Cartas al director de HERALDO: Docentes en el exilio educativo

Docentes en el exilio educativo

Como alumna del Teatro de la Estación, participé en una de las muestras de final de curso.

Quiero resaltar la encomiable labor de quienes hacen posible que algunas personas, por profesión o afición, salgamos a los escenarios para contar historias y, a través de nuestros personajes, transmitir, con la voz y expresión corporal, todo el espectro de emociones inherente a la humanidad desde sus orígenes. Nada más comenzar la función, el público vio aparecer a cinco mujeres que andaban despacio con su equipaje y la mirada perdida. Cuando se encuentran, se sientan en la maleta y comparten recuerdos del país que dejaron atrás. Imaginando la cruda existencia de las refugiadas, conecté con ese sentimiento de añoranza y extrañeza viéndome a mí misma deambular por un sistema educativo que no logro comprender. Queda lejos cuando los alumnos aplicados, a diferencia de los perezosos, después de recoger las notas finales, se marchaban a su casa dispuestos a disfrutar de las vacaciones. Ahora no solo no se premia a quienes se esfuerzan, sino que no se da tiempo a los suspendidos para recuperar. Todos veranean sin obligaciones escolares, una igualdad tremendamente injusta. Tengo que buscar en el desván de mi memoria la importancia del conocimiento, la responsabilidad y la autonomía. Me miro en el espejo y no me reconozco al observar una imagen cuya identidad laboral se ha vuelto muy difusa. Ya no contemplamos en las aulas alumnos centrados en el momento presente, sino que percibimos adolescentes absorbidos por las pantallas, desorientados, vulnerables y abandonados por desatención o por sobreprotección. Ante esta realidad, un fiel reflejo de nuestra sociedad, algunos profesores caminamos por la docencia igual que aquellas exiliadas, como si fuéramos extranjeros, pero en nuestra propia tierra.

Mª Pilar Ciprés Domínguez. ZARAGOZA

Más diplomacia

La cumbre de la OTAN ha dado momentos para la historia de la diplomacia que dejan mucho que desear. Más que diplomacia lo que parecía era una cuchipanda de guateque. Hay que ser un poco más serio como para abrazarse, besarse o perder todo el respeto a la diplomacia de toda la vida para demostrar una amistad falsa, que se acaba cuando cada uno toma su avión y se vuelve a su país. La diplomacia es un arte y cuando se rompen todos los protocolos, resulta una vergüenza. La cumbre de la OTAN ha sido un éxito de organización, pero, en cuanto a lo conseguido, de poco nos ha servido. Si la diplomacia sirve para promover intereses de Estado o lograr acuerdos de paz, sobran esos abrazos y besos o pasarse las manos por detrás como si fuesen peñistas que se van a la verbena. El presidente de EE. UU. sabía muy bien lo que estaba haciendo. Vino a conseguir poner los dos buques en Rota y a prepararnos para que le compremos armas, así que vi normal que se dejase toquitear como si estuviese entre íntimos amigos o amigas. ¿No se dan cuenta que, hace unos meses, escasamente saludó a Sánchez y ahora le da abrazos a su mujer como si fuesen del mismo pueblo? Para satisfacer el ego de nuestro presidente no había que hacer el ridículo diplomático, ni hacían falta esos efusivos momentos, ni desplazar constantemente a los Reyes del lugar que legalmente les corresponde. La diplomacia es otra cosa.

Adela Laborda Gavalda. ZARAGOZA

‘Fake news’ y democracia

Noticias falsas, bulos, mentiras. Podemos llamarlo de cualquier manera, pero es el modo dominante de comunicación en la actualidad, tanto en lo político como en lo social. Ni siquiera dos de las democracias, hasta ahora más consolidadas EE. UU. y Reino Unido, han podido librarse de dos mandatarios que han exhibido sus falacias. Trump inmerso en un proceso judicial por varios motivos, entre ellos presionar a su vicepresidente para que anulara la elecciones tras su derrota y por alentar el asalto del Capitolio. Johnson por quebrar acuerdos con la Unión Europea y todos sus embustes y manipulaciones desde el Brexit. La democracia es de una gran fragilidad y de todas estas situaciones sale muy dañada. La manera de atacarla es sembrar un campo de minas con mentiras y noticias falsas creando desconfianza. Luego vienen los salvadores. Populismos de cualquier signo, creando legitimidades diferentes y haciendo de la política un espectáculo. Se está eliminando deliberadamente la verdad a conveniencia de cada cual, llegando a lo que llaman la ‘post-realidad’, ofreciendo distintas versiones o explicaciones de una misma realidad. ¡La mentira no tendría tanta fuerza si no tuviera tantos cómplices! ¿Como librarnos de estos populismos de distinto signo? Es difícil en una sociedad en la que la mentira se está considerando como un punto de vista y donde los medios, salvo excepciones, más que informar, opinan, y una ciudadanía que en gran medida ve y escucha los medios que refuerzan su ideología. No debemos conformarnos con esquemas simples sobre la opinión y el pensamiento. Hay que beber en diversas fuentes y hacer un esfuerzo de reflexión con el fin de crearnos una opinión libre de manipulaciones.

José Luis Romanos Marfil. ZARAGOZA

El sanchismo agoniza

Cuando Pedro Sánchez alcanzó la presidencia del Gobierno, tomó dos nefastas decisiones: formar Gobierno coaligado con Podemos y aliarse parlamentariamente con independentistas y filoterroristas que no tienen más objetivo que destruir España. Acorralado por populistas e independentistas, improvisa y adopta medidas sin consultar con aquellos que saben, sin valorar las consecuencias negativas de algunas de ellas y sin ninguna planificación. En nada ayuda un Gobierno desnortado, profundamente dividido, integrado por ministros enfrentados entre sí, muchos de ellos sin preparación, formación ni cualificación. Las medidas de Sánchez, dictadas por el populismo, ya no generan confianza, porque, además, es de sobras conocido que miente por sistema y muchas de sus promesas quedan incumplidas. Actúa como ‘pollo sin cabeza’, a golpe de propaganda y demagógicamente. Ahora, incluso, presentándose como víctima, cuando él es el verdadero y único causante del caos en que está sumida España. El populismo le ha ordenado no solo el control de las Instituciones del Estado, también el de determinados sectores empresariales. Sánchez no ejerce el poder como socialista. Ha impuesto otra forma de gobierno conocida como el sanchismo, que no genera ilusión y produce rechazo en la ciudadanía. Este sanchismo agoniza. La agonía se va a prolongar hasta que se convoquen elecciones. Tan solo pueden acortar este tiempo los barones socialistas y aquellos diputados socialistas, no sanchistas, que los hay.

Joaquín Mañeru López. ZARAGOZA

