Cartas al director de HERALDO: Las ayudas y el esfuerzo del ciudadano

Las ayudas y el esfuerzo del ciudadano

Imagino que si me emberrincho con las medidas que propone Sánchez es porque no me veo reflejado en ellas.

Para contrarrestar mi enfado imagino que tengo el corazón pequeño, porque hay gente que sufre más, o pertenezco a quienes no deben recibir nada, porque ya recibo de sobra con mi puesto vitalicio de docente funcionario. Pero a mí no me estimula en nada lo de las ‘rodalies’ o cercanías, porque no los voy a coger, ni lo del bono en trenes de media distancia, porque no voy a ir diez veces a Teruel, ni los 100 euros más en las becas, porque mis hijos no están en esas edades. En cambio, veo que los 30.000 euros que tengo en depósitos, fruto de 41 años de trabajo de un matrimonio trabajador, puede ser que se aminoren como está ocurriendo durante el primer semestre del año. Me quedará el placer de pertenecer a quienes conseguiremos con nuestras cesiones levantar la miseria en la que muchos viven. Pero me he vuelto susceptible e irritable, harto de la superfluidad con la que veo cómo se gasta el dinero, exhibiendo su derroche en formas de vivir que no comparto, y mientras, día a día sin rendirme, y con mi hijo a cuestas, con su 75% de discapacidad, repitiendo aquí y allá, desde la piscina al autobús y desde la Romareda al parque de Atracciones, una locuacidad autista sin sentido, y no consigo para él ni unas vacaciones de cinco días porque otros están peor, y debo ser familia numerosa privilegiada, y hasta aquí puedo escribir... Me invade el desaliento, y aún quiero darme razones para sentir que debo ser de los privilegiados que arrimen el hombro, pero no sé si es vivir en los sesenta largos años o en el resentimiento, pero ya me faltan arrestos y voluntad para imponerme sacrificios, y por supuesto credulidad para fiarme de nadie y bonhomía para ser afable para quien me pide esfuerzos

Javier Fatás Cebollada. ZARAGOZA

Quince tiendas de campaña

Quince, ese era el número de tiendas de campaña que fueron instaladas en los ibones de Anayet (Sallent de Gállego) en la noche del martes 28 de junio al miércoles 29. Así lo comentaron muchos excursionistas que bajaban de ese precioso paraje y que, preguntados por si sabían que la acampada libre está prohibida en Aragón, desgranaban las más variadas y peregrinas respuestas. La norma general aragonesa dice, ‘grosso modo’, que: a) la acampada de alta montaña no se puede realizar a menos de dos horas de marcha desde una carretera; b) hay que comunicar la pernocta a la comarca y al 112. Y esos ibones están a menos de dos horas de la carretera de Portalet. En la sección de Turismo de la Comarca de Alto Gállego me dijeron no tener constancia de ninguna comunicación para esa noche, por lo que todas las personas que pasaron la noche en el frágil paraje de los ibones estaban cometiendo una ilegalidad. Y no hay nadie para evitarlo y eso hace que nuestra normativa, amén de ignorada, se convierta en papel mojado. Los ibones de Anayet no son solo un "perfecto lugar para pasar la noche" (como dice alguien en internet) sino un frágil ecosistema de alta montaña en el que viven especies que solo pueden encontrarse allí. Vaya, que es su hogar. Y tampoco son solo unos lagos, sino también unas magníficas turberas con su fauna y flora asociadas. No vi a nadie bañándose, pero dolía ver a turistas paseando a su perro por los regatos que se dirigen al ibón. ¡Sería tan sencillo controlar el acceso a esos lugares! Ya no me refiero a los APN o al Seprona, con recursos tan escasos que no dan abasto, sino a la creación de puestos de trabajo locales autofinanciables. Imaginen a una persona en cada aparcamiento cobrando 5€ por excursionista y por perro, 50€ por cada tienda (y el justificante de la comunicación administrativa), 30€ por cada esterilla o saco. Además de generar empleo, estaríamos propiciando la descongestión de unos parajes saturados y evitando la competencia desleal contra cámpings y zonas de acampada municipales. Urge limitar las dañinas consecuencias de la invasión turista en nuestras montañas, limitar los aforos, desincentivar el acceso fuera de control, descongestionar los espacios naturales y fomentar el uso responsable de los mismos.

Francisco Domínguez. SANTA EULALIA LA MAYOR (HUESCA)

La huelga interminable

La ya casi interminable huelga del bus urbano se ha tomado una insignificante pausa para volver con más presión hasta enero de 2023, dicen. Es un servicio público de primer orden y los trabajadores se enrocan en unas secundarias y convencionales reivindicaciones. El alcalde debería intervenir y solicitar la ayuda de otras administraciones ante la ambición inmoderada de unos trabajadores que, ante todo, pretenden ser funcionarios municipales. Hace ya bastantes años que ante una huelga parecida el entonces alcalde González Triviño contrató a una empresa de autobuses para que hicieran los recorridos y consiguió que los huelguistas depusieran su actitud. Un servicio público vital para la ciudad requiere actuaciones más enérgicas por parte de los responsables municipales. Los ciudadanos no podemos depender indefinidamente de unas negociaciones condenadas al fracaso por la actitud intolerante de los trabajadores de Avanza. Señor alcalde, los ciudadanos somos lo más importante, mucho más que la huelga y los huelguistas. Haga algo.

José Ignacio del Diego Lajusticia. ZARAGOZA

Rotondas peligrosas

Un peatón atropellado en un paso de cebra, de una rotonda, en pleno día, por un conductor profesional. Ya advertimos hace meses que el invento de la rotonda peatonal, del ‘Gran Inmovilizador’ del Servicio de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Zaragoza, ‘Conde del Paso de Cebra’, era peligroso e innecesario, puesto que existen bastantes pasos de cebra alternativos. Y las rotondas no son para peatones. A la solicitud de revisión de las cinco rotondas peatonales, Movilidad, siete meses después, contestó literalmente: "Los pasos de peatones, están para asegurar el acceso a dichas zonas (las rotondas), y siempre que existan en ellas zonas de equipamiento para peatones (bancos), aunque sean mínimas". Ya saben quién pone los bancos en las rotondas, el propio Ayuntamiento. Entre las rotondas, hay cuatro andenes centrales mucho más grandes y con más equipamiento; claro que no tienen el encanto de estar en un lugar pequeño con coches pasando por los 360 grados. Está claro que el ‘Gran Inmovilizador’ no se preocupa de los riesgos de sus decisiones, ni de la coherencia de sus explicaciones. Animo al Sr. Alcalde, al que presumo sentido común, a dar la orden de desmontar los ocho pasos de peatones de las rotondas de la avenida de la Ilustración, por innecesarios y peligrosos; aunque pierdan el récord Guinness por los 16 pasos de cebra en 150 metros de avenida y dos calles.

José Manuel Solá. ZARAGOZA

