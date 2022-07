Disidencias

A menudo se tiende a confundir lo que se ha dado en llamar ‘corrección política’ con una tendencia meramente formal, estética, consistente en hacer un uso amable del lenguaje para no herir los sentimientos ajenos; y su contrario, la ‘incorrección política’, como sinónimo de descortesía, grosería o violencia verbal.

Fruto de ese deseo de consideración, la corrección política podría derivar, en ocasiones, en el abuso de fórmulas artificiales o vacuas, incluso ridículas, pero en todo caso inofensivas, que como mucho suscitarían en nosotros una sonrisa comprensiva. Pero en realidad esta es la versión políticamente correcta de la corrección política, que esconde la violencia que ella misma ejerce, y que olvida las implicaciones morales y políticas que están en su base, entre las que cabría señalar, entre otras, dos ideas relacionadas entre sí: el ‘emotivismo’, o la consideración de la política como un asunto puramente emocional, de manera que gobernar consiste únicamente en administrar ‘adecuadamente’ las emociones de los otros (cuál sea el significado del adverbio ‘adecuadamente’ lo dejo a su criterio); y el ‘performativismo’, o la consideración de la política como una cuestión puramente retórica, dirigida a crear y transformar esa realidad emocional a través del lenguaje.

Cuando la disidencia es reconocida oficialmente deja de ser disidencia. No digamos ya si ejerce el poder

No son pocos los ejemplos al respecto. Uno de los últimos y tal vez característico de esa deriva podría ser la propuesta para una nueva Constitución chilena, sobre la que tendrá lugar un referéndum el próximo mes de septiembre. Todos los textos constitucionales, ciertamente, tienden a hacer un uso pomposo y grandilocuente de la retórica, buscando maximizar la fuerza simbólica de sus normas, pero en algunos casos digamos que el legislador –constituyente en este caso– puede pasarse de frenada, con las consecuencias imprevistas que pueda tener la potencia sin control de las palabras. Quién sabe, doctores tiene la ciencia del Derecho Constitucional que podrán dictaminar mejor que yo sobre ello. Como botón de muestra, el artículo 25.3 del texto propuesto dispone que "el Estado asegura la igualdad de género para las mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexuales y de género, tanto en el ámbito público como privado". Al margen del debate sobre los riesgos de constitucionalizar las políticas de identidad, el periodista Cristian Campos observaba con agudeza en Twitter un cierto contrasentido en ese reconocimiento de la disidencia: "Se supone que si tu sexualidad es disidente es porque no es aceptada por la sociedad. Pero si tus apetencias sexuales están reconocidas en la Constitución, ¿dónde está la disidencia? Ya eres ‘lo oficial’".

El asunto tiene cierta miga, más allá de la anécdota y del carácter sexual, cultural, político, religioso... que pueda tener la disidencia, cuya creatividad, fuerza de oposición o discrepancia el reconocimiento oficial vendría a anular. De hecho, etimológicamente ‘disidente’ significa "el que se sienta aparte" y el conatus inclusivo del poder lo que busca precisamente es eliminar esa diferencia de manera que, lo quieran o no, todos queden integrados, al menos aparentemente, en la misma mesa.

Pero hay ejemplos cercanos de quienes pretenden estar en el gobierno y al mismo tiempo presentarse ante la sociedad como disidentes

La otra estrategia del poder para provocar esa confusión es presentarse él mismo como disidente y tampoco en este sentido faltan los ejemplos. Basta pensar en los miembros del gobierno que pasean todos los días por el país perorando sobre la realidad social como si fueran otros los que tuvieran que resolver los problemas y denunciando críticamente el poder que ellos mismos representan y ejercen. Supongo que descubren, por otro lado, que su poder no es –¡afortunadamente!– ilimitado, por más que trabajen para ello. Por eso también persisten en convencernos de que quienes les precedieron no querían hacer determinados cambios, y ellos quieren y no pueden; y en seguir reetiquetando la realidad para que parezca y sintamos que son ellos quienes la están cambiando. Posiblemente ese es el único cambio real que van a operar; o el peor de ellos. En ambos casos, pareciera que hablamos de adolescentes que no quieren dejar de serlo.