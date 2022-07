Cartas al director de HERALDO: El menú de la cumbre de Madrid

El menú de la cumbre de Madrid

Las conclusiones de la OTAN han sido más aportación económica, multiplicar tropas en el este de Europa, invitación a Suecia y a Finlandia a adherirse y declarar a Rusia enemigo oficial y a China, un desafío sistémico.

Dos títulos poco honorables para dos países muy poderosos de los que hay que cuidarse. Si estallara una guerra mundial, las partes ya están casi establecidas: Europa y Estados Unidos por un lado, Rusia y China por otro. Otros países quizá se unieran a un bando o a otro, porque de una guerra mundial es difícil colocarse en posición neutral. Si el cambio climático puede acabar con la especie humana, una guerra atómica no sería menos dañina. Ante esta situación, hacer planes a largo plazo es ser demasiado optimista. Tampoco es cosa, por ahora, de desesperarnos, pero está claro que el hombre es el mayor peligro para el hombre y para la naturaleza. Al paso que vamos, es muy posible que la vida en la Tierra se acabe antes de que lleguemos a comprender el sentido de la vida. "Que nos quiten lo ‘bailao’", han debido de pensar los dignatarios de los países de la OTAN ante los menús con los que han disfrutado durante la cumbre. Lo cierto es que los placeres duran poco, por eso son placeres, un placer de larga duración se convierte en monotonía y eso no es divertido. Si nos enteramos un día del precio de los menús con los que fueron obsequiados los dignatarios, la cifra nos asustaría. Muchos no comeremos nunca lo que ellos comieron. Pero no se les iba a dar un bocadillo y un botellín de agua para que aguantasen la cumbre, se llevarían un mal recuerdo de España. Si se ha elogiado la organización de la cumbre en Madrid ha sido, entre otras razones, por lo bien que comieron.

Antonio Nadal Pería. ZARAGOZA

En el Ayuntamiento

Entro en el Ayuntamiento de Zaragoza con ánimo de solucionar un trámite. Es un lugar desconocido para mí y, por tanto, quizás el lector que lea estas líneas y sea asiduo del lugar no vea nada aberrante. Me atiende una señora amable en Información y me da un número el cual apunta que tengo delante a 17 personas. Hasta ahí bien, lo que no veo normal es que la quinta ciudad de España tenga en servicio solo dos ventanillas de las ocho que hay físicamente y que, por tanto, un trámite sencillo se convierta en una espera que me da tiempo a escribir tranquilamente estas líneas y si quisiera a leer un libro.

Javier Serrano Palos. ZARAGOZA

La Administración digital y el ciudadano

La digitalización ha venido para quedarse. Quien mejor lo sabe y lo está poniendo en práctica es la Administración pública. Es difícil obtener una cita por ejemplo en las oficinas de la Seguridad Social, e imposible contactar por teléfono. Todo se encamina hacia la sede electrónica para tratar los asuntos de la ciudadanía. La pregunta es: ¿todos los ciudadanos tienen los medios económicos y tecnológicos así como la formación para moverse en la digitalización? La respuesta es no. Y en las instituciones públicas, el silencio es la respuesta ante estas carencias. Es fácil digitalizar la Administración. Otro tema son los administrados, que están abandonados a su suerte por unos poderes públicos que solo se ocupan de los costes de la gestión. ¿Este es el nuevo Estado de bienestar? Hace poco, con las entidades financieras sucedía lo mismo. A pesar de la campaña ‘Soy mayor pero no tonto’, los bancos han ampliado un poco los horarios a fin de atender a más personas, pero sin dar la formación necesaria para navegar en herramientas digitales. Lo mismo hacen las compañías de la luz, del gas, etc., sin preocuparse de la educación; tampoco la escuela pública ha dado comienzo a esta transformación. En resumen, la digitalización ha venido para quedarse ante un importante colectivo de ciudadanos que gritan ‘sálvese el que pueda’ sin encontrar amparo en las instituciones. ¿Esto es igualdad?

Pedro Marín Usón. ZARAGOZA

Los hombres de negro

No es una amenaza, los hombres de negro están preparados para venir a nuestro país y decirnos lo que tenemos que hacer para devolver lo que debemos. Seguro que no nos gusta, pero, tal y como vamos, con un poco de suerte nos vendrá bien que nos dejemos de tonterías y atendamos lo importante. Como nosotros no queremos saber dónde y cómo se gasta el dinero que aportamos para el bien común, otros vendrán y nos enseñarán, ya no dónde y cómo, sino lo que tenemos que hacer para llegar a fin de mes. Tenemos muy cerca a Grecia y ya vimos lo que les pasó. Les apretaron las tuercas de tal manera que los hicieron más pobres de lo que eran en diez minutos. Es verdad que los sureños vivimos al día, pero si tuviésemos un gobierno que nos diese ejemplo de ahorro en vez de despilfarro y dejase de repartir el dinero que no tenemos en asuntos que interesan a menos del 2% de los ciudadanos, seguro que aprenderíamos a vivir de otra manera. Es tanto lo que debemos que se pongan como se pongan esos temidos personajes de negro nunca lo devolveremos. Si no son capaces los de negro de encontrar los múltiples chiringuitos, seguiremos gastando más de lo que ingresamos. Así que, por el bien de todos, bienvenidos, hombres de negro.

Adela Laborda Gavalda. ZARAGOZA

Desactiven el ‘modo crispación’



Algunas personas viven en un estado que si fuera un modo de nuestro teléfono inteligente sería el ‘modo crispación’. Soy una persona muy positiva, pero intuyo que lo peor está por venir. La guerra que no cesa, los políticos que no se ponen de acuerdo y su retórica únicamente se basa en el ‘y tú más’, la pandemia, la viruela del mono… y ya la gota que ha colmado el vaso, la inflación. Por culpa del encarecimiento de la vida muchas personas han tenido que reducir sus vacaciones o prescindir de ellas. Y aquí es donde volvemos a lo que les decía al principio, el ‘modo crispación’ se apodera de las personas y cuidado del que se cruce con alguna de ellas. En la cola del supermercado, en el mostrador del banco, en el centro de atención primaria, en el metro, en cualquier situación y lugar puede activarse ese ‘modo’ y convertir el día de la cajera, del empleado del banco, de la enfermera o del trabajador del metro en un mal día. Lo correcto sería molestarnos y actuar contra quienes provocan nuestro malestar, Putin, el pangolín que causó la covid, el virus de la viruela y los políticos que son incapaces de frenar o reducir la inflación. De todo lo anterior únicamente está en nuestras manos una cosa, el voto.

Eric García Miras. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es