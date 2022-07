La primera revuelta de la era de las vacas flacas

Durante varias décadas el mundo vivió una época de abundancia, aunque no todos la disfrutasen.

La globalización, la emergencia industrial de China y una logística bien engrasada aseguraban la producción y el suministro de bienes baratos. La inflación parecía superada, ni siquiera cuando se encarecía el petróleo su coste se trasladaba a los precios. Fue una era de vacas relativamente gordas, incluso tras la gran crisis financiera de 2008, porque entonces lo que faltaba no eran los productos para consumir, sino el dinero para comprarlos. Hoy vivimos un tiempo de escasez, de vacas relativamente flacas, provocado por sucesos extraeconómicos, como la pandemia, la guerra de Ucrania, la tensión con China o el cambio climático. O más bien, por las políticas que ha sido necesario adoptar para hacer frente a esos sucesos. Y lo que en los países ricos, como España, se nota en la rápida y exagerada subida de los precios, en países pobres se está convirtiendo ya en un verdadero drama, con falta de alimentos, cortes de luz y gasolineras sin gasolina. Es difícil que en ese contexto las tensiones sociales y políticas no se disparen. Lo estamos viendo en Sri Lanka, donde las multitudes están derribando a un gobierno incapaz y corrupto. Una revuelta que tiene como trasfondo una crisis energética y alimenticia que se ha convertido en insoportable. Lo malo es que ni es seguro que el nuevo gobierno sea mejor que el anterior ni, mucho menos, que consiga remediar la escasez. En muchos lugares del mundo empieza a faltar lo esencial: alimentos y energía. La rebelión de Sri Lanka no será la última.