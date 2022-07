El parque de José Antonio Labordeta –jamás estaremos lo suficientemente agradecidos a sus pensadores en esta ciudad– es el único pulmón de la ciudad.

Mi abuela Pura contaba que había conocido "de chiquiticos" los plátanos del paseo de los Bearneses. Cogería el tranvía hasta el parque y lo recorrería como curiosa quinceañera, recién llegada a la capital desde Mainar. De esto hará casi cien años. Por lo demás, excepto lo generado por la Expo, los grandes bulevares y algún que otro corro, mucho más pequeño, no hay apenas verde, ni flores, ni vegetación y si la hay, más que con afán estético es con afán disuasorio: setos que impiden el paso de los peatones o que parten las calzadas. Lo cierto es que carecemos de zonas de arbolado, por no hablar de jardines, propiamente dichos. Existen cientos de calles sin verde. Las flores y plantas parecen más un problema que una suerte, ya que hay que cuidarlas. Y cuidar es sinónimo de gasto y de infraestructura. Los poderes públicos no están para estas zarandajas del verde y la sociedad civil no ve el paisaje urbano como algo propio: yo he visto leñadores espontáneos en Constitución y ladrones de plantas en la misma vía. Y es que no tenemos conciencia de que la calle es tan nuestra como nuestra casa, que es un bien colectivo. Y nuestras calles se han olvidado de la naturaleza, del ritmo de las estaciones y nos molesta más el nido que pone la cagadora torcaz o lo que ensucian las semillas del árbol que el árbol en sí. Pero el paisaje zaragozano es algo que nos pertenece y nos involucra a todos. Tomemos conciencia.