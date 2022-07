Cartas al director de HERALDO: Buenas noticias para Illueca

Buenas noticias para Illueca

Estuve paseando por las calles de mi pueblo, Illueca.

Creían que me quedaría unos días y celebraría con mis paisanos las fiestas de San Juan. Bromeaba con ellos y dije que solo quería saber, en función de las vaquillas, si debería traer el capote o la muleta. Yo he añorado siempre las fiestas de San Babil, aquellas fiestas de mi infancia y mi adolescencia, con sus volanderas, sus barcas, sus ferias con muñecos, tiros y golosinas. Tal vez, ya en mi juventud, volvía a las fiestas de San Crispín y San Crispiniano patronos de los fabricantes y trabajadores del calzado; y corría las vaquillas y bebía y cantaba en las peñas y bailaba en el café de la plaza. Pero ahora, con otras obligaciones y menos fuerzas y voluntad, declino acompañar a los míos, muchos de los de mi edad o nos han dejado o ya no están para mucha juerga. Pero lo que me alegró el día, más allá de reencuentros con parientes y amigos, fue la noticia publicada en HERALDO: "Vuelve a abrir la hospedería"; y con esa noticia, me fueron alegrando con otras, como la preparación de empleados y la selección de personal que dará vida a los servicios de hospedaje y restauración, porque en su mayoría son illuecanos e illuecanas. Yo imagino una andadura empresarial difícil, lejos aquel emporio industrial y económico, pero es necesario apoyar el proyecto, porque es imprescindible contar con alojamiento en la villa y en la comarca, a los que venimos de fuera, y porque el magnífico emplazamiento del castillo-palacio favorece y anima a degustar productos de nuestra ganadería, de nuestra huerta y de la elaboración de los carniceros y verduleros de esta bendita tierra, teniendo a los pies del peñasco, el río Aranda, la huerta artesana y le sierra que refresca y da color.

José Javier Forcén Ruiz. ZARAGOZA

Una adaptación ejemplar

Los profesores y el personal de Administración y servicios han tenido que lidiar este curso con una vuelta al cole envuelta en frío por el invierno, en calor por junio, pero con una adaptación absolutamente ejemplar. Ha sido afortunadamente un curso bastante normal, con presencialidad total y la ventaja de poder prescindir por fin de las mascarillas, que dificultaban mucho el entendimiento en las aulas. Ahora nos enfrentamos a un nuevo reto, el cambio de ley, que culminará en los dos próximos cursos, pues se hace de manera progresiva comenzando por los cursos impares. La implantación de los nuevos curriculum ha llegado un poco justa, y las direcciones van a tener que trabajar unas semanas de julio para dejar todo listo de cara a septiembre. Es muy importante que, de una vez por todas, haya consenso en una ley que dure al menos 10 años, con algún pequeño retoque, pero que no se cambie íntegramente cada vez que hay un Gobierno de signo diferente. Ahora se va a potenciar la formación profesional, una buena noticia, como también lo es el compromiso y la dedicación de la gran mayoría de profesionales dedicados a la difícil y noble labor de la educación. ¡Enhorabuena y felices vacaciones!

Luis Solanas Cebolla. ZARAGOZA

Pocas esperanzas

Un mero análisis de los acontecimientos mundiales en los últimos 14 años, nos da la siguiente imagen: una crisis financiera global en 2008, una crisis de la deuda soberana en Europa, una ola de disturbios que provocó agitación política en el norte de África y Oriente Medio, las guerras civiles de Siria y Libia que provocaron una crisis migratoria que trastornó la política migratoria europea, la salida de Reino Unido de la UE, la elección de Trump que puso patas arriba el papel de EE. UU. en el mundo, la pandemia mundial que ha matado a millones de personas y que sigue de actualidad y, por último, la guerra en Ucrania por la invasión de Rusia, que sigue activa generando muerte y destrucción. Todo ello, nos lleva a una estanflación mundial, donde la inflación es la permanente protagonista, que nos conduce a una subida de los tipos de interés. A ello se suma que el conflicto militar generado por Rusia ha provocado que la OTAN tenga un rearme sin precedentes, junto a países como China e India, por citar los más importantes. Ante el panorama actual, los ciudadanos tenemos pocas o nulas esperanzas en: una recuperación de la economía mundial que nos saque del atolladero actual; que no se produzca un conflicto bélico a escala mundial, única solución de la historia para volver a la senda del crecimiento; que la política y los políticos nacionales, europeos y mundiales pongan las bases para tener un mundo en paz y hacer un mundo mejor. En definitiva, la única arma que tenemos hoy los habitantes de este planeta, se llama resiliencia.

Pedro Marín Usón. ZARAGOZA

Paisajes en peligro

La instalación de un parque eólico en Tierras Altas (Soria) despierta un profundo disgusto no solo entre los nacidos allí que cada año volvemos a nuestra tierra a disfrutar de su paisaje, su cielo azul, su rumoroso silencio, su riqueza ornitológica, bosques, barrancos, arroyos... Tantas y tantas bellezas que han venido cautivando a selectos escritores como los Machado, Bécquer, Gerardo Diego… Nacidos en tierras andaluzas o santanderinas han respondido a ese encanto castellano integrador, a esa magia que es patrimonio universal y que solo desde una vulgaridad materialista se trata de expoliar cuando se carece de sensibilidad para apreciarla. ¿Cómo se puede tratar de anteponer unos molinos que desdicen del paisaje, alteran su silencio, molestan a la flora, destruyen la fauna y alejarán a turistas de calidad que, precisamente, vienen a nuestras tierras buscando lo que ahora nos tratan de expropiar?

Juan José Osácar Flaquer. ZARAGOZA

Una brillante gestión

El 19 de junio de 2014, Felipe VI fue proclamado Rey. Como nuevo jefe de Estado, se comprometió ante el poder legislativo a ser un ejemplo para los españoles, a los que prometió servir con lealtad. Así lo ha hecho. No han sido fáciles estos ocho años, ha tenido que lidiar con inestabilidad política, un Parlamento fragmentado, el desafío independentista catalán, la pandemia del coronavirus, escándalos en torno a su familia y continuas agresiones de determinados sectores políticos. Persona preparada y capacitada, ha desempeñado muy bien sus funciones y ha prestigiado a la monarquía. Su mensaje ha sido siempre de tranquilidad, confianza y esperanza. En el ámbito internacional, ha apoyado a España, atrayendo inversiones y promocionando nuestra imagen. Se podrá ser monárquico o no, pero hay que reconocer que Felipe VI, en un periodo marcado por muchas dificultades, ha desempeñado su cargo con eficacia y realizado una brillante gestión como jefe de Estado.

Joaquín Mañeru López. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es