Cartas al director de HERALDO: España, un país ‘rico’ que va por mal camino

Sí, somos un país rico. Rico en buena gastronomía, en cultura y monumentos, en paisajes y naturaleza, en número de asesores de políticos, de vividores, de ‘influencers’ y ‘youtubers’ en las redes sociales, de móviles por persona, de jolgorio, fiestas y de la noche más larga.

Un país donde la sanidad y la educación importan poco y donde cada partido político que gane unas elecciones generales las hace y las deshace a su gusto o en función de sus intereses e ideologías. Creo muy preocupante que tal y como está la vida del día a día a nivel económico y social, de la angustia por los altos precios, por la subida de los carburantes, de la luz, nuestros políticos en su más amplia gama de dirigentes no se pongan a trabajar en lo que de verdad deberían hacer: mirar por tratar de resolver los verdaderos problemas de los ciudadanos que les votamos o no y que los mantenemos en sus puestos de privilegio. Nos es de recibo que nuestra sanidad, tan alabada en otros tiempos como de las mejores del mundo, sea hoy, por circunstancias ajenas en su mayoría a sus profesionales, una sanidad pública pobre, con falta de recursos, de médicos y enfermeras, de dinero y apoyo a la investigación, con centros de atención primaria en precario, fuga de cerebros… O que nuestra educación cambie, cada dos por tres, según quien gobierne y según sus ideas y particularidades sin contar, en gran parte, con los profesionales del gremio y los verdaderos actores de la misma. Por allí vamos mal. Nos quitan de todo y nos ponen de nada, y mientras el ciudadano de a pie a verlas venir siempre negras, por muchas ‘medidas’ anticrisis que saquen de vez en cuando para hacernos las vida más llevadera y fácil, según ellos, pero solo de cara a la galería. A lo dicho, somos un país ‘rico’; al ritmo que vamos, ¡rico en ser cada día peor!

Un profesor de Matemáticas

De bien nacido es ser agradecido y nada hay que se deba agradecer más que la formación recibida. Aunque pasásemos por la calle de la amargura los años de adolescencia. Eran ya las Matemáticas y la Física suficientemente duras y vino un profesor, Ricardo, a aderezarlas con la ansiedad que nos causaba su semblante serio y la facilidad con que nos espetaba las frases más humillantes que un estudiante puede recibir por su falta de conocimientos: "Sois de cero absoluto"; "estáis tan vacíos que no tenéis ni dudas"; "las Matemáticas no son raras, los raros sois vosotros", o "menos mal que cuando el mundo esté en vuestras manos yo ya me habré muerto". Frases musicales, despaciosas y con acento baturro, después de las cuales, al ver la carcajada provocada, no era difícil verle sonreír, sardónico. Esa crudeza, esa sorna eran la fachada de un hombre bueno, preocupado por nosotros y que intentó transmitirnos los conocimientos que guardamos. Ese ‘hueso’ era una gran persona a la que, estando ya en la universidad, encontrábamos en los bares y siempre invitaba, "porque los estudiantes no tenéis ni mierda en las tripas", tratándonos por nuestro nombre. Vi hace unos días la esquela de Ricardo Zarazaga, ‘Profesor’ con mayúscula, por el miedo que nos infundía, por lo que aprendimos y porque nos enseñó que la seriedad es compatible con el humor y el cariño. No fallaba en los problemas, pero se equivocaba en sus sentencias. Sus alumnos ni hemos acabado en la cárcel ni hemos estado "miles y miles de años" con él sin aprobar las Matemáticas. Sin embargo, refiriéndose a otro asunto, acertó en una de sus frases: "Vais a inundar España con vuestras lágrimas". Descansa en paz, Ricardo, algo aprendimos. Queda "con Dios o con quien sea".

Amenazas de guerra

Si las guerras se producen por los pecados personales y estructurales de un gran número de personas, no sería descabellado predecir otra gran guerra, tal y como está la ‘moral mundial’, que supera en maldad a la de Sodoma y Gomorra. Si las profecías religiosas tienen la virtud de cumplirse porque la gente se las cree, también se podría prever una guerra grande. El judaísmo habla del día de Yahvé, cuando Israel se quede solo frente a las naciones; los cristianos esperamos la batalla de Armagedón, citada en el Apocalipsis, y los musulmanes, la gran batalla que anunciaría los tiempos finales. Otras tradiciones religiosas hablan de un periodo de paz tras dicho combate. O sea, que según las profecías no se acabaría el mundo aunque hubiera una guerra grande. Si la injusticia trae la guerra, basta mirar alrededor para ver cómo la injusticia y la desigualdad proliferan en nuestra Tierra. Si la traen las crisis económicas y el hambre, el ambiente no es lo más oportuno. Si estalla por dirigentes enfermos de codicia y poder, llevan sus naciones a la ruina. La producción de armamento no deja de crecer en las naciones poderosas. La ‘guerra’ al medio ambiente trae consigo catástrofes globales. Es verdad que hay un resto fiel, mucha gente buena, que todavía impide con su comportamiento que la sangre llegue al río. Seamos parte de él para contrarrestar las acciones desviadas de los demás. Y oremos porque el Príncipe de la Paz nos la traiga pronto.

Política energética poco flexible

En la planificación que hacen las personas con responsabilidad, sea en la empresa privada sea en la pública, hay que tener la suficiente flexibilidad para saber rectificar si han cambiado las circunstancias y los tiempos. En España hemos tenido ‘mala suerte’ con la ministra de Transición Ecológica. Su apuesta radical por la economía verde le ha llevado a adoptar posturas inflexibles en el asunto de los combustibles fósiles: su actitud de cerrar todas las centrales que producían energía con carbón e incluso volar las chimeneas de Andorra o pronunciarse abiertamente en contra de la producción de coches que utilicen gasóleo o gasolina y prohibir su venta en 2035. Esta política de imponer a toda costa una ideología ‘renovable’ está chocando con la cruda realidad de lo que sucede en el resto de Europa. Todos los países que tienen centrales de carbón las siguen utilizando, ante la crisis de la energía, y se han declarado como utilizables tanto el gas como la nuclear. La ministra Ribera, sigue en su ideal mundo ecológico apoyando los molinillos y los paneles solares, aferrada a su agenda hacia la transición ecológica y dedicando casi un tercio del dinero que nos envía Europa a este tipo de políticas. Mientras, la mayoría de los estados miembros de la Unión Europea cambian su rumbo ante la crisis de la energía. Se está demostrando que su obsesión por ser los campeones de lo ecológico está haciendo mucho daño a nuestro país, con lamentables consecuencias económicas

