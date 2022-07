Cartas al director de HERALDO: La OTAN, la guerra y sus consecuencias

La OTAN, la guerra y sus consecuencias

Aumenta el drama migratorio.

Hace unos días, al menos 46 personas migrantes fueron halladas sin vida dentro de un camión abandonado cerca de San Antonio en el suroeste de EE. UU. Antes sería en China, más tarde en Reino Unido… En Marruecos, 37 emigrantes fallecidos y varias decenas de heridos en su intento de atravesar la valla melillense, apilados y engrilletados, después de intentar entrar en España. Seres humanos que migran por cuestión de supervivencia, gobernados con dictaduras militares que violan cualquier derecho humano y en manos de mafias en un mercadeo ilegal, drama que debería involucrar a todo el mundo. Mientras, en España 27 países aliados que responden a las siglas OTAN, se reúnen para armarse, cueste lo que cueste, contra el enemigo común, Rusia. El otro enemigo, la pobreza global que producen las guerras, al parecer no es su responsabilidad. Esta guerra y sus secuelas, ha puesto de relieve el desastre en el suministro de alimentos a nivel mundial, influyendo de una manera más alarmante en los países más pobres. Entre los aliados del grupo de países que forman parte de la unión defensiva, a alguno poco le importa, cuando trata estos desplazamientos humanos, en una deriva securitaria, como si se tratase de un peligro similar a la guerra, e incluso como un modo de ataque en el caso de conflictos bélicos que debería ser respondido por vía militar. La emigración es un problema social, no se ataja son esas medidas, las causas son mucho más profundas. A esas gentes no les empuja solo mejorar su situación laboral, económica o social, también la miseria, el hambre y el temor por perder la vida en sus países de origen. Si somos incapaces de solucionar las causas, no podremos solucionar las consecuencias.

Daniel Gallardo Marin. GARRAPINILLOS (ZARAGOZA)

Sin socorrista en la piscina

Otro año más, en Sos del Rey Católico se abren al público las piscinas municipales sin presencia de socorrista. Aunque parezca increíble, así es. El Ayuntamiento ha decidido que los vecinos, turistas y demás usuarios de las piscinas no tengan que estar protegidos por un socorrista que pueda atender a cualquier emergencia que pueda ocurrir. Para el consistorio "no es preceptivo"(sic). No sé cual puede ser el motivo, económico desde luego que no, teniendo en cuenta que el Ayuntamiento ha contratado personal para el mantenimiento de jardines, y monitores de tiempo libre. Se escuda en la normativa aragonesa que dice que en las poblaciones de menos de 1.000 habitantes censados no es obligatorio tener socorrista, que es como decir que una persona de Zaragoza tiene derecho a estar protegido, pero una de un pueblo, no. En fin, ayuntamientos vecinos, de menos de 1.000 habitantes censados, sí que decidieron tener socorristas en sus piscinas, pero, claro, en esos pueblos se toman en serio esta cuestión. El Ayuntamiento de Sos del Rey Católico puede que no sea el responsable legal de lo que pueda pasar este verano en su piscina, pero sin duda lo será moralmente. Esperemos que no pase nada, crucemos los dedos.

Diego Hernández Jiménez. SOS DEL REY CATÓLICO (Zaragoza)

Luto en el tenis aragonés

El pasado día 26 falleció en Zaragoza, su ciudad, Enrique Pérez Lahoz. Todo el mundo del tenis aragonés, y en especial los socios del Real Zaragoza Club de Tenis, se ha quedado un poco más huérfano. Enrique era un excelente jugador veterano. Zurdo, con unos golpes muy clásicos, no respondía al modelo de deportista al que estamos acostumbrados hoy en día, esos tipos musculosos, fornidos, de golpe duro y veloz. Enrique era mucho más sutil, un fino estilista, un maestro de la muñeca y del golpeo de precisión Con cariño e ironía le llamábamos ‘El Rayo’, precisamente porque la rapidez no era su mejor característica. Pero alcanzó un gran nivel tenístico y llegó a ser jugador de segunda categoría del ranquin nacional. Empecé a jugar al tenis bastante mayor, con 30 años. A pesar de que entonces yo era un auténtico principiante, Enrique jugaba conmigo todas las semanas, lo que me permitió adquirir cierto nivel en pocos años. ¡Dedicó parte de su tiempo de ocio a enseñarme! Y eso es algo por lo que le estaré agradecido siempre. Enrique era un tipo entrañable. Huía de la polémica y el enfrentamiento, quizá porque su personalidad aborrecía cualquier manifestación de violencia, aunque fuera verbal. Pero era un buen conversador y reía con gusto las bromas y los chistes. ¡Cuántos buenos ratos hemos pasado en los desplazamientos por equipos! Perdiéramos o ganáramos, la que estaba asegurada era la risa, el buen ambiente, la anécdota más divertida. Sé que Enrique disfrutaba de aquellos momentos. Y también de la buena comida. Apreciaba un buen plato cuando la ocasión se presentaba. Y, sobre todo, era laminero. Un buen postre muy elaborado, dulce y tierno, era para él un gran placer. Y estoy convencido de que no tenía enemigos. Era el tipo de persona que concitaba unanimidad en el aprecio, de quien nunca se hablaba mal y a quien todo el mundo quería. Comedido en su comportamiento, educado, siempre tenía una palabra de consuelo cuando las cosas no iban todo lo bien que debían. Si los buenos recuerdos tienen una vida más larga que los malos, los que tenemos de Enrique durarán mientras vivamos quienes hemos tenido el privilegio de su trato y de su amistad.

Francisco Hernandez Molero. ZARAGOZA

Maternidad del hospital San Jorge

A María, Natalia, Jara, Maite, Elisa, Belén, Sara, Matilde, Nuria...; a todas las trabajadoras de la planta de maternidad y nidos del hospital San Jorge; a Javier el anestesista; al equipo de obstetricia y ginecología, matronas y auxiliares que el domingo 26 de junio atendieron mi primer parto; a las pediatras y a todas las ginecologas que me hicieron el seguimiento durante los nueve meses de embarazo les debo el haber vivido la mejor experiencia de mi vida. La atención fue siempre inmejorable, pero el día que di a luz se llevó la palma. Desde el momento en que entré habiendo roto aguas hasta que salí del hospital tres días después, todas y cada una me trataron con un cariño y una profesionalidad que todavía me emociono al recordar. ¡Hasta me dio pena recibir el alta! Cuando crezca mi hijo Elías sabrá la suerte que tuvo de nacer en un lugar en el que, seas quien seas, hay gente con una excelente formación que dedica todo su esfuerzo y conocimientos a velar por el bienestar de las pacientes. Conocerá la importancia de nuestro sistema público de salud y sabrá defenderlo y cuidarlo. Gracias por hacer de ese día el más bonito de mi vida. Sois imprescindibles.

Elena Salas Nicás. SARIÑENA (HUESCA)

