependientes del gobierno a cambio de su voto, y tantas otras. Todo ello, para que cuando le toque volver a la izquierda a gobernar tengan ya este tramo de camino recorrido. Esta es la ‘moderación’ que le va a exigir la izquierda al señor Feijóo y que sus votantes no le van a consentir.

José María Bello Mercadal. ZARAGOZA

En solo trece días

Hace algunos días fui a urgencias del hospital Miguel Servet de Zaragoza. Arrastraba una gastroenteritis de diez días. Tras el diagnóstico, pedí que me vieran en Ginecología, ya que estoy embarazada de ocho semanas. Cuando vi en la pantalla mi útero y dentro el embrión me quedé muy sorprendida y pensé: "Ese no puede ser el mismo embrión que vi en mi ecografía de hace trece días, que tan solo era un garbanzo. A este embrión se le ven perfectamente la cabecita, sus brazos, manos, piernas y pies". Me recorrió un escalofrío al ver con mis propios ojos la velocidad con la que las personas crecemos en los primeros días de vida. No pretendo juzgar a ninguna mujer que no quiera darle un futuro a alguien idéntico a mi hijo. Pienso que siempre se debería pensar en un plan B antes de decidir terminar con su vida. En el mundo desarrollado las listas de espera para adopción son de hasta nueve años. En nuestras manos está darles una oportunidad a nuestros hijos.

Nieves Sancho Pérez. ZARAGOZA

