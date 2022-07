El arte de la rebeldía

En memoria de José Luis Rodríguez García

Ser filosofía, palabra, narración, poema, ensayo –con su parte de prueba y error, y con su mucho de acierto–, ser enseñanza, acompañar a otras voces hasta que crezcan, ser y dar sombra ante el sol abrasador de nuestros tiempos, ser rebeldía…

Somos lo que hacemos, lo que vivimos, y todo esto y más fue José Luis Rodríguez García, un hombre con la puerta abierta y con el brillo en los ojos de quien sabe recibir al otro y replicar con tanto talante como talento. Serán muchos quienes le recuerden hablando de poesía, leyéndola en voz alta, otros ejerciendo la siembra de ideas desde su cátedra universitaria, muchos lo habrán leído en alguna de sus novelas –o en estas mismas páginas de HERALDO–, algunos le verán trasvasando su entusiasmo a jóvenes filósofos en proyectos como la revista de pensamiento y cultura ‘Riff Raff’ o lo recordarán hacer bandera de libertad, de pensamiento crítico, de independencia frente al aluvión del control del pensamiento y la cultura ‘fast food’, en la que ni los ingredientes, ni el mismo concepto de alimentación –ni la propia idea de comer– deberían ser aceptados con una sonrisa inocente.

Desde aquí, desde su columna, tantas veces dudó de nuestra capacidad de resistir a la manipulación, a la imposición de una idea como verdad alienante, de conseguir ver más allá del brillo mediático… Ejerciendo el noble arte de la rebeldía, eligió la belleza, la música, la poesía, pero también la disidencia, la errancia del nómada que sabe del otro y su desierto, prefirió esas arenas y ese calor a la comodidad del aplauso y la palmada. Hace un año se publicaba el que se ha convertido en su último libro, un poemario que llevó por título ‘Almanaque de la intemperie’ (Papeles Mínimos Ediciones, 2021), un poemario que oscilaba entre un ‘tú’ retórico al que advierte ‘naciste’, ‘morirás’ y la voz postrera de quien aspiraba a escribir un ‘penúltimo poema’, la voz de quien amó, no quiso, estuvo enamorado, gastó, soñó, se maravillaba, se resignó, no entendía, envidiaba, se sorprendió, supo y no se resignó "a estar con manos vacías / mirando a la luna, que hoy es ocre, / releyendo libros, dominando la carcajada / porque todo fue inútil, excepto / el sueño de apresar vampiros y truchas".