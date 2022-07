Las cuentas que se echan, y las que no

Como si fuera un mosquito enojoso, el Ayuntamiento de Zaragoza ha intentado desprenderse del Encuentro Internacional de Folclore (Eifolk).

Y lo ha intentado por tierra, mar y aire: llevando actuaciones folclóricas gratis al mismo auditorio donde el Eifolk presentaba las suyas teniendo que cobrar; rebajando luego la asignación económica a más de la mitad; exigiendo más tarde el pago de la sala y el sonido; y, finalmente, prolongando todo lo posible el consejo extraordinario de Zaragoza Cultural en el que intuía que iba a tener que plegar velas, como así ocurrió.

En su derecho está el Ayuntamiento, faltaría más, de creer o no en determinados proyectos culturales, aunque cargarse algo en cuya defensa se unen partidos tan distantes como Podemos, Vox, PSOE y Zaragoza en Común, la verdad, es como para pensárselo dos veces.

Unos minutos después de votarse el asunto, el Ayuntamiento emitió un comunicado en el que arremetía contra el Eifolk, hablando un tanto confusamente del precio de la producción y gestión de las salas del Auditorio de Zaragoza y del elevado coste económico por asistente. Eso sí que es toda una novedad, porque no lo hace con otros proyectos, al menos públicamente. No, desde luego, con un festival del año pasado con un presupuesto de 150.000 euros y que tuvo 1.000 usuarios sumando los de todos los días que duró. Tampoco con una producción teatral por la que pagó 194.000 más IVA y recaudó solo 80.000. Hay cuentas que se echan... y otras que no.