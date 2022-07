San ascensor

En la casa del profe Perplejo se ha estropeado el ascensor.

‘En buena lógica’ los vecinos han decidido no repararlo. Los del primero aseguran que la controvertida decisión tiene todo el sentido del mundo: ¿Acaso los del quinto y el sexto no han sido los últimos en llegar al edificio? ¿Y nadie va a decir nada de las pintas que tienen? Cierto es que hace unos meses cobraron en el edificio una derrama para cambiar el ascensor, pero han votado detener la inversión. Los de abajo, mayoría cualificada que tiene más metros y terraza, piden que lo arreglen los de arriba, que son los que más lo necesitan. Allá se las apañen. Dicen que es casualidad que los del sexto cada día compren menos: que es porque cuesta mucho subir las bolsas por las escaleras y son vagos hasta para eso. El financiero del segundo ha propuesto reinvertir la derrama en la iluminación del recibidor: al fin y al cabo, todos los vecinos pasan por allí y solo usan el ascensor los perroflautas. Con la propuesta de que paguen más en el recibo de la comunidad ha habido sus más y sus menos: si usan –y, por tanto, ensucian– más la escalera, ¿no deberían pagar más por su uso y limpieza? Mientras tanto, la del primero reclama en buena ley que se use el excedente para becar el colegio de sus hijos, que los del sexto se pasan el día subiendo y bajando sin oficio ni beneficio. Al final, para pagarse la reparación, el del sexto ha tapiado las ventanas con paneles solares. Seguro que le sale a pagar. Érase una vez un 14 de julio…