Cartas al director de HERALDO: La belleza de nuestro Pirineo aragonés

La belleza de nuestro Pirineo aragonés

He vuelto a pasar unos días en esos idílicos lugares.

Llevaba tiempo sin subir a la parte más bella de la cordillera pirenaica. De paso, me aislé de lo que preocupa y ocupa a nuestra sociedad en estos años de pesadilla. Volví a encontrarme con sus prados y valles, algo mermados en su verdor por el intenso calor y la ausencia de lluvias de pasadas primaveras. Fuertes lluvias que aumentaban el caudal de sus ríos, cascadas y torrentes llegados de desagües y deshielos de sus cumbres. Largos paseos de calles empedradas de poblaciones de arquitectura medieval, de un pasado histórico. Lugares incomparables, referente nacional y, cada vez más, internacional, descubiertos por un turismo amante de la naturaleza. Turismo que ha ayudado a mantener y en algún caso aumentar la población de pueblos y aldeas. No así otros, hoy ya desaparecidos y ahogados por la construcción de pantanos, agua embalsada para satisfacer la sed de otros. Abandonadas y derruidas casas dejan constancia de que lo despoblado es cultura y no olvido. Bellos parajes a los que en algunos casos resulta complicado acceder. Estrechos congostos como el de Ventamillo-Campo, hoy en reformas, túnel de Balapur-Fiscal o accesos como el que lleva desde Puértolas a las gargantas de Escuain. Peligrosas pendientes, y con una altura de cientos de metros de caída a un valle. No se trata de hacer grandes carreteras que inviten a la masificación, pero sí un mínimo de garantías para los ciudadanos de esas comarcas y visitantes a la hora de acceder a esos paraísos. Reconozco que los años me van pesando, senderos que antaño se hacían cortos hoy son eternos. Siento que envejecer es como caminar entre sus montañas, las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre y la vista, más amplia y serena.

Daniel Gallardo Marín. GARRAPINILLOS (ZARAGOZA)

¿El espíritu de Ermua?

Lo del espíritu de Ermua emocionó a toda España y aunó a los ciudadanos del País Vasco, hasta que las elecciones regionales del 2020 modularon este clamor. De una forma breve y resumida: En el País Vasco se contabilizaron 911.089 votos con 6.747 nulos y 8.540 en blanco. Unos 349.960 ciudadanos votaron al PNV, partido fundado por un racista xenófobo y que en la actualidad se denomina ‘aprovechategui’, porque no le importa España, lo que desea es obtener y obtener hasta llegar casi a la independencia, pero no del todo, ¿eh?, que se está mejor protestando pero bajo el amparo de un gran país. Al menos no odian, no agitaban el árbol solo recogían la nueces, porque los que sí cimbreaban las ramas fueron los asesinos ahora representados por EH Bildu que, sin haber condenado las muertes ni las acciones terroristas, fueron elegidos por 249.580 ciudadanos ‘ejemplares’. Es decir, que entre los primeros y los segundos, 599.540 ciudadanos del pueblo vasco votaron la opción nacional independentista o de odio hacia el resto del país. ¿Dónde quedó el espíritu de Ermua? ¿Dónde está hoy el espíritu de Ermua? ¿En la televisión y en la agresión al alcalde de Pamplona por los de siempre?

Mariano Blasco Valle. ZARAGOZA

¡Qué fácil es hablar!

¡Qué fácil es hablar! De eso saben mucho nuestros políticos, sean del partido que sean. Apaguen las luces, usen el gas y la electricidad lo menos posible, en invierno no enciendan radiadores (a fastidiarse de frío)... pero ellos, bien calentitos. En verano, la temperatura ideal, nos dicen, es de 26 grados, pero casualmente nos informa un reportero de televisión de que sus señorías tenían en el debate del estado de la nación la temperatura del hemiciclo a 20 grados. ¡Qué fácil es dar consejos!, consejos te doy que para mí no tengo. Y no hablemos de la cesta de la compra. Nos sale el consejo ministril de no comer carne; gracias que lo recondujo su presidente, que abogaba por un buen chuletón. Efectivamente, con un buen sueldo bien se come y se compra, y ni se piensa si han subido el pan, el aceite, la carne, la fruta, etcétera. Ahora nos sale una ministra, ‘eureka’, con que no hay que demoler centrales de carbón. Como siempre, vamos de quijotes, Europa dice ahora que no se destruyan las térmicas de carbón, pero nosotros ya las tenemos todas abajo; que hay que conservar las nucleares, nosotros nos preparamos para cerrarlas. Hemos de ser los primeros en todo, las consecuencias ya las pensaremos luego, como decía aquel. Si sale con barba, San Antón, si no, la Inmaculada Concepción. Así son nuestros políticos y así nos va.

Manuel Arpa Arias. ZARAGOZA

Aprender a aburrirse

¡Me aburro! Es una de las frases más repetidas entre los chicos y las chicas en vacaciones y que tanto nos molesta a los adultos. Nuestros niños y jóvenes de hoy, decimos, están hiperestimulados por móviles, consolas, videojuegos…; pero, pienso, otro tanto se podría decir de nosotros los mayores. Todas las corrientes de psicología y pedagogía nos hablan de lo importante que es aprender a aburrirnos. Sin embargo, esto no solo es necesario para la gente joven, sino también para las personas adultas y mayores. Personalmente, soy una persona con 71 años, muy activa. Lo saben bien los que me siguen en las redes sociales. Desde niño fui educado en ‘hacer’, en no estar ocioso, pues, como decía mi madre: «La ociosidad es la madre de todos los vicios». La cosa es que una temporada entre médicos y hospitales me ha enseñado lo importante que es saber estar sin hacer nada, de saber estar esperando o, simplemente, ‘saber estar’. Esto es algo que nos recomienda sobre todo el movimiento orientalista liderado por los científicos del ‘mindfulness’. Como seres humanos encontraremos la felicidad haciendo, pensando, indagando; mas, de igual modo, en silencio, dejando vagar nuestro pensamiento, disfrutando del hecho simple de estar vivos, de estar, de ser. Ojalá que todos y todas aprendamos nada más y nada menos que a vivir, sin más pretensiones.

Carlos Hué García. ZARAGOZA

Habilidades infantiles

Si hay un tiempo propicio para potenciar las habilidades es la niñez. Partiendo de la base de que los niños cuentan con un amplio abanico de opciones, incidir en los aspectos que más nos interesan da lugar a que esas características que vienen ‘de fábrica’ experimenten un incremento. Debemos ante ellos para observarles detenidamente en todas sus actitudes y comportamientos, juegos, aficiones y conversaciones, que nos dan unas pistas óptimas sobre lo que prefieren, cómo se socializan y cómo llegan a verse a sí mismos. Aparte de que el ambiente en el que les toca vivir es decisivo para su desarrollo, detectar sus puntos fuertes y débiles para enfocarles hacia una educación lo más personalizada posible va en su beneficio.

Miguel Sánchez Trasobares. ZARAGOZA

