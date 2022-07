Suspiros del Pirineo en plena ola de calor

Anda la sombra muy cotizada en estos días de achicharramiento colectivo que tan generosamente nos regala el tiempo sin que se lo hayamos pedido con esta nueva ola de calor.

Como refería una señora en una de estas entrevistas callejeras de televisión que entreveran los reportajes veraniegos, "esto sí que es democrático, el calor nos afecta a todos por igual, nadie se escapa". Puede ser, aunque tal y como están las cosas sospecho que no todos podrán activar el aire acondicionado o marchar a la playa. No es lo mismo, tampoco, trabajar a la intemperie a más de 35 grados que en el ambiente fresco –y tenso, hemos de reconocer, a cuenta de las discusiones por la temperatura del termostato– del sistema de refrigeración de la oficina.

En las aceras, los transeúntes se disputan la franja oscura delimitada por la anchura de las cornisas de los edificios y el ángulo de caída de los rayos de sol. Otros buscan las amplias umbrías que extienden sobre el pavimento las copas de los árboles, cuando los hay. Aunque mínima, muy codiciada es también la estrecha penumbra que proyecta el poste de una farola en el paso de peatones, especialmente si te ha tocado esperar a que el semáforo cambie de color. Es el único refugio en el centro de la despejada plaza y solo cabe uno. Los minutos se hacen eternos y abotargado por el ardiente sol plano que todo lo inflama maldigo el tráfico, las tufaradas asfixiantes de los buses y los rostros plácidos –intuyo que por el sofisticado climatizador del vehículo– de los conductores que pasan con las ventanillas cerradas. Pido disculpas.

Todo arde espantosamente y añoro otra vez el Pirineo, la diferencia de temperatura con la capital y la rebequita que mi madre siempre recomendaba a la caída de la tarde en los veranos de Jaca. Y no me explico cómo los jóvenes sanitarios en paro no acuden en masa a las ofertas de trabajo de los consultorios pirenaicos que han tenido que cerrar esta temporada estival por falta de profesionales. Casa gratis y contrato. Frescor, buena sombra y buena gente. Ahí es nada.