Voy al funeral de un muchacho de veinte años que se ha quitado la vida.

Se celebra en una capilla del cementerio de Torrero y allí, en ese funeral, veo a otros chicos y chicas de su misma edad que lloran afligidos. Tienen cuerpos tatuados, gestos pequeños de piel roja, 'piercings', y verlos llorar me produce un desconsuelo enorme.

Mientras el sacerdote que oficia pide que nos demos fraternalmente la paz, miro el ataúd, el crucifijo incrustado en su tapa, y pienso que el muchacho que está dentro no volverá a esquiar en la estación de Astún, no mandará ningún otro wasap a su padre, no llenará el depósito de gasolina de su coche ni acariciará la piel suave de una mujer a la que aún no había conocido.

¿Qué ha pasado? ¿La vida es un asqueroso desagüe? ¿Somos albañiles a los que se nos caen las paredes antes de poner un techo? ¿Qué lecciones no acabamos de aprender?

Se ha puesto en marcha una línea telefónica para asistencia y prevención del suicidio, por fin, ya era hora, y el primer día tuvo ese número, que es el 024, mil llamadas, lo leí, una cifra que asombra. Pero el muchacho que está en el ataúd, al que he visto ir en bicicleta, jugar a la Play o sonreír como lo hacen los seres felices, no utilizó ese número de teléfono.

El informe de un forense refleja que ha muerto por un shock cardiogénico debido a una intoxicación de medicamentos. No dice el informe, no puede indicarlo, que hay tatuajes invisibles, grabados sin que uno lo quiera, en esa caja de costura que es el alma. Sucede con el dolor, con algunas ausencias, con la muerte a destiempo. Mierda puta.