La invasión de Ucrania por parte de Putin y la consiguiente destrucción de un país y su gente continúan, ahora bajo un manto de silencio que parece considerar la guerra como inevitable.

No parece avistarse en el horizonte una solución a corto plazo, pero es grave que la población europea esté como adormecida, mientras sus líderes no van más allá de lamentar las consecuencias y someterse a los intereses de los poderes que llegan del otro lado del océano. Ahora mismo, tendríamos que estar levantando un clamor a favor de la negociación, a favor de una paz negociada. Y sí, ya se sabe que en las negociaciones, independientemente de quien haya sido el agresor, ambas partes tienen que ceder, pero mantener una guerra enquistada sólo va a beneficiar a los ‘lobbies’ armamentistas que van a ver crecer sus beneficios mientras aumentan los muertos. Es a ellos a quienes no interesa que la guerra termine. La guerra significará también la muerte por hambre de poblaciones que dependen del trigo ucraniano. Seiscientos millones de personas podrían alimentarse de él, pero el trigo está bloqueado en puertos minados. Escuchen: se necesita una negociación ya, no medidas de fuerza como vocean algunos (Boris Johnson). Sólo Turquía está tratando de mediar, seguramente son sus propios intereses los que le empujan, pero ¿acaso una negociación para llegar a la paz no beneficiaría también a los países europeos atrapados entre la inflación y la amenaza del corte de gas? La paz se construye, también negociando.