Comienza el debate

Después de un paréntesis de siete años difícil de justificar, el debate sobre el estado de la nación, que hoy comienza, llega en un momento grave para España y en el que resulta muy oportuno que los principales partidos expongan y debatan sus propuestas políticas y sus alternativas.

Para el Gobierno, sumergido en tensiones externas e internas, será un compromiso complicado, pero el debate no debería quedarse exclusivamente en la crítica o en la mutua descalificación, los españoles quieren intuir acuerdos que faciliten la salida de la crisis.

Aunque Alberto Núñez Feijóo no es diputado, el debate será la ocasión para que, indirectamente, el nuevo líder del PP presente su planteamiento y su programa y puede tener una influencia decisiva en el desarrollo de lo que resta de legislatura. Con las encuestas a favor y el Gobierno acumulando carencias, errores y disensiones, la portavoz popular, Concepción Gamarra, intentará poner de relieve los puntos más vulnerables de la gestión de Pedro Sánchez, quien por su parte querrá hacer valer sus políticas sociales y las dificultades imprevistas a las que ha tenido que hacer frente, y probablemente anunciará nuevas medidas con algún golpe de efecto. Unidas Podemos y los socios del Ejecutivo seguramente intentarán no contribuir a su desgaste y volverán sus armas dialécticas contra los populares. Este sería el guion previsible de una cita parlamentaria que se produce cuando el estado de la nación y de sus ciudadanos suma problemas muy graves a los que el Gobierno no está haciendo frente de manera adecuada; y agriado por la indignación que ha provocado la ley de memoria democrática pactada por Sánchez con Bildu. Pero tanto Sánchez como el PP acertarían si supieran prestar al debate un tono respetuoso y reflexivo, que permitiera profundizar con argumentos en la realidad del país y plantear soluciones. Y si, consiguieran sentar las bases para los acuerdos de Estado que resultan indispensables.