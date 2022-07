Viaje en el Canfranero 

Un amigo tenía la curiosidad de viajar en el canfranero.

Como la línea va a dejar de funcionar completa durante varios meses, nos decidimos la semana pasada a vivir la experiencia, 4 horas de ida y otras tantas de vuelta. Visitar Canfranc siempre es buena idea, también en la etapa final de las obras que convertirán la estación internacional casi centenaria en hotel de gran lujo.

La terminal ferroviaria que la reemplaza, inaugurada en 2021, sorprende positivamente a quienes no la conocíamos, pero me permito la primera de unas pequeñas sugerencias ‘a quien corresponda’: indicar a los viajeros por dónde cruzar las obras para llegar al casco urbano de Canfranc Estación. Hubo quien cargado con maletas o mochilas, anduvo a derecha e izquierda, mucho más de lo necesario. Al día siguiente, nos inscribimos en una visita organizada por el Ayuntamiento junto a la antigua estación. No habían transcurrido ni diez minutos y un operario de la constructora avisó de que iban a cerrar la zona donde comenzaba el recorrido y lo mismo se repitió un poco más adelante. Al final la guía relató, donde ya no podían movernos, la fascinante historia del majestuoso edificio.

Para el regreso acuérdense de llevar agua. No existe ni cafetería ni una máquina de vending, ni en la nueva estación ni dentro del tren. En el interior hallamos una, vacía y apagada. Y nunca confíen en los letreros luminosos del vagón. A la ida, los otros pasajeros del compartimento casi se pasan de largo Jaca, su destino. A la vuelta, ya habíamos dejado atrás Huesca y se leía ‘próxima estación Sabiñánigo’.

Son detalles de fácil corrección que para nada merman la satisfacción por otro maravilloso viaje a Canfranc. Preciosos paisajes en el trayecto, magníficos el hotel y los restaurantes elegidos y sobre todo la estación luce en su exterior más imponente que nunca en el valle de los Arañones. Recuerdo su estado de abandono absoluto en los años 80 y 90. Vivimos ahora, sin embargo, la profunda rehabilitación de este emblema aragonés y esperanzadoras noticias sobre la anhelada reapertura de la línea internacional.