Cartas al director de HERALDO: Las cosas sencillas, las más grandes de la vida

Las cosas sencillas, las más grandes de la vida

Es noche de fiesta y, aunque debería estar cansada por la hora que es y porque he madrugado, hay algo en mi interior que me induce a levantarme de la cama y ponerme a escribir.

Tal vez sea la excitación de la música y el baile, después de días que no bailaba como hoy. En tal caso, bienvenido sea este insomnio. El ir con amigos y pasarlo bien, disfrutando del ambiente festivo que se viene prolongando desde que empezó San Juan y que acaba con la celebración de San Pedro, es reconocer y valorar que todas aquellas cosas que hacemos contentos son parte del arte de vivir. Y aquí añadiría la sensación de felicidad, cuyo secreto, según Sócrates, no se encuentra en la búsqueda de más, sino en el desarrollo de la capacidad para disfrutar de menos. Esto me lleva directamente a pensar que podemos aprender a apreciar los placeres más simples reduciendo nuestras necesidades. Lao Tzu, considerado uno de los filósofos más relevantes de la civilización china, sostenía que para él la razón de la felicidad era vivir el presente, ya que pensar en el mañana o recordar con nostalgia el ayer solo generan ansiedad, estrés y se deja de disfrutar del momento y de la verdadera existencia. Pues bien, centrándome en esta sensación de bienestar, he de agradecer el encontrarme bien, el poder rodearme de familia y amigos y valorar todo aquello que aporta un sentido a mi vida. Quizás, después de hacer esta reflexión, que consigue que mi espíritu se llene de gratitud, pueda volver a la cama y seguir valorando mañana las cosas amables, sencillas y discretas que forman parte de mi día a día.

Gema Abad Ballarín. Reus (Tarragona)

Tomar la iniciativa ante al independentismo

De nuevo, entidades separatistas catalanas y vascas han hollado 30 picos del Pirineo aragonés como parte de sus actividades reivindicativas. De nuevo, nuestra tierra es escenario de actos políticos de grupos independentistas de las comunidades vecinas que, sin ningún reparo, hacen uso de ella, ante la ‘tibia’ reacción de nuestra representación política. La consecuencia de esta falta de pujanza local frente a abusos de foráneos suele relegar a nuestra Comunidad al rango de ‘comparsa’, nunca líder, en cualquier proyecto compartido con comunidades vecinas, hecho constatado en la mal llamada candidatura «conjunta y equilibrada» Aragón - Cataluña a los JJ. OO. 2030, de sonoro fracaso. En esta línea de abusos, hace tiempo ya que la web oficial del Ayuntamiento de Barcelona define el Aneto, cumbre del Pirineo aragonés, como el pico más alto de los «Países Catalanes», aseveración que se recoge en libros de texto utilizados en colegios catalanes. También recordar la frecuente actuación de instituciones catalanas, en comarcas aragonesas de la Franja, subvencionando o apoyando programas de acción catalanista, sin reacción conocida por parte del Ejecutivo aragonés, que posiblemente confunde costumbres locales con la ambición expansionista del independentismo. Ante estos abusos independentistas, debería haber una clara reacción por parte de nuestros gestores políticos, que, actuando siempre dentro de los límites de la moderación y la ausencia de acritud, pudiera centrarse en la celebración de una jornada festivo-reivindicativa anual donde rememorar los límites del Reino de Aragón, a través de la colocación de indicativos visibles en 30 puntos destacados –pueblos y montañas– que fueron límite del Reino y que ahora se hallan en la Comunidad catalana. Es solo una idea.

Miguel Ángel Moliner del Ruste. ZARAGOZA

Solidaridad en la enseñanza pública

Por fin se consumó el cambio horario en el CP Cesáreo Alierta de la Romareda. Para que los profesores y profesoras salgan una hora antes, qué más da que no vaya a ser posible dar de comer debidamente a cerca de 500 niños en dos turnos y dos horas de comedor cuando, antes, con tres horas ya era difícil. Qué más da que se reduzcan en un tercio las actividades de recreo, extraescolares y relaciones sociales más valoradas por los niños y que acudan a la jornada de tarde con la comida en la boca. Qué más da que los trabajadores de comedor, con jornadas ya muy reducidas y en muchos casos con edades cercanas a la jubilación pierdan un tercio de su salario y de cotización social. Qué más da que todos los estamentos de la comunidad educativa (exceptuando el de profesores claro está) se hayan manifestado mayoritariamente en contra. Qué más dan los niños. Eso sí, cuando sea necesario, nos pondremos otra vez la camiseta verde para reivindicar la solidaridad en la enseñanza pública. Hipócritas.

Teresa Saz. ZARAGOZA

Una calle en estado de abandono



El día 28 de mayo de 2021, escribí una carta al Ayuntamiento de Calatayud y otra al HERALDO de Aragón. En ellas denunciaba públicamente el estado de abandono en el que se encontraba la calle Barrio Nuevo de Embid de la Ribera. Aquel verano, el cuidador de mi padre no pudo sacarlo a pasear con la silla de ruedas, ya que se encontraba llena de piedras tras el paso de la borrasca Filomena. Mi padre falleció el mes pasado y fue anoche cuando mi madre de 86 años se cayó al suelo al tropezar con la gravilla. Tiene un golpe muy fuerte en una ceja y en el pómulo. La calle, casi dos años después, está sin arreglar. Vuelvo a denunciar la situación esperando que esta vez el Ayuntamiento de Calatayud tome medidas antes de que ocurra algo peor. Se habla continuamente del abandono de los pueblos y mi pueblo es el claro ejemplo de ello. No se invierte en arreglar las calles, bancos, parque infantil... ¿Así queremos recuperarlos? Lamentable.

Ángeles Marco Miguel. ZARAGOZA

Una droga legal

El humo del tabaco puede ser muy intenso y muy maloliente, dado que el olor que produce me molesta a mí y seguramente que a otros les sucede lo mismo. El tabaco es algo existente desde hace más de 2,5 millones de años, sin embargo, es una droga que hoy en día consume más de un millón de personas. Supuestamente, el tabaco está prohibido para los menores de 18 años, no obstante, en esta sociedad pocos cumplen esta norma. Solo sugiero que la venta del tabaco sea menor, ya que puede perjudicar al cuerpo humano con enfermedades incurables o provocar problemas como la adicción e incendios por no reciclar y apagar bien los cigarrillos.

Jie Zhang. ZARAGOZA

