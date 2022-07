Aumentan las hospitalizaciones

El incremento de casos de covid en Aragón y en el resto de España, en una nueva ola silenciosa de la pandemia, ya se percibe con nitidez en los hospitales.

Los de la Comunidad registran 328 personas hospitalizadas por coronavirus en plantas convencionales, 133 más que hace quince días, lo que supone una subida del 68,21%. Los casos no son tan graves, algo que se aprecia en una menor ocupación de las ucis. La inmunidad lograda con las vacunas y el cansancio pandémico explican que la ciudadanía no se sienta especialmente preocupada por el constante aumento de contagios de las últimas semanas. No obstante, la situación exige estar alerta para activar una respuesta rápida que mitigue los riesgos tanto sanitarios como económicos, sobre todo en un verano con mucha movilidad y el regreso de las citas multitudinarias.

En los tres últimos días se han registrado en Aragón 2.381 positivos más. Es una tendencia que se observa en todo el continente. Por ello, el Centro Europeo para la Control y la Prevención ha advertido que está comenzando a traducirse en un aumento de las tasas de enfermedad grave y pronostica un incremento en las dos próximas semanas de casos, ingresos hospitalarios y muertes. Urge, pues, seguir las recomendaciones de la Sociedad Española de Epidemiología, que se muestra partidaria de que las personas positivas se aíslen, aunque no tengan síntomas o sean leves, al tiempo que recuerda que la mascarilla sigue siendo aconsejable en interiores.

Ante la constatación de que, pese a que existe un mayor control de la covid-19, ni el virus ha sido erradicado ni la población mundial está inmunizada, hay que insistir en completar la vacunación de todos los aragoneses. Además, y ya pensando en el otoño, hay que vigilar la caída de la inmunidad de los inyectables actuales y valorar la idoneidad de la cuarta dosis.