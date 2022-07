Cartas al director de HERALDO: Una ciudad limpia es la que menos ensucia

Una ciudad limpia es la que menos ensucia

La ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos ensucia.

La limpieza de las calles de Zaragoza deja mucho que desear. La suciedad es la presencia o existencia de manchas o imperfecciones. Muchas veces, al caminar por las calles de Zaragoza no nos damos cuenta de lo sucias que están, parece que la basura es un elemento intrínseco; pero si nos fijamos, son varios los componentes que la ensucian: botellas, latas, colillas, chicles, electrodomésticos y una larga lista de desechos. Algunos animales hacen sus necesidades sobre las paredes, aceras y mobiliario urbano, que algunos de sus amos no limpian ni recogen. ¿No es mucho mejor que esas necesidades se depositen en la calzada, junto al bordillo de la acera? El entorno de los contenedores o la limpieza específica en ‘puntos negros’ es donde también se repiten acumulaciones de suciedad. En España, son muchas las ciudades que han instalado contenedores soterrados para evitar estos y algunos problemas más, como la suciedad que se origina a su alrededor. Su instalación es más cara, pero sus ventajas son grandes, la basura queda oculta, dignifican el entorno, reducen la contaminación y a veces evitan el ser quemados por desaprensivos. ¿Cuántas multas ha puesto la Policía Local a las personas que dejan la basura fuera de los contenedores? Hay que hacer cumplir las ordenanzas municipales, que para eso están. "Viva feliz, viva contento; pero por favor eche la basura dentro". La colaboración de la ciudadanía es imprescindible no dejando basura fuera de los contenedores, no tirando colillas en las aceras y recogiendo los excrementos de nuestras mascotas. Concienciar a la sociedad de que hay que cuidar y respetar el mobiliario urbano, patrimonio de todos, porque entre todos lo pagamos.

Francisco Javier Fernández-Giro Domec. ZARAGOZA

Documentales para no olvidar

Se diría que, a modo de complemento del programa taurino ‘Tendido 0’, Televisión Española vuelve a emitir la serie documental ‘Huellas trashumantes’, producida y filmada por el cineasta etnográfico aragonés Domingo Moreno y familia. Es una serie de cortitos reportajes sobre los quehaceres de los pastores de diversas cabañas ganaderas que todavía practicaban la trashumancia en 2011. Es una producción humilde pero que tiene mucho de imponente, precisamente por esa noble sobriedad que casa tan bien con sus protagonistas, por los paisajes recorridos (muchos de ellos aragoneses) y por la nostalgia de los saberes antiguos, actitudes y formas de vida condenados a desaparecer. Me parece entrañable y, no es ironía, majestuosa. Este documental me recuerda a otro de nuestros grandes cineastas de la etnografía: a Eugenio Monesma, cuyas grabaciones dedicadas a los oficios perdidos que emitía Aragón TV hace años me embelesaban. Y, aparte, sus programas sobre leyendas, tradiciones e incluso pedruscos emblemáticos de nuestra geografía. Si somos lo que somos merced a nuestros antepasados, gracias a investigadores como estos tendremos la oportunidad de no olvidarlo y quedarnos con lo bueno de los valores y conocimientos que ellos tenían.

Carlos San Miguel Echeverría. TARAZONA (ZARAGOZA)

Dominar el mundo

Han dicho en la tele que Ucrania ha declarado ilegal al partido comunista de allí. ¿Por qué? Denle una vuelta. Tampoco dejan funcionar al resto de los partidos que no son el de Zelenski. El partido comunista de Ucrania obtuvo en 1998 casi el 25% de los votos. En las últimas elecciones a las que se ha podido presentar, el 13,18%. Toda esa gente se queda sin referencia política. Zelenski ordenó en 2021 utilizar medios militares para recuperar Crimea. Hasta ese momento, Ucrania había bombardeado durante siete años el Donbás. Que no es Crimea. Rusia tampoco es un paraíso de los derechos humanos, con problemas para homosexuales y demás minorías. En Rusia manda un partido de la derecha nacionalista, con Putin al frente. Un partido culpable de esta invasión. Pero no tiene nada que ver con el partido comunista. El asunto viene de lejos. Tras la Segunda Guerra Mundial, se juzgó a los nazis alemanes, pero los nazis ucranianos y de otros países no fueron juzgados, y muchos de los más señalados fueron escondidos por servicios secretos en España y en América. Tampoco se atendió la propuesta de Stalin de acabar con el régimen de Franco. Churchill se negó en redondo y hasta le dijo a Truman, «creo que hemos matado al cerdo equivocado», refiriéndose a la muerte del enemigo Hitler y a que el aliado Stalin estaba vivo. La Unión Soviética fue aliado en la guerra y enemigo en la paz. Pero la Unión Soviética era comunista y Rusia ahora es muy de derechas, luego no es por ideología por lo que se llena Europa de bases yanquis. Se llena por imperialismo, y se apoya en nazis, porque el asunto no va de derechos humanos ni de democracia, sino de dominar el mundo. Si no responde Rusia, la arrinconamos; y si responde, la arrinconamos más aún.

José María Martínez Marco. ZARAGOZA

Potencia sin control

La potencia sin control no sirve de nada, decía un anuncio. Y tenía razón. ¡No sirve ni para levantar piedras! La juventud se caracteriza por la potencia un poco descontrolada. La potencia se tiene por naturaleza; el control, por aprendizaje. Leí una información del Ministerio del Interior: Las denuncias por delitos sexuales han subido un 21,6% en el primer trimestre del año respecto a 2021, un aumento más elevado aún en el caso de las violaciones (27,7%). Una noticia más sobre el aumento de delitos sexuales. A las y los jóvenes se les anima, incluso desde las instituciones, a tener una vida sexual activa, se les dan instrucciones de cómo evitar embarazos y se les alienta –a los chicos– a abandonar conductas violentas. Y cada año, más embarazos no deseados y más conductas sexuales violentas. ¿No será que estamos usando una medicina inadecuada? El control no es usar preservativo; el control es una capacidad personal que se desarrolla y que consiste en que las potencias obedezcan a la razón. Creo que esto ya lo sabían hasta los neandertales. ¿Se nos habrá olvidado?

Iñaki Iraola Arnedillo. ZARAGOZA

Detalles innecesarios

En HERALDO del 10 de julio, se publica una noticia en la que se dan todo lujo de detalles y explicaciones de un suceso acaecido en un autobús urbano. En mi opinión hay un exceso muy grande y de mal gusto en la descripción del suceso. Si se tratara de otra publicación, pensaría que les faltan contenidos para llenar las páginas y tienen que alargarlos. No creo que sea el caso. Quien bien te quiere te criticará.

José Luis García Pardo. ZARAGOZA

