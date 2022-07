Solo con que el meteorito Chicxulub, que recorrió sus últimos 15 quilómetros en un segundo, hubiera caído en la Tierra media hora antes o media hora después, hubiera esquivado la península de Yucatán, las consecuencias del impacto hubieran sido menores y los dinosaurios quizás todavía estuvieran aquí, de manera que la Historia de la humanidad se hubiera puesto de parte del escritor guatemalteco Augusto Monterroso, que escribió el cuento más corto del mundo, ya saben, ese que dice: "Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí".

La hipótesis de Sean B. Carroll, en su libro ‘Una serie de eventos afortunados’, es que, de no haber caído el meteorito en Yucatán, hoy no habría seres humanos, ni aquí ni en ningún otro sitio. El azar, ese maestro de las travesuras. ¿Me hubiera casado yo con otra si no hubiéramos coincidido en el aula magna de la Facultad de Letras en primer curso de la carrera? ¿Acaso Jordi Pujol, de no haber tenido un abuelo Florenci que le complicara la vida, seguiría siendo hoy president de la Generalitat? La vida es azar, un cúmulo de meras casualidades, según la teoría de Carroll... y, claro, de Darwin, que escribió cuatro volúmenes sobre los percebes. Si no hubiera sido por esos simpáticos animalillos de roca, ¿seguiríamos pensando que todo está planeado? Lo digo porque vamos de cabeza hacia las vacaciones más caras y disparatadas de nuestras vidas y parece que se debe a una concatenación de feas casualidades. Y luego, otoño.