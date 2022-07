Precauciones aprendidas

Me he resignado a pensar que al final me contagiaré de la covid-19.

Este convencimiento sobrevenido debe ser fruto del agotamiento pandémico de estos dos desasosegantes años. En mi entorno no paran de sucederse los casos y me siento acorralado, tirando de alguna prueba de antígenos de vez en cuando para calmar la ansiedad y asegurar los contactos. Si la pillo pasaré a formar parte de los casi 13 millones de casos confirmados y notificados en España que a fecha del pasado martes constaban en los registros del Ministerio de Sanidad. Es lo que tiene haber cumplido 60 años, pues desde el 28 de marzo esta es la muy redonda cifra elegida por las autoridades competentes como edad mínima para entrar en los cómputos oficiales de casos confirmados. Los que se contagien con menos años no entran formalmente en las estadísticas, lo que me hace sospechar que el retrato actual de la pandemia no es muy fiel a la realidad.

Se da la paradoja de que entre los conocidos de mi círculo cercano que se han contagiado estos días, algunos forman parte de los registros oficiales, quienes tienen más de 60 años, y otros no, los que están por debajo de esa edad, aunque la gravedad y los síntomas de la infección hayan sido similares: bronquitis, fiebre, malestar general, cansancio... El virus no entiende de edades, pero la burocracia sí, y como no sabemos cuántos casos se dan entre los menores de 60 es difícil evaluar el impacto real de la nueva ola pandémica.

La covid ha vuelto disparada en este inicio de verano sin mascarilla y los expertos alertan de que está aquí para quedarse. Como otros muchos, he sorteado hasta ahora la infección ajustándome en lo posible a las recomendaciones básicas de salud, con el uso de la mascarilla y las tres dosis de la vacuna. A pesar de que en España ya somos 40.562.786 personas con la pauta completa, la covid sigue castigando especialmente a los más mayores. Solamente por ellos deberíamos recuperar en determinadas ocasiones todas las precauciones que ya teníamos aprendidas. Salud.