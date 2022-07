Cartas al director de HERALDO: A la ministra de la Luz

A la ministra de la Luz

Si la ley perjudica a los ciudadanos, cámbiese la ley.

A quién se le ocurre, legislar que el precio de la electricidad regulado –PVPC– de cada hora del día sea el que haya resultado más caro producir; en vez de ponderar los kilovatios producidos por cada fuente de energía, por su coste real de producción más un beneficio razonable y obtener una media. Hace más de un año que el actual sistema de fijación de precios del RD 216/2014 demuestra que se había metido al zorro en el gallinero, con una norma redactada por expertos de las eléctricas, según dice el ministro que la presentó, para proteger al consumidor; y que fue aprobada por un Congreso en el que la mayoría de los diputados ni se leen, ni entienden, todo lo que votan. A ver si es usted capaz de ministrar su ministerio y cambiar de una vez este sistema de cálculo de precios de la electricidad que sólo favorece a las eléctricas, que tienen unos beneficios desmesurados, al amparo de la ley, por un servicio básico; desvalijando a buena parte de los ciudadanos españoles, con un producto que les cuesta una ínfima parte de lo que nos cobran. Tranquila, es fácil y rápido cambiar las normas, con un Decreto Ley, a los que es tan aficionado este Gobierno. Solo hay que tener claro que hacer –que se pague la producción de electricidad a un precio razonable– sin preguntar a las eléctricas. Y seguro que luego el Congreso la convalida; a ver quién sale en la foto diciendo que no. Si termina en el consejo de una eléctrica, me acordaré de usted, igual que de todos los políticos que han hecho lo mismo. Porque significa que en algún momento, han desprotegido a los ciudadanos; las eléctricas, no regalan nada.

José Manuel Solá. ZARAGOZA

‘Resiliencia’ en el Teatro Principal

‘Resiliencia’ procede etimológicamente del latín, del verbo ‘resilio’, "saltar hacia atrás, rebotar". Es un término que se utiliza en física para hablar de los materiales que pueden resistir un impacto y volver a su forma original. La resiliencia o entereza se debe a Boris Cyrulnik, neurólogo y psicólogo que indica que "es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, transformar el dolor en fuerza motora para fortalecerse y salir invicto de ellas". El ser resiliente o resistente es el arquitecto de su propia alegría y de su propio destino. Se adapta con confianza a una ruptura amorosa, dificultades económicas y proyectos fracasados. El 21 de junio, tuve la satisfacción de asistir al espectáculo ‘Resiliencia’ de La Youth Dance Project, por jóvenes de entre 17 y 24 años que conocen así el contexto de las artes escénicas. Lo desarrollan el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza y el Patronato de las Artes Escénicas y la Imagen. Es un sueño vivo de algunos jóvenes que quieren cumplir su potencial físico, artístico y con un aprendizaje y técnica sobresalientes. En diez escenas van desarrollando su buen hacer en la danza. La música habla y sus cuerpos se mueven y rompen todos los tabúes mediante su lenguaje no verbal. Adentrándose en nuestras emociones, por ese viaje de la vida que nos lleva. Conquistar nuestra identidad o el sufrimiento que llevamos en la mochila y que superamos o arrastramos con nuestra fuerza interior. La esperanza es como un dolmen frágil que sostiene nuestro corazón. Un proyecto, una primera edición y un saber hacer de todos sus componentes que te ponen los pelos como escarpias. Proyectos así ennoblecen la cultura de nuestra ciudad y suman a nuestra sociedad un ramillete de jóvenes intachables y soñadores. Enhorabuena a todos los colaboradores y participantes. Hasta la próxima edición. Como dice Steve Maraboli: "La vida no se hace más fácil o más indulgente, nosotros nos hacemos más fuertes y resilientes".

Menchu Gil Ciria. ZARAGOZA

Parada cardíaca

Con la mano en el corazón: ¿parar un corazón de un ser humano que late a más de 100 pulsaciones por minuto es matar? Pues en España se paran a propósito y por decisión de una persona más de 90.000 corazones de seres humanos que no son el corazón de esa persona que decide. Soy cirujano y sé muy bien que el aborto consiste en realizar una acción cruenta, química o instrumental para destruir un ser humano concebido pero no nacido. Y siempre se produce derramamiento de sangre y también siempre se produce una parada cardíaca del corazón de ese niño que ya lleva unos cuantos días latiendo. Con lo cual el ser humano muere. ¿Seguro que eso está bien? ¿No existen otras soluciones no cruentas como dar en adopción, aceptar al hijo no deseado, aceptar la vida del otro?. Lo que sí es seguro es que ese niño no nacido no es una parte de su madre. Por lo menos, que no nos engañen. Tiene otro corazón… y tiene su propia sangre… que suele ser derramada. Me parece estupenda la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos. Ya era hora que descubrieran el engaño y la maldad del aborto. ¡Viva la vida!

Antonio Gasós Laviña. ZARAGOZA

Contra los recortes en educación

Docentes del IES Pedro de Luna nos hemos encontrado a las puertas del instituto apoyando la ‘Operación Chilaba’ surgida en otro centro de la ciudad ante las condiciones en las que tuvimos que trabajar días pasados. Con una fotografía en trajes de baño y otras lindezas, queremos manifestar que nos enfrentamos a la semana de reuniones, reclamaciones, claustros, consejos escolares, memorias.... Ante las incógnitas y novedades de la Lomloe, sí sabemos que habrá menos repetidores entre nuestros alumnos, pero también sabemos que el Departamento de Educación, con su política de recortes y ahorro, no va a propiciar la existencia de refuerzos ni apoyos ni aulas de español para el próximo curso. ¡Señoras y señores: rebajas y recortes! Aquí sí que somos olímpicos.

Manuel Hernández Martínez. ZARAGOZA

Tranvías dobles

En varias ocasiones, estando en la parada del tranvía ha venido uno doble y hasta que no ha estado a escasos metros de la parada no nos hemos dado cuenta. La gente nos ponemos donde para habitualmente el tranvía, y lo que ocurre es que el primer convoy va casi vacío porque no sabemos que es doble. ¿No sería posible avisar en la parada con un símbolo o una letra delante del tiempo que queda y así podríamos colocarnos por todo el andén? No sé, poner una D (doble) delante de los minutos que quedan no creo que sea muy difícil, ¿no?

César Ramón Carnicer. ZARAGOZA

