Cartas al director de HERALDO: La acción del Estado de derecho contra ETA

La acción del Estado de derecho contra ETA

Estos días ha aparecido ETA de nuevo en los medios de comunicación al cumplirse los aniversarios de la liberación de Ortega Lara y del asesinato de Miguel Ángel Blanco.

Coincidiendo con esto, casualmente, se ha presentado un libro en Zaragoza sobre los asesinados de militares por esta banda, y en el acto surgió la cuestión de vencedores o vencidos en la lucha del Estado contra los asesinos. Creo que es un error plantear la cuestión es esos términos, vencedores o vencidos. Ello significaría la existencia de una guerra regular, al término de la cual, con la firma de la paz, sí se daría ese hecho, un vendedor y un derrotado que acepta su situación. Ya es bastante copiar su lenguaje llamando comandos, término militar, a los asesinos, como para aceptar el nuevo lenguaje de sus seguidores de un "empate en el conflicto entre el Estado y ETA". No, nunca ha habido una guerra entre dos contendientes, España contra ETA, sino unas actuaciones de la Policía encaminadas a defender la vida de los españoles, respetando las leyes, incluso de los propios policías (GAL), mientras que enfrente tenían a unos asesinos que no respetaban nada y a nadie. La existencia de negociaciones de los gobiernos con los asesinos no es razón para afirmar la existencia de una guerra, y menos entre dos bandos al mismo nivel. Lo que ha ocurrido en nuestra patria es un triunfo del Estado de derecho, por la acción de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad contra una banda que, eso sí, ha obtenido un jugoso botín, pues con subterfugios ha conseguido estar presente en gobiernos locales y en el parlamento nacional. Un combatiente de la guerra de África reflexionaba: "Para qué tantas vidas de españoles si ahora se abandona ese territorio". Otro tanto podríamos decir: de qué han servido las muertes de tantos asesinados y las acciones de la Policía.

Luciano Ibáñez Dobón. ZARAGOZA

Huelga de autobuses I

Derecho a la huelga, a respetar. Pero según las noticias el problema solo es de cuantía económica. Según estos datos se ofrece un salario anual de 35.000 euros brutos, 45 días de permiso y una regulación salarial a fin de convenio, con un aumento del 14%. La respuesta del comité de empresa: "Continuará la huelga hasta que haya acuerdo". Todas las subidas del costo de vida nos están llevando a situaciones difíciles y estamos sufriendo como usuarios del autobús urbano con temperaturas de hasta 40 grados en esperas insufribles. Sería interesante conocer si otras profesiones, como sanitarios, educadores, bomberos, militares, policías y Guardia Civil, obtienen de media estas ofertas. ¡Que se tomen medidas que repercutan en el derecho de estos servicios!

José Luis Bescós Guillén. ZARAGOZA

Huelga de autobuses II

Esperas insufribles. Que el Ayuntamiento de Zaragoza inste a desconvocar los paros del bus para no secuestrar y hacer sufrir a la ciudadanía, tras otro fracaso de negociación entre el comité de trabajadores y la dirección de la empresa, no hace mella en los empleados, que han anunciado paros más duros hasta septiembre. Los horarios de los paros perjudican sobremanera a los viajeros, que han de sufrir calor extremo en las paradas y en muchos casos utilizar un taxi para ir al trabajo o regresar a casa. La ciudadanía no tiene la culpa de la impotencia de trabajadores y empresa a la hora de negociar un convenio, pero pagamos duramente las consecuencias, lo que es injusto. Las marquesinas de las paradas del bus, por otra parte, no están acondicionadas para aliviar el calor que soportamos estos días y en muchas paradas no existen. Además, los paneles que anuncian las llegadas del bus no funcionan a veces, con lo que el usuario no sabe si merece la pena esperar. ¿No es posible negociar el convenio sin acudir a la huelga?

Martina Pellejero Cuéllar. ZARAGOZA

La llamada era verídica

A los de la Sin Par Compañía no se les ocurrió mejor idea que llamar a la hora de la siesta, justo cuando me iba de viaje, para comunicar que vendría un técnico que yo no había solicitado. Así, sin aviso previo, explicando que quieren cerrar las líneas de cobre y pasar todo a fibra. Me figuro que de mi quinta para arriba no habré sido la única que los mandó a escaparrar. Tuve que preguntar en una tienda para que me confirmasen que la llamada era auténtica y que ahora tendría que llamar yo al número de la musiquita en espera, el ‘marque el 1’, ‘marque el 2’, ‘repita la pregunta’, hasta que consigues contactar con un humano cuando estás a punto de lanzar el teléfono por la ventana. Comprobé que se podía hacer por Whatsapp y tuve una conversación algo surrealista, no sé si con persona o robot, en la que me pedían disculpas por las molestias y explicaban que tendría que llamarme el técnico para ‘agendar’ la visita. Con la habilidad que he cogido para bloquear las llamadas sospechosas no sé si caerán en la cuenta de que existe una línea de número fijo, que es la que está en riesgo, o no conseguirán contactarme, así que igual la pierdo. Tampoco será tanto problema, quizá es la oportunidad de hacer un cambio que había descartado, precisamente por mantener esa línea.

Juana Mary Lecumberri Romea. ZARAGOZA

El IBI de Pinseque y las familias numerosas

El impuesto de bienes inmuebles (IBI) lo cobran los ayuntamientos a los propietarios de las viviendas. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Zaragoza en 2022 da una bonificación del 60% para las familias numerosas de carácter general y de hasta el 70% para las de categoría especial. En otros pueblos es de un 50%. La Ley nacional de Protección a las Familias Numerosas considera que se sigue siendo familia numerosa hasta que quede al menos un hijo menor de 25 años, si este se encuentra estudiando. Esto se hace para que el hermano menor no se vea en desventaja y pueda acceder a ayudas como descuentos en estudios, becas o la rebaja en el IBI. Por supuesto el Ayuntamiento de Zaragoza y otros acatan esa Ley y así lo consideran. Pinseque no. El Ayuntamiento de este pueblo decidió en una ordenanza que solo es familia numerosa lo que ellos digan, que en su caso es que estén tres hijos en adelante. El Ayuntamiento de Pinseque no aplica esta bonificación a los que, como en mi caso, seguimos siendo familia numerosa a todos los efectos, excepto para ellos. Creo que es injusto y me gustaría que rectificaran y adaptaran sus ordenanzas a la Ley. La riqueza de la natalidad para un pueblo y el apoyo a las familias debería ser algo prioritario en los ayuntamientos. Soy un vecino que lleva 23 años pagando impuestos en Pinseque, siempre puntualmente. Si las leyes española y aragonesa tienen claro qué es una familia numerosa y hasta cuándo, la ordenanza pinsequera podría saberlo también.

Ernesto José Polanco González. PINSEQUE (ZARAGOZA)

