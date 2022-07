Cartas al director de HERALDO: Un proyecto olímpico de marca Pirineos

Un proyecto olímpico de marca Pirineos

El presidente Lambán acaba de sacar ventaja en la carrera hacia la reelección, interpretando con acierto lo que desde el resto de España es difícil de entender de la especial relación entre Aragón y Cataluña: no tiene tanto que ver con el ‘anticatalanismo’, sino con el complejo de superioridad de Cataluña (supremacismo) y el consecuente complejo de inferioridad de Aragón.

Quienes dicen que el Gobierno de Aragón no tendría que haber politizado la candidatura olímpica (los Gasol, Blanco, etc.), lo que realmente están transmitiendo es que Aragón tendría que haber asumido su posición inferior y subalterna a su poderoso vecino y, por tanto, aceptar su papel secundario: ser mera comparsa de un proyecto en el que Cataluña sería protagonista principal. Pero el supremacismo catalán no ha valorado un factor que no admite interpretación política: la geografía física del macizo pirenaico. El Pirineo Central es Aragón y un proyecto olímpico de marca Pirineos en el que no esté el macizo central no es creíble, por muchos contactos nacionales e internacionales que mueva el olimpismo catalán en el COI y en el COE (la sombra de Samaranch es alargada). El presidente Lambán sabía desde el principio que la geografía, la naturaleza, le ofrecía excelentes cartas para apostar hasta el final por una negociación equilibrada al 50% entre Aragón y Cataluña y que su apuesta tendría un amplísimo respaldo en la sociedad aragonesa y en buena parte de la española. Es un episodio más del desconocimiento histórico y antropológico hacia sus vecinos de una clase política catalana que ha cometido un enorme error de cálculo (otro más) cuya vergüenza solo puede esconder con el ‘España no nos entiende’ y el ya manido mantra ‘España nos roba’.

Ignacio L. González. BURGOS

La campaña de Tráfico

La Dirección General de Tráfico (la DGT) cada año apuesta por ir un paso más allá en incrementar el impacto de sus campañas dirigidas a la población en general a través de sus anuncios, especialmente en televisión. Esta vez han pensado que gente conocida protagonice con extrema crudeza su propio vía crucis en forma de atropello mortal. Y doy fe de que lo han conseguido a conciencia. Sin duda han querido llamar la atención poniendo el acento en los atropellos, que son solo una parte de los accidentes de tráfico. Las consecuencias: atropellos o accidente mortal, sangre por todos sitios, gente hecha un guiñapo y la escenificación casi fidedigna de lo que puede ocurrirte en la realidad. Para mi gusto, han querido concienciar a lo bruto, sin paños calientes, sin miramientos; es una estrategia que puede servir, pero que mucha gente verá una sola vez y ya no lo hará más. Es un ‘spot’ muy fuerte, ya te lo advierte hasta el presentador de turno en su estreno, pero si con ello conseguimos que el índice de muertos y heridos graves baje, lo daremos por bueno y por bien amortizado. Cuidado en la carretera y en la ciudad. ¡Mucha prudencia y fuera el móvil!

Luis Solanas Cebolla. ZARAGOZA

Un país sumido en el miedo

Somos un país dormido, un país en el que aún estamos esperando que nos represente alguien que de verdad mire por el ciudadano, por el que ni siquiera es mileurista, por los jubilados que, con su pensión, que es de llorar tras toda la vida trabajando, aún tienen que ayudar a sus hijos. Somos un país sumido en el miedo. Miedo a protestar por si me despiden, miedo a negarse a hacer horas extra por si no me renuevan, miedo a usar un derecho reconocido tras años de luchar por él porque acabo de entrar en la empresa y me mirarán mal… Tenemos miedo de tantas cosas que ya no protestamos por nada, nos han enseñado a callar. Con la situación actual, tendríamos que salir todos a la calle, que se nos viera y que se nos escuchara. ¿Cómo es posible que estemos cobrando una media mensual de 300 euros menos que hace veinte años cuando los precios de los artículos de primera necesidad se han incrementado un sesenta por ciento? Y aquí estamos, sin hacer absolutamente nada. Porque ya lo hará otro, o no… El caso es que seguimos quejándonos sin mover un dedo por solucionarlo. Si paramos el transporte, se para el país Si el personal sanitario harto de tantos recortes se planta, si los operarios no ponen en marcha una máquina, si las tiendas y bares cierran y el euro no circula, si intentáramos esto aunque solo fuera por una vez y lo hiciéramos todos juntos, igual, solo igual, conseguiríamos algo, pero por lo menos lo habríamos intentado Vergonzosos los sueldos de los políticos cuando hay niños que cenan un vaso de leche porque no hay para más y padres/madres de familia cobrando 900 euros. Somos un país de población vieja porque no podemos permitirnos tener hijos y donde nuestros jóvenes se forman para irse a trabajar al extranjero porque aquí no tienen futuro, triste, muy triste. Vergüenza de los políticos que nos representan peleándose por el poder solo para beneficiarse ellos mismos, sin acordarse de que es el pueblo quién les votó y que somos todos nosotros quienes de verdad tenemos el poder. Lástima que no nos lo creamos.

Yolanda Glaría Toledano. ZARAGOZA

Suicidio y salud mental

Leo en HERALDO una noticia sobre los datos de suicidios en Aragón, recogidos en la Memoria 2021 del Instituto de Medicina Legal de Aragón. Con un dato sorprendente: los fallecidos por accidente de tráfico fueron 40 y por suicidio, 115. Hace unos días, no muchos, HERALDO publicaba el Plan de Salud Mental de la Consejería de Sanidad para el período 2022-25. Y hace un poco más de tiempo, después de la intervención del diputado Errejón en el Congreso, se anunciaron 200 millones de euros para un Plan Nacional de Salud Mental. ‘Parole, parole…’. El papel lo aguanta todo, los enfermos mentales, no. El centro de salud mental de la calle de Escultor Palao atiende a una buena parte del Barrio de Delicias, el más poblado de la ciudad y con una mayoría de población en paro, jóvenes sin muchas expectativas, mayores muy mayores y en soledad… En ese centro hay dos o tres psiquiatras desbordados de trabajo y, creo, una psicóloga y personal de administración. Son excelentes profesionales, pero no llegan; hay esperas de consultas de tres a seis meses… Falta personal, faltan recursos, faltan ganas en instancias superiores y sobra paciencia de enfermos y profesionales. Pónganse las pilas, señores políticos, porque el suicidio mata más que la covid en la franja de edad de 19 a 34 años. Y apliquen el Protocolo de Prevención del Suicidio, que lo hay, con el personal suficiente. Nuestra gente joven necesita nuestra ayuda, en este asunto también.

José Soler Martínez. ZARAGOZA

