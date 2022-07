Cartas al director de HERALDO: Ejército del aire y del espacio

Ejército del aire y del espacio

Hay más cosas importantes que cambiar el nombre a los ejércitos.

El Consejo de Ministros ha acordado el cambio de denominación del Ejército del Aire por ‘Ejército del Aire y del Espacio’, anteriormente se eliminó el ‘española’ a la Armada. En los países avanzados y sin complejos, a los ejércitos no se les cambia de denominación. Ahí están USAF, Fuerzas Aéreas de los EE. UU.; RAF, Reales Fuerzas Aéreas del Reino Unido; AMI, Aeronáutica Militar Italiana; o Luftwaffe,, Fuerzas Aéreas de Alemania. Solo Francia ha incorporado la denominación del espacio. Parece que no hubiera otras cosas que arreglar en el Ejército, tanto en lo material, como en lo personal. El pasado 25 de junio se manifestaron militares por las calles de Madrid, reclamando una carrera y un sueldo digno, sueldo que lleva sin subir desde hace diecisiete años; son muchos años en los que la brecha salarial con las Fuerzas de Seguridad del Estado es enorme: en la mayoría de los casos supera el 30%. Carece de toda lógica que el Gobierno, con su ministerio al frente, pierda el tiempo en rotular nombres que no cambian el contenido en nada, mientras hay 120.000 hombres que tienen que hacer auténticos malabares para llegar a fin de mes. Con una indemnización por vivienda que no cubre los alquileres, una conciliación que no se cumple, una ausencia de transporte colectivo –después de la desaparición del terrorismo nunca ha sido restablecido–, dificultades para acceder a la promoción interna y con los sueldos atascados desde 2005. Aparte de la mofa en redes sociales, hay problemas más urgentes que resolver en los tres ejércitos, pero esto parece menos importante que la celebración del Día del Orgullo Gay.

Agustín Aznar Sánchez. ZARAGOZA

El derecho a la perspectiva

La siempre (y todavía) modélica República Francesa se dotó en 1911 de una legislación urbanística que, en un radio de 500 metros, protegía la perspectiva de los más de 40.000 edificios calificados como de interés histórico, lo que aquí serían nuestros edificios catalogados. En Zaragoza, en lo relativo a los edificios considerados de interés histórico-artístico, no estamos mal, pues contamos, a partir del PGOU de 2021, con un total de 1.369 edificios. Andamos peor en una ley de perspectiva, que ni está, ni se la espera. Si la hubiera, nos podríamos agarrar a ella para reclamar la paralización inmediata del macroquiosco actualmente en construcción en la plaza de los Sitios. Esta aberración de dos plantas, ¡dos!, desproporcionada y totalmente innecesaria, no solo rompe la armonía de la posiblemente más bonita plaza de Zaragoza, sino que impide la visión de un emblema ciudadano como es el monumento a los Sitios de Zaragoza, grupo escultórico realizado por Agustín Querol en conmemoración del primer centenario del asedio francés de Zaragoza y que se celebró en 1908, en el marco de la Exposición Hispano-Francesa de dicho año. Y no es este el único monumento o edificio de la plaza con valor histórico o artístico. Ahí están, el Museo Provincial o las ruinas de lo que iba a ser el Espacio Goya. Por si el argumento de la perspectiva no fuera suficiente, propongo, en el marco del derecho a la ciudad que acuñara Lefebvre en 1968 (otra vez en Francia), que esta invasión de un espacio de recreo, se mire a la luz de la privatización de espacios públicos o la disminución de zonas verdes (algo que tampoco abunda en el distrito centro de la ciudad). ¿Cómo estamos permitiendo esto? Porque esto es serio y, una vez construido y otorgada la concesión, casi irreversible. Solo, y estoy siendo generoso, podría tener sentido en el marco de la necesaria multifuncionalidad de los espacios, o de lo que Jane Jacobs, en su aún vigente libro ‘Muerte y vida de las grandes ciudades’, denomina los ojos de la ciudad, esa presencia de personas realizando actividades diferentes de manera permanente que garantiza la seguridad de los espacios públicos. Pero es que ni aun así, pues esa plaza, esa zona, desgraciadamente convertida actualmente en parquin para quienes trabajan en el centro, está rodeada de establecimientos de hostelería que ya garantizan esa vigilancia y que, desalojados los coches, podrían incluso gestionar pequeños veladores en la plaza. En definitiva, no sé si la decisión corresponde a la alcaldía del PP o a la Consejería de Urbanismo de Ciudadanos, pero, por favor, paren esa cosa tan inconveniente como sospechosa, los héroes de los Sitios, los alumnos del Gascón y Marín, que ya no podrán jugar allí al fútbol, o cualquier ciudadano con un mínimo de criterio urbanístico se lo agradecerán.

Javier Arruga. ZARAGOZA

No viene en el BOA…

Que los jóvenes alumnos tienen derecho a ilusionarse. A disfrutar del conocimiento, a la satisfacción que reporta la tarea bien hecha; derecho al alago, a la compañía en el dolor y en la pérdida. Derecho a vivir la belleza que reporta la música, todas las artes y concretamente a la creatividad que llevan dentro, permanentemente aplastada por los currículos. Derecho a que los profesores acompañemos más y exijamos menos. Derecho a saber que no somos piezas anónimas de protocolos impuestos, sino que todos somos personas abriendo camino en una vida maravillosamente incierta y por ende difícil. Derecho a saber que los profesores aprendemos cada año de los alumnos y que, si no fuese así, viviríamos en un triste engaño con sueldo. Esta carta de derechos es infinita como el alma humana, que no tiene que ver con justicia ni igualdad. Tiene que ver con saber escuchar. Siempre. Y no responder. E intentar no asustarte del silencio donde realmente se encuentra todo. La otra opción es una noche de San Juan interior del boletín de notas bajo las llamas de los apuntes y libros del curso recién acabado.

Santiago López Galán. EL CASTELLAR (TERUEL)

Antes de reuniones de interés mundial

Primero, un excelente aperitivo de bacalao, naranja y remolacha. Le sigue un entrante de gazpacho de bogavante con verduras de verano. El plato principal está compuesto de espaldita de cordero con puré de limón. Culmina el menú con un postre que, entre otras delicias contiene anís de Chinchón. Seguramente no fue agua la bebida que acompaña a tal condumio. Y, después, celebran una importantísima reunión de trabajo con un contenido de interés mundial. Si mi abuela estuviera viva, le hubiera tratado de explicar el orden en que aquello se dispuso. Y ella, con los brazos en jarra, me hubiera mandado a hacer puñetas diciéndome "Oye, maño, si en tiempo de siega la gente hubiera comido y bebido antes de coger la hoz, aún estaría el trigo en el campo".

Ángel Hernández Mostajo. ZARAGOZA

