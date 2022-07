Cartas al director de HERALDO: El nacionalismo catalán y la fallida candidatura

El nacionalismo catalán y la fallida candidatura

Han aparecido bastantes cartas (por lo general, muy atinadas) en relación a la ruptura del proyecto conjunto entre Aragón y Cataluña para presentar su candidatura a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030.

Pero el tema es lo suficientemente grave como para seguir insistiendo. He comprobado con disgusto que en la prensa nacional (al menos, la que he podido consultar) se ha asumido la versión catalana de que Aragón malogró el proyecto (he llegado a leer que Javier Lambán "rompió el tablero"), cuando lo que ocurrió fue lo contrario. Fue el presidente catalán, Pere Aragonès, quien desde el principio quiso colocar a Aragón en una posición subordinada y apropiarse de la iniciativa, cuando las instalaciones aragonesas tienen, como mínimo, la misma calidad que las catalanas. No me sorprende este comportamiento del nacionalismo catalán, ya que los aragoneses tenemos sobrada experiencia con los dirigentes de la región vecina acerca de su actitud supremacista e insolidaria. Que ahora jueguen al victimismo es coherente dentro de su papel, y a los nacionalistas se les han consentido siempre sus caprichos, error mayúsculo que se cometió desde el principio de la Transición, y ahora estamos pagando las consecuencias. Lo que más me indigna es que el presidente del Comité Olímpico Español, que asistió pasivamente al espectáculo desde el principio (e incluso negoció en 2019 con representantes catalanes una candidatura a espaldas de Aragón), eche la culpa exclusivamente a Aragón. Sin embargo, aunque duela, tampoco me sorprende: los aliados catalanes de Sánchez andan muy creciditos, sobre todo tras el batacazo andaluz del PSOE, y conviene no molestarles. Y así andamos, de disparate en disparate. ¿Hasta cuándo?

Francisco Javier Motis Dolader. ZARAGOZA

Faltan árboles en el cementerio

Estuve el otro día en el cementerio para dejar las cenizas de un familiar en el sitio donde deseaba. En ese rato que estuvimos, observé que hay muchas zonas del mismo en las que falta mucho verde, muchos árboles que den sombra para que, dentro de lo que es, resulte un poco más acogedor y menos desolado. En especial es deplorable la manzana 109 y adyacentes. ¿Qué ocurre, que no pagamos suficientes impuestos los ciudadanos para que tengan este lugar en condiciones? Espero que el Ayuntamiento tome nota y se ponga las pilas y plante los muchísimos alcorques vacíos y zonas de plantas para que no parezcan algunas zonas un desierto.

Enrique Armingol Lalaguna. ZARAGOZA

El carbón, solución de emergencia

La guerra de Ucrania, las ataduras energéticas de Europa con Rusia y las imprevisiones de la UE hacen temblar a las economías occidentales y van a frenar su crecimiento y posiblemente el empleo y su nivel de bienestar. El demostrado sobradamente calentamiento global ha hecho que las centrales térmicas de carbón hayan sido clausuradas y el ecologismo ha demonizado de tal manera las nucleares que, salvo Francia, hemos dejado de construir nuevas centrales. España no se ha limitado a cerrar todas las térmicas de carbón, acabando de paso con una minería tradicional, sino que salvo la de As Pontes, que sigue sin uso pero en pie, las demás han sido demolidas y arrasadas. Lo mismo ha ocurrido con las centrales nucleares sin uso. Alemania, que depende más que nadie del gas ruso, está poniendo a marchas forzadas todos sus esfuerzos para poner en servicio sus térmicas de carbón y el suministro de este mineral. Al parecer, no tienen la costumbre española de arrasar lo que no va a servir ‘de momento’. Se sabe que las térmicas son una solución de emergencia, por el daño que causan al medio ambiente. Pero como dijo un torero sabio, "más ‘cornás’ da el hambre". Resumiendo, en cuanto a imprevisiones y conservación de infraestructuras España sigue siendo diferente. Vamos tan al día, que pleiteamos con nuestro gran proveedor de gas en medio de una crisis energética sin precedentes y actuamos siempre con decisiones políticas y sectarias, dejando de lado las socioeconómicas, es decir, las que nos dan de comer.

Gregorio Vergara García. CERVERA DE LA CAÑADA (ZARAGOZA)

Ecos de la cumbre de la OTAN

Todavía tenemos presentes las imágenes de la cumbre OTAN. Buen ambiente, sintonía y compenetración. Bastante alegría. Demasiada, si tenemos en cuenta el tablero geopolítico del momento, con las tristezas de la guerra: destrucción y muerte en Ucrania y sus secuelas (crisis energética e inflacionista) en el resto. No he encontrado ningún tópico que explique el fenómeno. Puede servir el de que quien canta sus males espanta. La conclusión principal parece ser que nos encontramos ante un futuro virulento, con mucha más tensión y peligro. O sea, se han hipotecado la seguridad y el progreso. Y añadamos que la potencia de destrucción se ha multiplicado. ¿Qué hemos hecho mal para merecernos esto? Rebobinemos. Cada vez que la OTAN aprobó su expansión hacia el este, se produjeron fuertes protestas por parte del Kremlin, que la entendía como una vuelta a la guerra fría. ¿Qué hubiera ocurrido sin esa expansión de la OTAN? Una de las respuestas, por supuesto no garantizada, es que las relaciones entre los países europeos fueran cordiales, que Putin gozara de un cierto prestigio y hasta se mostrara conciliador. También pudo ocurrir lo contrario y es que se trastocaran igualmente la convivencia y la paz. El mismo razonamiento sirve para el supuesto de que Ucrania no hubiera solicitado la entrada en la OTAN. Posiblemente se hubiera evitado el conflicto, porque al principio esa era la principal exigencia de Putin. ¿Se han seguido caminos equivocados? La convicción de no haber acertado está en el ambiente.

José Luis Cabez Marco. ZARAGOZA

Derecho a la huelga

Algo falla respecto al derecho a la huelga. El derecho de los huelguistas debería terminar cuando se altera la vida de los ciudadanos. Lo correcto sería que la huelga incida en la economía de la empresa, es decir, en el caso del transporte público de Zaragoza, en lugar de reducir las frecuencias deberían permitir viajar sin cobrar billete. Pero seguramente en ese caso serían los huelguistas los perjudicados y eso no les interesa. Por mi parte, por ser perjudicado, si para solucionarlo debiera haber despidos, que los haya, el ciudadano lleva mucho tiempo sufriendo las consecuencias. Nuestra Constitución es viejuna y creo que es necesaria una revisión de la misma.

Luis A. Vallés Gascón. ZARAGOZA

